元年国际控股有限公司场外增持弘海高新资源(00065.HK)1.5亿股，涉资约5300万港元

香港2024年4月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 根据香港联交所资料显示，元年国际控股有限公司于4月1日场外增持弘海高新资源(00065.HK) 1.5亿股普通股股份，每股平均价0.3533港元，涉资5,299.36万港元。增持后，元年国际控股有限公司最新持股数目为1.5亿股股份，持股量由0.00%增至7.33%。

关于元年国际控股有限公司

元年国际控股有限公司是一家在中国及国际具备持续创新发展能力的资产管理机构，主要经营业务包括股权投资、资产管理、海内外上市、收并购、市值管理等。公司经过多年发展，目前在香港、深圳、北京、广州、长沙、郑州等城市设有办公室，现资产管理规模逾20亿元人民币，累计完成投融资规模超百亿元人民币。

公司核心管理层来自国内外知名投资机构、资产管理机构、证券及基金行业，具备资深的金融及资本市场从业经验，拥有专业的投资能力及资产管理能力。公司管理团队具有全球化视野与知识体系，熟悉全球的产业动态、金融及资本市场，并有着丰富的海内外上市的项目经验，在资本市场具有不俗的管理业绩。

根据申报，曹敏为元年国际控股有限公司唯一股东，持有公司100%的股份。据悉，曹敏同时兼任深圳市汉唐资产管理有限公司的总裁一职，拥有多年金融及资本市场实战经验，涵盖风险投资、企业兼并、收购与重组、破产清算等专业领域，有较强的资本市场运作能力，对金融及资本市场有着深刻理解。

关于深圳市汉唐资产管理有限公司

汉唐资本是一家专业性投资银行，具备较强的价值管理能力，专注于新经济领域的成长型企业，擅长进行长期的价值发现、创造和实现，为处于初创期、成长期和扩张期的企业量身定制战略发展规划及执行计划，建立最优的资本结构，提供全方位的资本市场解决方案。

汉唐资本CEO孙磊目前担任沃顿商学院—元知沃顿商业领航项目教授以及长江商学院—亚太华商高端教育项目主任委员，作为CCTV-2及亚洲联合卫视的专家评论员，孙磊擅长宏观、行业及企业研究分析，致力于发掘行业和企业价值，长期担任多家资产管理机构核心高管、首席经济学家、企业首席顾问及独立董事，对中国和国际资本市场均有自己独特的见解和敏锐的观察力。

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