SGS为HUAWEI xHUD颁发AR-HUD Premium Performance Mark

北京2024年4月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月25日，"2024华为智能汽车解决方案新品发布会"在北京国际汽车展前召开。发布会期间，国际公认的测试、检验和认证机构SGS为HUAWEI xHUD颁发AR-HUD Premium Performance Mark。此认证为SGS性能认证中国最高级别认证，是对产品性能综合维度的评估，产业内仅有不到10%的顶尖品牌突破性产品才能获得。这是SGS在HUD领域颁发的首个Premium Performance Mark，这不仅代表着HUAWEI xHUD产品完全满足SGS制定的各项严格测试要求，也意味着其产品在功能性、稳定性以及体验感等方面都达到了业界一流水平。同时，SGS系统全面的AR-HUD测试认证方案也为业界高品质AR-HUD产品提供了衡量标准。 此次获得SGS AR-HUD Premium Performance Mark的HUAWEI xHUD产品已搭载在AITO问界M9车型。



SGS中国区副总裁赵晖和华为智能车载光领域总裁陈双宝出席颁证仪式

AR-HUD通过显示驾驶时的必要仪表信息、安全提示信息以及贴合实景的AR导航信息等，在提升车主驾驶交互效率的同时，确保驾驶安全，已然成为增强驾驶体验不可或缺的一环，受到众多车主青睐。然而，现阶段市售车辆的AR-HUD在 产品功能及用户体验上仍存在不少痛点，如功能单一、视觉观感不理想、可靠性差、成本过高等。AITO问界M9所搭载的HUAWEI xHUD，根据车主痛点定向打造创新产品功能，增强软硬件性能，提升用户体验，旨在为车主带来更真实自然、更安全舒心的驾驶体验。

华为智能车载光领域总裁陈双宝表示："AR-HUD为智能网联汽车带来了革命性的交互和显示体验。AR-HUD将虚拟信息投影到驾驶员的视野中，提供了更安全、更便捷的驾驶体验，成为智能网联汽车的主驾"第一屏"。华为始终坚持开放合作的理念，与SGS等产业伙伴携手共进，共同推动HUD产业健康发展。"

SGS 中国区副总裁赵晖表示："光学性能再出色，如果不能实际应用于车辆，其车用价值也将归零，SGS率先在行业内提出了严苛的AR-HUD分级标准。这一标准基于车主的实际需求和产品关键性能参数进行深入分析，确保了每一项指标都能真实反映AR-HUD的实际表现。SGS专家团队制定了包含18项AR显示成像标准和42项车规级可靠性标准的严苛测试体系，确保每一款经过认证的AR-HUD产品都能达到卓越的品质标准。"

此次SGS与华为合作，不仅带来了技术上的突破，更展现了双方对未来汽车市场的深刻洞察和共同期待；后续，双方将继续在智能汽车领域探索，共同推动我国智能汽车产业变革与发展，共创更安全、更美好、更互联互通的智能世界。

华为智能车载光领域创建于2019年，前身为光产品线光应用领域，于2024年并入华为智能汽车解决方案BU。华为智能车载光基于华为在光领域的深厚技术积累，将光芯片、光系统、光算法等关键技术应用于汽车行业，打造华为智能车载光解决方案。华为分别于2021年、2022年和2023年发布了AR-HUD、智能车灯模组、光场屏三款智能车载光产品。该系列产品和解决方案聚焦安全助驾、智能交互、极致体验等关键特征，助力汽车智能化、网联化的自主创新，满足消费者不断提升的驾乘需求。

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