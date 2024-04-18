麦当劳中国荣获弗兰兹厄德曼全球决赛奖，系决赛六强唯一中国项目

上海2024年4月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在本周举行的第52届弗兰兹厄德曼奖（Franz Edelman Award）颁奖典礼上，麦当劳中国作为决赛六强之一，凭借运筹学技术优化供应链网络规划解决方案，荣获全球决赛奖。该项目由麦当劳中国携手新夏晖及OAT公司（Optimization Analytics Technology）合作展开，是今年唯一入围决赛的中国项目。自2022年以来，项目已经为麦当劳中国供应链节省了六千多万美元的投资，年度运输成本减少了近九百万美元，碳排放同比下降10.6%，将有力支持麦当劳中国2028年一万家餐厅的目标。

弗兰兹厄德曼奖是由美国运筹学与管理科学学会(INFORMS)设立的管理科学界的最高奖项，被誉为运筹学领域的"诺贝尔奖"，旨在表彰运用运筹学和管理科学在实际应用中产生巨大价值的工作。2021年起，华为、阿里巴巴、京东等中国科技企业都曾先后入围该奖项决赛，麦当劳中国的获奖项目是首个来自中国餐饮行业的决赛入围项目。

麦当劳中国首席执行官张家茵表示："感谢美国运筹学与管理科学学会的认可，我为我们的项目团队到非常自豪。麦当劳中国与合作伙伴秉承‘三脚凳’合作共赢的经营理念，驾驭运筹优化技术与数字化赋能，加速智慧供应链体系建设。我们希望能更高效地实现供应链网络的规划和覆盖，增强供应链的韧性和敏捷，让麦当劳的美味与美好更贴近顾客和社区。"

2021年，麦当劳中国为满足当时约四千家餐厅的运营需求，每天在路上运行超过2000辆运输卡车，每年行驶总里程接近8000万公里，相当于绕地球两千圈的距离。如此庞大的系统，面对麦当劳中国2028年一万家餐厅的目标，亟需支持动态优化、更高效的供应链网络，从而确保物流服务水平，保障食品安全与品质。因此自2021年起，麦当劳中国开始搭建"智慧供应链体系"，通过充分运用数字化、自动化、物联网和人工智能等技术，实现从农场到餐桌全链路"可视化、可感知、可调节"的智慧化供应链管理能力。

作为智慧供应链体系建设的关键项目，麦当劳中国携手新夏晖及OAT利用运筹优化技术和模型，设计开发供应链网络规划解决方案，实现了持续的网络优化和全面的库存规划。例如，通过配送网络的最优路线图，麦当劳中国可以合理规划配送中心选址布局，显著减少配送里程，提升配送效率，并减少物流运输的碳排放。未来，供应链网络规划将充分应用于麦当劳中国自建的数字化供应链和数据平台上，以实现持续的网络优化和全面的库存规划。这一战略举措将有力支持麦当劳中国在2028年达到一万万家餐厅的目标，突显了运筹优化技术在供应链可持续业务增长中的关键作用。

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