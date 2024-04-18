2024可隆东海云顶跑山赛于浙江宁海圆满落幕

脚步与自然同频，尽享自由之乐

上海2024年4月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月13至14日，由KOLON SPORT 可隆冠名赞助的2024可隆东海云顶跑山赛在浙江宁海开幕。本次赛事旨在让户外爱好者们自由享受山野，充分体验高端品质户外生活方式。赛事吸引了超过两千名户外爱好者，可隆于今年4月9日官宣签约的首位中国越野跑运动员金源也在参赛名单中。赛事现场可隆以帐篷为灵感设计的赛事门头，通过可隆三个系列帐篷和天幕布置赛事休息互动区，可隆品牌展示区不仅展现品牌51年历史和文化，同时也有EGG LITE系列新品的精彩预览及多款专业户外产品呈现。

KOLON SPORT可隆品牌自1973年创立以来，以登山为起点，致力于将高端品质户外生活方式传递给每一位户外爱好者。从第一顶A字帐起步，可隆逐步拓宽多元户外产品线，为各类户外活动爱好者提供优质户外装备，宣扬对自由的向往和户外爱好者共同踏入自然。

2024可隆东海云顶跑山赛延续了2023年赛事的环保理念，作为本次赛事的冠名赞助商，KOLON SPORT可隆沿袭了高端品质户外生活方式的品牌基因，倡导"浸自然，更敬自然"的赛事哲学。经国际权威独立认证检测机构DEKRA德凯的严格核查后，在宁海县自然资源和规划局的支持下，向比赛所在地宁海茶山林场预售的浙江省林业碳汇先行示范基地CCER碳汇项目购买了碳汇，2023年比赛中产生的碳排放通过茶山林场的森林抚育实现了碳中和，以达到零碳零排放。今年可隆将继续贯彻户外赛事环保理念，承担"人与自然，和谐共生"的环保愿景，减少温室气体的排放总量，继续实现赛事碳中和。

2024可隆东海云顶跑山赛旨在为中国的户外爱好者打造一个多元化、包容性强的赛事平台。尊重自然、跑出最自由的姿态，一直是这场赛事与所有选手达成的精神默契。可隆将自身独特户外美学融入专业赛道设置，诚邀更多户外运动的爱好者共襄盛举。赛道设计充分融合宁海的自然风貌与人文底蕴，特设杜鹃15，茶跃30与云顶42三大组别。赛道穿越磨注峰顶的壮丽云海、西林水库的静谧水域、石头村的自然氲意以及云顶风车矩阵的壮阔景致。我们期待每一位户外人能在此放飞心灵，尽情奔跑，获得最自由、最快乐的沉浸式户外体验。

在位于星海小学的赛事起终点门楼旁，可隆使用AEROLITE陨石系列纪念款BIG DOME穹顶帐篷、ODUMAK TP木屋系列帐篷，HIGHEND ST山所系列球帐组合布置了赛事起终点，以天幕等经典露营产品设置了选手休息区，并将AEROLITE 2陨石帐缀于可隆「路」营实验室社群墙上，让到场的户外爱好者们深切感受到可隆从1973年发布第一顶A字帐起不断开发迭代后，当今帐篷矩阵的广泛覆盖与卓越性能。同时，可隆也将KOLON COFFEE带到了赛事现场，让每一位到场的户外爱好者在赛事起终点休息区，切身体会高端品质户外生活方式的惬意，在天幕下体验独属于宁海的春日野趣，发自心灵地去感受可隆精心打造的户外露营氛围。

可隆品牌展示区巧妙创新地将产品展示区和舞台集合在一起，让整个区域与参赛选手产生更多的交互，参赛选手们可以近距离感受品牌文化和历史的同时，也可以体验到可隆最新推出的EGG LITE轻量徒步鞋与EGG LITE轻量防风夹克的性能。EGG LITE轻量徒步鞋专为快速徒步打造，采用Dyneema高强度抗撕裂尼龙材质鞋面，将碎石，乱枝与荆棘阻隔于鞋履之外，为双足提供轻量坚韧的强悍屏障。可隆将阿尔卑斯山脊线与常青树logo融合，将户外玩家对崇山峻岭的心驰神往置于鞋侧。中足X型尼龙片显著提升了鞋款抗扭转性能，配合超临界物理发泡中底的回弹与缓震性能，和全掌长青树形止滑耐磨橡胶大底，从容应对复杂户外地面情况。极致轻量的EGG LITE防风夹克以精准剪裁和轻量化面料双管齐下，用尽可能小的重量提供更好的防护性能，超轻量回收再制尼龙面料可以阻挡寒风和湿气，在具备出色户外运动表现的同时保有高压缩比，助穿着者轻衣驰野。

此外，可隆即将上市的专业越野跑Trail Running系列产品，将进一步完善品牌户外运动生活方式产品矩阵。可隆致力于用优质户外装备传递高端品质户外生活方式，为未来的户外运动市场注入新的活力。同时，可隆也期待与每一位户外爱好者进行深度沟通，共同创造属于高端品质户外生活方式的独特幸福感。

4月13日，随着可隆体育（中国）有限公司副总裁杨勇先生扣下发令枪的扳机，杜鹃15参赛者在14点准时于星海小学出发。4月14日，茶跃30和云顶42组别参赛者分别于大佳何中学与星海小学的赛事起点出发，以最自由的姿态沉浸体验不同赛段户外野趣。KOLON SPORT可隆签约越野跑运动员金源身穿可隆赛事Tee以及可隆专业越野跑装备，在暴雨中穿越云顶云海，登顶磨注峰，掠过青洋山茶园，最终以4小时27分的成绩收获云顶42女子冠军，圆满完赛。

可隆将环保理念融入跑山赛的各处细节，品牌展示区和舞台结构采用模块化组装，减少使用钉子和胶水，持续向外界传递可隆对自然的尊重与呵护。同时，可隆重复利用了上一届的环保材料，并将往届签名墙再次带到现场，让活动物料焕发出第二次生机，让再次来到可隆东海云顶跑山赛的老朋友们感受到归属感。

2024可隆东海云顶跑山赛坚定践行可持续发展承诺，以回收材料打造再生奖牌，在赛事过程中不提供一次性餐具，引导选手使用自带水杯，提倡参赛者以公共交通抵达现场，绿色出行。KOLON SPORT可隆的员工也投身可持续环保行动，追随参赛者们的脚步，在赛道上捡拾沿途垃圾，身体力行守护着自然。可隆将环保理念融入每一个细微之处，将环保意识传递给每一位户外爱好者，让人们在享受户外运动的同时深刻感受到品牌对自然、对社会的深沉关怀。

2024可隆东海云顶跑山赛为不同能力的户外爱好者提供了在山林中自在奔跑的快乐，户外爱好者们可以用自己熟悉的步频踏过赛道，纯粹地享受赛道带来的漫野趣味。可隆希望与更多户外爱好者们共同携手走出户外，拥抱自然，在山林与自然间共同体验可隆的高端品质户外生活方式，为自然颂以绿色赞歌。

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