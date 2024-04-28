捷豹车队包揽冠亚军 在摩纳哥摘得"赛车皇冠上的明珠"

摩纳哥蒙特卡洛2024年4月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 米奇•埃文斯在2024FE电动方程式摩纳哥站取得了胜利，结束了他之前四次领先却没有获胜的魔咒。埃文斯和队友尼克•卡西迪完美地执行了车队的策略，捷豹车队凭借稳健的表现以1-2名率先冲线。他们的战术、尤其是无懈可击的激活攻击模式的团队配合，帮助埃文斯赢得了他在摩纳哥的第一场胜利，并帮助捷豹车队在电动方程式中实现了第二次赢下1-2名。

在队友尼卡西迪的带领下，捷豹车队这对新西兰车手组合展示了他们的策略优势，在第11圈的时两人先后对本来领跑的DS潘世奇车队范多恩完成超车。

在捷豹双车精妙的配合下，埃文斯逐渐拉开了与队友的差距，并获得了足够的空间激活攻击模式。并顺利度过了之前由莫塔拉在13号弯的事故而引起的虚拟安全车。

随着比赛进入第14圈，埃文斯将领跑位置让给了队友卡西迪，由他激活攻击模式并（帮卡西迪）对身后的两台DS潘世奇赛车进行了压制。在第17圈，卡西迪在领跑的情况下无损激活了自己的第二次攻击模式，激活后将领跑位置让给队友埃文斯。最终两人为捷豹车队赢得了这场当之无愧的胜利。DS潘世奇车队的范多恩和他们一起登上领奖台，也是比利时人自第八赛季夺得世界冠军以来首次登上领奖台，这对在家乡观众面前比赛的DS潘世奇车队来说也是一个重要的时刻。

凭借这场胜利，埃文斯在车手积分榜上上升到了第五位，巩固了他在第十赛季车手冠军竞争集团中的有利地位，而捷豹车队继续以出色表现领跑车队积分榜。

范多恩的队友维尔涅紧随其后位居第四。保时捷车队的帕斯卡尔•维尔莱茵获得第五名，日产车队的奥利弗•罗兰德获得第六名。第七名是保时捷车队的达•科斯塔，紧随其后的是日产车队的费内斯特拉兹。异常稳定的冈特尔获得第九名，为摩纳哥总部主场作战的玛莎拉蒂车队赢得了更多积分，而安德雷蒂车队的诺曼•纳托跻身前十名的拿下最后一席。

FE电动方程式赛季已过半，接下来的比赛将更加激动人心和愈发激烈。下一场比赛将于5月11日和12日在德国柏林举行；中国车迷也别错过将要在5月25日和26日在中国上海举办的第11轮和12轮的比赛。



2024FE电动方程式上海站 5月25日和26日

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世界拳王安东尼•约书亚，星光熠熠现身摩纳哥观战

安东尼•约书亚的出现吸睛不少。他在赛前与车手精彩互动，还在赛前媒体活动中透露他在伦敦温布利球场的下一场比赛的日期。拥有辉煌职业生涯的他分享了自己的感受，他认为拳击和赛车运动有很多相似的地方，尤其都强调团队合作对成功的重要性。当人们急切地等待着他下一个对手的消息时，约书亚这次提到了菲利普•赫戈维奇、丹尼尔•杜布瓦和怀尔德的名字，甚至暗示也可能会与泰森•富里来场世纪交锋。

摩纳哥阿尔贝二世亲王殿下和夏琳王妃为获胜者颁奖

包括摩纳哥亲王阿尔贝二世和夏琳王妃在内的皇室成员们出席了此次活动并为领奖台上的车手颁发了奖杯。FE电动方程式第十赛季再度到访美丽的摩纳哥公国，作为"赛车皇冠上的明珠"，这条位于地中海沿岸的历史悠久的赛道曾诞生过无数的经典战役。在这场别开生面的"超车大战"中，本届摩纳哥站诞生了197次有效超车（不计攻击模式导致的位置变化）。与现场超过2万观众一同见证了摩纳哥赛车运动历史上又一个激动人心的时刻。

赛后车手采访

埃文斯赛后表示："站上冠军领奖台的感觉很棒，我要感谢卡西迪的贡献。我的赛季终于迎来了一个良好的转折，很高兴能将我的名字写进摩纳哥的历史。"

卡西迪则表示："埃文斯值得这个冠军，他一直都很强。对捷豹车队来说，没有比一二带回更好的结果了。"

范多恩采访中说到："很高兴在DS潘世奇车队取得我的首个领奖台，尤其是在摩纳哥我的家门口做到这一点很棒。这场比赛很考验策略，捷豹做得太出色了。虽然只是第三名，但我们很满意。"

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