新潮涌动，赛莱默中国携智慧水务新品闪耀环保盛会

上海2024年4月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球水技术创新者赛莱默（纽交所代码：XYL）携多款前沿数智化产品及突破性解决方案亮相第二十五届中国环博会。围绕“新潮涌动，智领未来”的主题，赛莱默在参展首日发布optimyze水泵健康监测解决方案，并随后举行飞力（Flygt）“香蕉叶片”推流器诞生40周年纪念活动，展现百年品牌积淀下的技术创新成果，助推行业实现“治”水到“智”水的跨越。



赛莱默亮相第25届环博会

自2000年诞生以来，中国环博会历经20余年的发展，已经成为亚洲环境技术交流的旗舰平台。本届环博会吸引来自25个国家与地区的近2500家全球污水处理、给水排水、固体废弃物处理、资源回收利用等环保领域知名企业参展，提供洞察中国环保产业政策风向、行业发展趋势及技术交流的窗口的同时，也将助力企业找寻自身“第二增长曲线”。

“数绿融合已经成为发展共识。在全球绿色转型的大趋势下，新一轮科技革命将不断催生出新产业和新模式，推动各行业发展新质生产力，引领产业高质量发展。”赛莱默中国及亚洲区总裁吕淑萍表示，“身处作为绿色转型中坚力量的环保产业中，赛莱默持续探索前沿的数字科技与传统水技术的融合，努力为建设绿色低碳的中国水务市场赋能。本次环博会上我们带来的数字化产品就是团队探索的成果。未来我们将继续借助赛莱默中国创新中心，聚焦数字化技术研发，并通过联合各界生态合作方，助推中国构建高质量、可持续的水环境。”

环保“黑科技”让污水处理更智慧

本次环博会上，赛莱默首发optimyze水泵健康监测解决方案，并带来旗下品牌飞力经典产品系列——大型潜水低速搅拌器，以环保“黑科技”赋能城市污水的智慧化管理。

optimyze是一款为泵、电机和换热器等旋转和固定安装资产提供健康指导和维护建议的产品，适用于商业楼宇、制造业、农业、水务等多领域。区别于传统的设备状态监测产品，optimyze可以实时监测资产状态的同时，还能借助前沿数据分析工具输出预测性维护建议，以更低的运维成本，实现稳定、健康的运行。值得一提的是，optimyze还搭载了专属移动应用程序，用户可通过IOS或安卓设备随时查看预测报告和维护建议，并随时与本地用户通过蓝牙共享数据，享受智能、便捷的资产管理体验。



赛莱默首发optimyze水泵健康监测解决方案

随后，飞力“香蕉叶片”推流器诞生40周年纪念活动在赛莱默展台上成功举办。拥有百年历史的飞力是赛莱默旗下知名搅拌技术品牌，其搅拌器产品以高度可靠性、卓越的搅拌效率和更具生命周期成本竞争力而著称，全球累计销量已超过30万台。其中，飞力第一代“香蕉叶片”推流器自80年代诞生以来，就凭借优异的水力效率和抗堵塞、抗缠绕性能赢得市场的青睐。

多年来，飞力持续基于“香蕉叶片”推流器迭代升级，例如通过采用IE3高能效电机，极大提升了产品性能和整机效率，并使能耗降低达17%。随着智慧化的加速推进，飞力推出了“带有智慧大脑”的自适应调节搅拌器，配置更高能效的IE4电机，并搭载智能控制器，在满足多元应用场景需求的同时，将能耗降到极低。得益于传承与创新的完美融合，目前飞力潜水搅拌器系列产品已成为全国各地大中型污水处理厂、自来水厂、市政雨污水泵站、给排水工程及各类建筑的优选。

此外，本届环博会上赛莱默还携旗下Sensus、Sanitaire、WTW、Wedeco、Leopold等品牌，带来包括电磁水表、臭氧系统、污水处理一体化设备、曝气工艺优化解决方案在内的十余款突破性产品，以精细化的全流程管理方案助力污水治理实现提质增效。

智慧水厂方案让城镇供水更安全

在赴约环博会的同期，赛莱默还参与了在青岛举行的中国城镇供水排水协会2024年会暨城镇水务技术与产品展示会。以“知水驭水，智慧赋能”为主题，赛莱默携旗下Evoqua等众多品牌，展出一系列令人瞩目的水技术产品，包括手持多参数水质测量仪、数字式智能水质监测系统、仪表、数字全变频水泵、水听器套件等。不仅如此，赛莱默还带来了公司在本土自主研发的明星产品——赛莱默智慧泵房，通过高效节能的变频系统和数字化运营，推动二次供水泵房的智能化升级。

在展会现场，赛莱默举办了一场聚焦水技术创新与实践的专题研讨会，并分享了关于“智能控制系统在现代饮用水处理厂的应用”和“市政供水管网漏损监测解决方案及案例”。同时，赛莱默还通过双会联动直播展示了公司在科技赋能水资源保护方面的创新实践。

随着数字中国按下“加速键”，数字化已经成为各行业高质量发展的底色。对于支撑经济社会和民生的重要行业，水务行业的数字化、智能化转型将成为助推国家水网建设、节水型社会等水利现代化进程举措的重要途径。秉承着“在中国、为中国、同中国”的发展理念，赛莱默早在多年前就将智慧水务列为业务重点。去年，为了更全面地解决水问题，赛莱默推出了12个“一个公司”整体智慧解决方案，涵盖智慧水厂和污水厂解决方案、矿山整体解决方案、综合漏损控制解决方案、智慧排水及防汛应急管理解决方案等。通过数字化和智慧化赋能，赛莱默不仅可以提供全流程的水循环解决方案、覆盖水资源的全生命周期管理，还为水资源的可持续管理提供有力支持，助力行业的转型跑出“加速度”。



赛莱默参与中国城镇供水排水协会2024年会暨城镇水务技术与产品展示会

关于赛莱默

作为领先的全球水技术公司之一，赛莱默Xylem（纽交所代码：XYL）致力于通过技术、创新和专业知识解决全球关键水、废水以及水相关的挑战。2023年，公司23000名多元化的员工实现合并预估收入81亿美元。助力客户优化水与资源管理，帮助遍布150多个国家和地区的社区提升水安全性，我们正在创建一个更加可持续发展的世界。加入我们www.xylem.com，携手共创和谐水世界！

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com