第二届 “奔富一号基金” 奖学金颁奖典礼与葡萄酒品鉴交流在中国农业大学举行

北京2024年4月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月17日，第二届 "奔富一号基金" 奖学金颁奖典礼与葡萄酒品鉴交流活动在中国农业大学如期举行。本次奖学金颁奖典礼旨在表彰2022至2023学年在中国农业大学园艺学科具有突出学术表现的本科生及研究生，鼓励其持续大胆探索、深耕学科，精进专业拓展。在上一届活动的基础上，为了进一步加深与本土业界和人才的交流，为本土葡萄酒行业新生力量创造更多的学习实践和发展平台，此次活动在内容和规模上都较上一年进行了升级。包括来自中国农业大学园艺学院全体大一新生在内的逾100名学生共同参与了活动，见证奖学金授奖并共同参与由奔富品牌大使和中国农业大学老师一起呈献的葡萄酒品鉴活动。

赋能新生，助力中国葡萄酒行业人才培养

"奔富一号基金" 在成立之初，便以推动本土葡萄酒行业人才培养为重点，对在园艺作物育种改良、生态和栽培等领域有突出表现的学生进行嘉奖的同时，积极推进一系列专业知识与文化交流研讨活动，与本土教育工作者一起为促进中国葡萄酒行业发展做出贡献。2022至2023学年，共计包括15名本科生、3名硕士生和5名博士生分别获得"奔富一号卓越奖"、"奔富一号优异奖"和"奔富一号励志助学金"三个奖项。

寓教于行，为本土葡萄酒行业注入新动能

一场生动有趣的葡萄酒品鉴与文化交流讲座在奖学金颁奖典礼后随即展开。中国农业大学园艺学院教授马会勤和奔富品牌大使与参会学生们共同就葡萄酒产区知识、葡萄酒酿造理念以及葡萄酒品鉴等内容进行了深度交流。伴随细致生动的讲解，同学们在专业引导下进行了丰富的实践，深化了葡萄酒理论体系知识。

葡萄酒酿造不止在于"技"，亦关乎"艺"。在场的学生们在品鉴葡萄酒的同时，踏上了一场葡萄酒文化与艺术探索的环球之旅。产自包括美国、法国、中国、澳大利亚等全球标志性葡萄酒产区的多款奔富佳酿在品鉴会上悉数呈现，在多国原产地的酿造理念下，使得每一款奔富葡萄酒在秉承奔富酒庄风格的同时又独具风土特色。

富邑葡萄酒集团中国区人才与文化总监柳思长女士表示："奔富是富邑葡萄酒集团旗下深受中国消费者喜爱的品牌，也是富邑葡萄酒集团先进酿酒技术的代表品牌。我们希望奔富的酿造理念和国际化的品牌视角可以为中国本土的葡萄酒人才培养创造一些新思路和途径，与中国农业大学等教育机构形成合力，促进中国葡萄酒行业的未来发展。"

中国农业大学园艺学院马会勤教授表示："这是一次非常好的理论与实践相结合的交流机会，让同学们在了解理论知识的同时，接触到像奔富这样国际领先的葡萄酒企业所带来的先进酿酒理念和着眼全球的视野。对于学生们特别是大一新生来说，不仅丰富了课堂内容，更开拓了大家的眼界。希望未来能够有更多这样的机会，寓教于乐，持续为本土葡萄酒行业人才培养提供多元化的教学实践体验。"

在始终致力于为全球消费者呈献全球标志性产区佳酿和独特葡萄酒文化魅力的同时，奔富也将以EVERMORE可持续发展理念为背书，持续加强品牌在地化贡献，与本土行业及学术机构进一步深化合作，以更加丰富多样的形式助力中国葡萄酒行业未来更好的发展。

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