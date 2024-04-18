SS&C Blue Prism 智能自动化客户创造了 5,340 万美元的价值

总体经济影响研究对五家 SS&C Blue Prism 客户和 166 名全球受访者的 IA 收益进行了审查

美国康涅狄格州温莎2024年4月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — SS&C Technologies Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：SSNC）今日公布了 SS&C Blue Prism 总体经济影响 (Total Economic Impact , TEI)1 的研究结果，这是由 Forrester Consulting 于 2024 年进行的一项研究。SS&C Blue Prism 委托开展这项研究，以考察企业通过部署智能自动化平台可能实现的潜在总经济影响 ，并评估采用 SS&C Blue Prism 智能自动化的全部潜在经济影响。研究发现，在使用 SS&C Blue Prism 技术的受访客户中，一家综合组织的投资回报率在三年内达到了 330%，净现值为 5,340 万美元。

TEI 研究指出："在过去五年中，IA 已从主要应对运营挑战转向应对更具战略性的挑战。IA 也日益由管理层和领导层驱动，而非由 IT 或技术部门驱动，虽然如今的自动化管理是在整个组织内协调进行，但过去却是各部门自行管理。"

研究显示，综合客户的整体收入复合年均增长率为 5.4%，生产率提高了 8%，员工保有率提高了 7.3%，投资回报时间不到六个月。2

SS&C Blue Prism 董事长兼首席执行官 Bill Stone 表示："Forrester 的研究结果证实了 SS&C Blue Prism 的智能自动化能够推动业务发展、提高生产率和改善员工保有率。SS&C Blue Prism 的端到端自动化和编排使客户能够推动价值并高效实现变革性成果。"

在接受 Forrester 调查的 166 名受访者中，有 60% 的人表示速度、生产率、准确性和可审计性的提高是智能自动化的最大优势，而 65% 的受访者表示自动化和编排解决方案的结合能够为更多的端到端流程带来价值。

综合客户三年的主要量化效益包括：

业务增长 5,030 万美元

生产率提高 1270 万美元

避免了 240 万美元的合规成本

改善员工体验和保有率 420 万美元

全球超过 2,800 名客户在 SS&C Blue Prism 上开展业务，实现金融服务、保险、健康和制药、银行等领域的数字化运营。立即下载研究报告。

说明

1总体经济影响是 Forrester Research 开发的一种方法，可以加强公司的技术决策流程，协助供应商向客户传达其产品和服务的价值主张。TEI 方法有助于企业向高级管理层和其他关键业务利益相关者展示、证明和实现 IT 倡议的实际价值。

2 研究发现，通过投资智能自动化，在过去三年中综合客户的收入增长占整体净现值 (NPV) 效益的 73%，复合年增长率 (CAGR) 为 5.4%。

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