Zeko Labs 宣布获得 300 万美元资金，以推动 Zeko Protocol 的开发

旧金山2024年4月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 旨在实现"零知识"技术世界愿景的开创性区块链公司 Zeko Labs，宣布成功完成了来自早期投资者财团的300万美元种子轮融资。这笔资金将加速 Zeko Protocol的开发和部署。Zeko Protocol 是一种基于 Mina 的跨链"零知识"扩展协议，专为塑造金融、人工智能、游戏和互联网未来的下一代开发人员而设计。



Zeko Labs 融资, 300万美元. Zeko 是一个零知识跨链扩展协议，适用于塑造金融、人工智能、游戏和互联网的未来.

UOB Venture Management、Signum Capital 和 YBB Capital 在 Zeko Labs 的融资轮次中担任领投方，并得到了 Autonomy Capital、Cogitent Ventures、GBV、Tenzor Capital、3Commas Capital、ArkGrow、AVID3、Cryptonauts、Nox Holdings、Nxgen.xyz、SkyVision Capital (SVC) 和 Presto Labs 的大量额外投资支持。

由 o1Labs 和 Mina Foundation 合作构建的 Zeko Protocol 旨在通过将先进的"零知识证明能力"交付给开发者，从而彻底改变软件开发格局，并大幅扩展 EVM 和我们今天所知的非 EVM 应用程序的设计空间。

具有终端用户隐私和递归证明聚合的"零知识"应用程序 (zkApps) 为广泛范围的开放、透明和去中心化金融或互联网服务，以及游戏或人工智能用例奠定了基础。通过专注于可扩展性、数据安全性和互操作性，Zeko Protocol 将使全球的个人能够更好地掌控其资产和身份，同时最大限度地减少开发人员和企业的准入壁垒。

Zeko Labs 首席执行官 Evan Kereiakes 对本轮融资的成功满怀热情："我们无比兴奋地宣布本轮融资已顺利完成，这是我们实现 Zeko Protocol 愿景旅程中的重要里程碑。我们从投资者获得的支持凸显了其对我们团队和 Zeko 变革潜力的信心。凭借这项资金，我们完全有能力加速 Zeko Protocol 的开发，并激励更多的开发人员突破区块链技术潜在的界限。"

新获得的资金将用于扩大团队规模，加快产品开发，发展开发者社区，并促进区块链和传统软件领域的战略合作伙伴关系。

我们诚邀志存高远的开发人员和具有前瞻性思维的机构开始使用最新发布的 MVP，并着手构建下一代启发式 zk 应用程序，以改变我们的生活方式。欲了解有关 Zeko Labs 和 Zeko Protocol 的更多信息，请访问 https://zeko.io/。

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