SGS在广交会上举行新能源、家电企业技术创新暨碳认证发布会

广州2024年4月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月16日，国际公认的测试、检验与认证机构SGS在第135届广交会新品新服务发布专区举办"【碳智未来】新能源、家电企业技术创新暨碳认证发布会"，携手TCL、美的空调、派能科技、欣旺达向全球采购商及国内贸易企业展示新能源及家电企业创新技术及绿色转型新成果，助力企业跨越绿色贸易壁垒，推动中国绿色产品顺利出海。

活动现场， SGS中国区副总裁辛斌向TCL、美的空调、派能科技、欣旺达代表分别颁发了碳认证证书， TCL CSR高级经理谢亚兰、美的空调能源经理陈文升、派能科技销售经理何柄希、欣旺达副总经理郭磊及ESG公关经理蒲易等出席此次发布会。

SGS中国区副总裁辛斌在发布会上提到，绿色贸易正在成为全球性趋势，越来越多的国家和地区开始要求进口产品提供环境方面的证明，作为国际公认的测试、检验和认证机构，SGS在低碳领域引导组织向低碳经济转变，协助企业设定减排目标，引领行业的创新和转型，致力于为全行业提供低碳综合解决方案，以提升企业的国际竞争力，共同推动贸易高质量发展。

-TCL液晶彩电及路由器等产品通过SGS ISO 14067产品碳足迹认证

TCL实业CSR高级经理谢亚兰代表TCL实业进行了主题为《ESG Boosts Sustainable Future of TCL Industries》的演讲，表示TCL实业一直致力于将低碳环保理念融入产品开发的全生命周期，从产品设计起就积极采用低碳环保材料及节能降耗技术，减少产品对环境的影响。同时，TCL积极推进低碳运营及绿色供应链建设，成为全球气候治理的先锋者。

SGS为TCL液晶彩电及路由器等产品颁发 ISO 14067产品碳足迹证书，产品通过碳足迹认证，消费者能更准确地了解产品的环保优势，对其增强信任，使产品具有更强的市场竞争力。

–广东美的制冷设备有限公司获颁 ISO 14064认证证书

美的空调现场展示了"CirQHP全季节一站式热泵解决方案"。这是美的空调首次将创新热回收技术用于家用场景，使得CirQHP 可以将室外机工作时产生的热量回收用于加热生活用水，从而大幅减少可用资源浪费，降低供暖成本。

发布会上，SGS为广东美的制冷设备有限公司能源经理陈文升颁发ISO 14064温室气体排放核查声明证书，体现了美的空调从全产业链的角度实现对绿色、节能、低碳综合创新的实力和信心。

–派能科技17 款产品通过SGS ISO 14067产品碳足迹认证

派能科技销售经理何柄希向大家介绍储能系统解决方案。派能科技在储能领域有十余年的技术积累与市场经验，自主研发生产的电池储能系统安全性能高、循环寿命长，广泛应用于家庭、工商业等各类场景，推动新能源技术的应用，促进社会可持续发展。

此次派能科技与SGS合作，依据 ISO相关标准的要求对Force、Pelio、Powercube 、US 和UP系列等 17 款产品开展了"摇篮到大门"的碳足迹核算，并成功获得ISO 14067产品碳足迹证书，展现了派能科技在环保和社会责任方面的承诺和行动，以实际行动促进行业向绿色、低碳方向转型。

–欣旺达动力电池等产品获SGS ISO 14067产品碳足迹认证

当前动力电池产业链正加速零碳转型，欣旺达具有优秀的储能解决方案顺应整体不断涌现的储能需求，持续深度参与到碳中和进程中。欣旺达副总经理郭磊分享了《欣旺达绿色低碳产品的创新和技术进步》，对多种动力电池产品进行了详细讲解。

SGS为欣旺达动力电池等产品颁发 ISO 14067产品碳足迹证书。欣旺达ESG公关经理蒲易表示，获得产品碳足迹证书，不仅是对欣旺达低碳管理实践的认可，更是对动力电池行业可持续发展的引领。SGS与欣旺达合作多年，一起打造了供应链减排体系，利用先进技术赋能，全面管理全产业链碳排放，确保数据可追溯与安全。

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