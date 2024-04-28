TÜV南德举办CIBICS电池安全及可持续发展法规论坛，促储能业发展

重庆2024年4月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月27-29日 "第三届国际电池产业合作论坛暨第二届国际电池回收论坛"（以下简称"CIBICS"）在重庆悦来会议中心举办, 其中4月28日的《电池安全及可持续发展法规》分论坛由TÜV南德意志集团（以下简称"TÜV南德"）主办。围绕"安全"、"可持续"两大主题，TÜV南德邀请全球电池领域的专家学者、企业家及政策制定者对欧盟电池法规、碳壁垒与绿色低碳产品、电池供应链中常见问题、锂电池与储能系统安全性以及日本、韩国、东南亚、美国市场的电池法规做了重点解读，共同探讨电池安全及可持续发展的趋势、市场前景和政策法规等议题。



TÜV南德于重庆举办CIBICS电池安全及可持续发展法规论坛

全球能源结构转型下，电池安全与可持续发展备受重视。政府与企业应采取措施确保电池安全，关注减排、提效、降本及资源循环利用。中国物理与化学电源协会总监刘彦龙首先介绍了中国锂离子电池产业的发展现状，强调了中国锂电企业需要积极应对欧盟电池新法规，以确保中国锂电产品的竞争优势。在可持续性方面，来自TÜV南德的行业专家围绕欧盟最新出台的电池法规（EU ）2023/1542进行了深入的解析和说明。TÜV南德欧盟电池法规首席专家 Christian Theeck先生，TÜV南德战略管理及大客户销售副总裁 Silvia Imran，TÜV南德大中华区电池高级技术经理张书博先生，卓越技术中心高级经理詹达琦先生，可持续发展部经理朱文珺，分别就欧盟电池新法规的立法过程及现状，法规整体框架，法规具体的产品要求，符合性评估流程，供应链尽职调查及解决方案等方面逐一做出解读。

此外，博萃循环CEO/ 董事长兼总经理林晓分享了电池护照确保电池的可追溯性和生命周期管理的目的，法规合规性、安全标准及环境效益。碳作为电池法规中的重要内容，上海明唯咨询有限责任公司CEO Robert Pell就《电池价值链中应用欧盟和GBA碳足迹方法的案例展示》进行了介绍。他表示，为实现电池制造的深度脱碳，我们需对电池原材料供应链实施脱碳策略，并通过回收利用助力低碳电池的生产。国际镍协会中国区首席代表陈伟超系统地阐述了电池价值链中镍的可持续性，并提出了评估和提升可持续性的方法。

远景智能零碳产品首席科学家邱林博士作为企业代表也分享了欧盟碳壁垒对出口产品碳足迹提出的新要求，欧盟新电池法对电池碳足迹、回收效率等提出的要求，企业的应对办法，以及中国建立产品碳足迹数据库的必要性。中国汽车工程研究院电池领域专家赵志伟则介绍了中国退役动力电池回收利用的现状和发展趋势，重点介绍了梯次利用和再生利用的关键技术，以及标准规范的现状。中国质量认证中心零部件部部长禹营围绕中国和东盟国家在新能源汽车动力电池准入制度方面的要求，详细介绍了中国动力电池梯次利用认证制度。

在安全方面，应急管理部上海消防研究所副主任黄昊在其发表的演讲《电化学储能电站的消防安全挑战与应对》中全面分析了电化学储能电站的火灾风险，并提出了针对性的消防安全改进措施。韩国东新大学教授，BET（电池能源技术）首席执行官Dr. Yu Tack Kim分享了全球电池储能系统(BESS)的安全问题和规范要求，建议制定适合本国情况的安全标准，以避免未来的火灾事故。厦门新能安科技有限公司首席安全专家朱静介绍了储能系统电池安全的主动和被动设计，以构筑储能系统的极致安全；并提供了对电池储能系统安全设计的重要指导，助力提高电池系统的安全性。针对电池热失控和热蔓延问题TÜV南德电池技术经理 Marco Frank发表主题演讲，分享了TÜV南德对电动汽车和储能系统电池的热失控评估方法，及对电池模块和电池组级别的评估方案。

当前，国内电池企业正积极拓展海外市场，无论是在业务拓展还是生产布局方面，都展现出强烈的全球化趋势。对此，TÜV南德中欧大客户经理贾红慧分享了在欧洲新建生产基地的关键因素及项目合作的成功案例。JET业务推进部总监Masachika Kodama分享了日本储能系统(ESS)市场概况、JET的ESS认证服务，以及JET对日本市场的支持与测试服务。KTL新电力工业技术中心总监Bumjong KIM介绍了韩国政府制定的新一代二次电池研发策略和监管政策，概述了韩国政府在电池技术研发、产业培育、市场监管等方面的重要举措。TÜV南德东南亚电动交通业务发展经理Sanjaya Sim Hadi分享了东盟国家新能源汽车现状，投资前景和TÜV南德的本地支持服务。TÜV南德全球电池技术专家Sebastian Ceme 在其发表的主题演讲中， 详述了美国法规要求，证书体系，出口和投资政策。TÜV南德商用产品部资深技术经理朱海峰分享了新能源电池制造商在海外建厂的合规性要求，帮助制造商了解和满足相关法规，以保证产品在欧洲和北美等市场的合规性和竞争力，助力储能厂商海外布局。

此次论坛通过专业而深入的解析与讨论，帮助中国电池企业全面剖析了国际局势、电池新规、储能安全等，从而助力企业制定出更加科学、合理的发展战略，并将为中国电池产业的发展注入了新的活力和动力。未来，TÜV南德期待携手各方，共同推动全球电池产业的繁荣与发展。

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