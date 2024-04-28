立邦携手德基艺术博物馆，以色彩之名点亮"动静无尽"的花花世界

上海2024年4月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月28日，南京德基艺术博物馆"花花世界"现当代艺术典藏系列展览"动静无尽：花卉静物三百年"正式开幕，甄选自印象派以来百余位中外艺术巨匠创作的百余件以"花卉"为主题的经典之作，回溯花卉静物对于中西方艺术史的特殊意义。立邦作为德基艺术博物馆的全新独家涂料合作伙伴，以"N美术馆计划"之名，用多彩空间助力"花卉"美学，带动观众沉浸式探索作品带来的生命力，点亮金陵"繁花"图鉴。

德基艺术博物馆自2017年开幕以来，致力于建设跨越文化与时代边界的综合性艺术机构和文化平台， "动静无尽：花卉静物三百年"正是其中国及国际现当代艺术典藏近年最重要的专题性呈现之一。本次展览以19世纪后半叶至今的全球现当代艺术发展历程为主轴，通过"异花授粉""先锋园艺""花卉之外""突围绽放"四大篇章，展现花卉静物中"静"与"动"的辩证关系，揭示"花卉"背后的艺术寓意和本质——这也与立邦"N美术馆计划"期望通过"色彩"启迪美学灵感不谋而合。



立邦“滚滚红尘” 描绘馥郁典雅的玫瑰之海

立邦相信，色彩与人、色彩与环境都有着千丝万缕的联系。本次立邦与德基艺术博物馆携手呈现的多彩展览空间期待为参观者带来沉浸式的感官体验，以色彩之美凸显经典真迹巨作的艺术魅力，引领公众感知流传百年的艺术精髓。

自2022年正式启动"N美术馆计划"以来，立邦已先后与6家美术馆、艺术机构合作，落地超过20场展览，为一个又一个城市的消费者带去身临其境的观展体验。未来，立邦将持续发挥在空间设计和墙面美学领域的优势，为更多艺术空间提供涂装灵感，刷新更多美好生活空间。

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