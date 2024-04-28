SGS授予比亚迪半导体AEC-Q102认证证书

深圳2024年4月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，比亚迪半导体股份有限公司旗下的全资子公司——广东比亚迪节能科技有限公司（以下简称"比亚迪半导体"），凭借其自主研发的四大系列车规级LED光源，顺利通过国际公认测试、检验与认证权威机构SGS（Société Générale de Surveillance）的AEC-Q102认证。这一里程碑式的认证，不仅见证了比亚迪半导体产品技术的顶尖实力，更昭示着其在全球汽车产业舞台上的崭新飞跃。

此次认证的产品阵容中，3.6W与10W两款陶瓷LED前大灯光源是核心亮点，它们不仅是SGS国内首款通过AEC-Q102标准的超大功率汽车光源产品，更是比亚迪半导体技术创新力与制造工艺精尖化的生动体现。此次认证的取得，有力地验证了比亚迪半导体车规LED光源在极端环境条件下的出色性能与严苛标准下的可靠性，通过SGS的权威认证，不仅巩固了其在国内市场的领先地位，更为其进军全球市场、服务国际一线汽车品牌提供了强有力的资质背书。

AEC-Q102是针对汽车电子中所有内外使用的分立光电半导体元器件的应力测试标准，为离散光电组件产品进入汽车市场提供了评估标准，同时也是当前针对车规级LED的最新国际标准，全面覆盖光电参数、可靠性测试以及各类极端条件下的性能考验，囊括数十项检测项目。SGS凭借其在汽车电子行业深耕多年所积淀的深厚专业知识与丰富实战经验，为比亚迪半导体提供了全方位支持服务，提供了从申请、测试、评估到最终认证的全方位指导和帮助。

比亚迪半导体此次获得认证的四大系列车规级LED光源，全方位覆盖汽车照明系统的关键部位：前大灯、昼行灯、转向灯与后尾灯，自0.1W至10W，精准满足各类车灯对光效、能效的需求，为客户提供了一站式车规级LED光源解决方案。其中，3.6W与10W两款陶瓷LED前大灯光源采用比亚迪半导体首创的双加热超薄金锡热压共晶技术，实现超小体积与大功率的完美融合，具有优秀的可靠性表现。此项技术革新不仅填补了国产超大功率车规LED市场的空白，更印证了比亚迪半导体在车规级半导体技术研发领域的领军地位。

SGS布局汽车电子产品领域检测认证多年，现已加入AEC-Q100、Q101、Q102、Q103、Q104、Q200分会参与标准制定工作。凭借专业的技术、丰富的经验、完善的设备和优质的服务，SGS半导体及可靠性实验室现已成为国内专业的测试实验室并得到了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)及众多客户的认可。实验室拥有涵盖环境可靠性测试和失效分析类测试所需的行内知名品牌设备，可为企业提供各类测试服务。SGS半导体及可靠性实验室可完成MIL/ GJB/ IEC/ AEC/ JEDEC/ IPC等各类广泛应用于大多数国家及行业的测试标准，涵盖并满足各类产品测试需求。同时SGS还致力于为有特殊要求的企业及高端产品提供量身定制的测试方案、技术支持及各类培训服务，为企业产品顺利进驻国内外市场提供高效支持。

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