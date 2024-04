巴黎餐厅 PLÉNITUDE 荣膺THE ART OF HOSPITALITY AWARD 2024

巴黎餐厅 PLÉNITUDE 荣获 THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS 颁发的 ART OF HOSPITALITY AWARD 2024

这是有史以来首次在颁奖典礼之前公布该项荣誉,旨在帮助提高待客艺术的知名度

伦敦2024年4月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在6 月于拉斯维加斯举行的正式颁奖典礼之前,便已宣布,巴黎餐厅 Plénitude 荣膺The World’s 50 Best Restaurants所颁发的Art of Hospitality Award 2024。



位于法国首都Cheval Blanc Paris 的一楼的 Plénitude,由主厨Arnaud Donckele 和总监Alexandre Larvoir 共同打造,餐厅以颂扬法国美食传统为宗旨,耗时两年挑选陶器、工匠、陶艺师和面料,以营造出餐厅的温馨氛围。虽然仅有 30 个座位,但每处细节都能为食客带来温馨的用餐体验,并完美融入了餐厅标志性的法式风格。

出生于诺曼底的主厨Donckele同时还经营着Cheval Blanc Saint-Tropez的高级餐厅 La Vague d’Or,在被誉为法国烹饪精髓的酱汁的调配过程中,扮演大师级调香师的角色。在他手中,每种酱汁都被当作香水或流体画来对待。在他的创作中,酱汁才是主角,而肉和鱼只是补充。在 Larvoir 的领导下,该餐厅无可挑剔的服务团队对Donckele的作品了如指掌,并将其精髓传递给了踏入巴黎Cheval Blanc Paris大门的宾客们,该餐厅在 The World’s 50 Best Hotels 2023中排名No.34。

The World’s 50 Best Restaurants内容总监 William Drew 表示:"我们很高兴地宣布Plénitude成为今年Art of Hospitality Award的获得者。尽管成立时间短,但这家巴黎餐厅凭借其无可挑剔的创新方式,完美诠释了服务的艺术,在全球美食界引起了轰动,并向世界展示法国的好客之道。仍然处于领先地位。"

主厨Donckele 表示:"沉浸在给予的愉悦中。"Larvoir 补充道:"在Plénitude,每张餐桌上的服务都是一次美妙的体验。我们努力以家的温馨款待客人,与其建立联系,借助 Arnaud 的美味酱汁吸引和打动他们,使其感到愉悦满足,然后期待着他们再次光临。

