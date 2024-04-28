珠海企业闪耀环球资源展：政府产业引导，企业坚守创新

香港2024年4月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，环球资源春季香港电子展在亚洲国际博览馆盛大开幕，珠海展团的科技创新与产业实力再次成为本次展会的瞩目焦点。世界经理人近距离采访了中国国际贸易促进委员会珠海市分会 (以下简称"珠海贸促会") 相关领导，并观摩了颇具特色和亮点的珠海企业展位。



环球资源香港展是享誉全球的著名采购展

"珠海市锚定‘实体经济为本、制造业当家’，加快实施产业立柱行动，不断增强产业基础能力和产业链现代化水平，重点围绕‘4+3’主导产业集群产业布局，全面推动珠海产业转型升级，高质量建设5.0产业新空间并陆续投入使用，快速承接科技型中小企业，打造产业森林。"珠海贸促会现场负责人热情洋溢地向世界经理人介绍珠海产业发展情况。



珠海贸促会一行在展会现场; 左上为珠海贸促会宣传珠海及参展商的灯箱广告

"珠海作为外贸百强城市之一，市贸促会积极贯彻落实稳外贸外资措施，帮助企业走出去、拿订单。香港电子展是珠海企业探索国际市场的传统舞台，未来，我们将继续支持企业从这里走向世界"，该负责人补充道。在展会现场，珠海贸促会特意为当地参展企业定制广告灯箱展示重点特色企业，希望通过将这张珠海"制造"名片打出去让更多人走近珠海展区。



佳讯创新展示新能源行业铅改锂系列电池

跟着灯箱广告的指引，世界经理人首先来到珠海佳讯创新科技股份有限公司的展位。佳讯康经理介绍道："我们的铅改锂电池拥有长寿命、零维护、深循环、耐用长、即充即用等特点，通过使用智能BMS系统，在使用上不仅实现了智能监控，也实现了多重安全保护。"



思科信董经理展示公司特色展品

下一站，世界经理人来到深耕电线电缆行业长达20余年的珠海思科信电线电缆有限公司。思科信董经理介绍："我们对于产品工艺的热情可谓三管齐下。在硬件上，积极购置最新技术的用来生产和检测电线电缆的机器设备；在软件上，注重专业人才招募和持续专业培训；在拓客上，打开国际市场，积级参加包括环球资源展在内的各类国内外行业展会，以开放包容的心态拥抱世界向同行学习，同时也展示我们的实力促进与同行的互利互进。"

据世界经理人了解，近年来，珠海贸促会积极在推动贸易促进中当好"服务员"，2023全年组织18批次360多家次企业参加环球资源印尼电子展等国际性专业展会活动。2024年，将继续深耕展会工作，加大组织企业参展力度，进一步推广珠海特色产品，也进一步助力加深行业间专业交流，助力企业"走出去"。

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