铁姆肯公司被《财富》杂志评为美国最具创新力公司之一

上海2024年4月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球工程轴承及工业传动产品行业领导者铁姆肯公司（纽约证交所股票代码：TKR；www.timken.com）连续第二年入选《财富》杂志评选的"美国最具创新力公司"榜单。

铁姆肯公司总裁兼首席执行官 Richard G. Kyle 表示："125 年来，铁姆肯公司一直与各行各业的客户并肩携手，针对极具挑战性的难题打造解决方案。我们拥有世界一流的团队，致力于设计和开发创新的产品，助力世界持续运转，成就从航空航天探索到可再生能源再到机器人技术的各种关键应用。能够与包括多家《财富》杂志上榜公司在内的全球领先企业合作，我们感到十分荣幸。"

《财富》杂志和市场及消费者数据提供者 Statista 结合员工调查结果和各领域专家意见对企业进行了评估。今年上榜公司的评选标准包括产品创新、工艺创新以及创新文化。公司的专利数量和价值也被考虑在内。

这是铁姆肯公司今年第二次因创新而获得认可。早在3月19日，铁姆肯公司便已入选《Fast Company》杂志评选的全球最具创新力公司榜单。铁姆肯公司的专业技术以及125年的跨行业经验和知识深度在业内首屈一指。铁姆肯公司投入大量时间和资源在摩擦管理、材料科学以及机械传动等方面提升自身专业能力。公司不断探索新机遇和新技术，其中包括数字化制造、高性能建模、热处理技术以及先进润滑科学领域的新兴趋势。

关于铁姆肯公司

铁姆肯公司 ( NYSE: TKR; www.timken.com ) 设计工程轴承和工业传动产品，并不断扩展产品线。凭借超过一个世纪的创新和知识积累，我们持续提升全球机械设备的可靠性和效率，推动世界进步。铁姆肯公司2023年销售额达48亿美元，在全球45个国家和地区拥有超过19000名员工。铁姆肯公司被《Fast Company》评为全球最具创新力公司之一，同时铁姆肯公司荣获《新闻周刊》评选的美国最负责任公司及美国最佳多元化工作场所之一、道德村协会评选的全球最具商业道德企业、《财富》评选的美国最具创新力公司等称号。

铁姆肯公司大中华区总部设在中国上海，为能源、自动化、航空、铁路、汽车、冶金、采矿、水泥和机床等众多工业行业提供工程轴承和工业传动产品。在大中华区，公司拥有员工超过3100名，在14个主要城市设有各级办事机构，并建立了5家轴承制造基地和4家工业传动产品制造基地，以及1家工业服务中心和多个物流、工程技术中心。铁姆肯公司致力于创造价值，并积极投身所在社区的建设及其可持续发展，以塑造更美好的世界。

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