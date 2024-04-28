阿特拉斯•科普柯集团亮相CIBF 2024中国国际电池技术展览会

上海2024年4月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024中国国际电池技术展览会（CIBF）于4月27日至29日在重庆国际博览中心举行，阿特拉斯•科普柯集团携旗下压缩机技术、真空技术及工业技术三大业务领域的创新产品参展。

阿特拉斯•科普柯集团的业务涵盖了锂电池行业从原料制造，电池生产，到能源存储的全产业链。本次展会上，压缩机技术、真空技术和工业技术三大业务领域的创新产品与解决方案展现了其在电池生产、能源管理和可持续能源解决方案方面的实力。



阿特拉斯·科普柯集团三大业务领域产品亮相CIBF 2024

电池生产 —— 压缩空气解决方案

压缩空气在电池生产过程的各个环节中发挥着重要的作用，生产动力源、清洁和除尘、空分、气流磨等环节对确保电池产品的质量和性能至关重要。本次展会上，阿特拉斯•科普柯展示了其ZR 110无油螺杆空压机和MDG 450转鼓式干燥机等高效节能产品，以较低的总生产成本实现优质的空气纯度。

除了出色的性能表现，这些产品更能为客户带来显著的能源成本节约和环保效益。压缩机技术领域通过创新的节能技术和智联系统解决方案帮助客户降低空压机总成本，提升能效，实现绿色能效和可持续发展。



压缩空气解决方案

生产环境 —— 真空解决方案

对于搅拌、干燥、注液、化成、检漏，以及厂务真空等各个锂电池生产的工序而言，真空环境都至关重要。本次展会上阿特拉斯•科普柯带来了多款智能真空泵和真空系统，为电池制造过程中的真空需求提供了高效、可靠的解决方案。

其中VSD⁺变频技术可根据工艺的实时需求，调节真空泵和系统的运行速度，避免能源浪费。而中央真空系统在高效适配锂电厂商规模化生产的同时，可帮助企业实现绿色节能，减少对环境的影响。此外，针对锂电池真空系统日益突出的安全问题，专门设计了锂电池工艺的防爆真空系统，有效解决用户安全问题。



真空解决方案

光学检测 —— 电芯与膜材检测解决方案

伊斯拉视像作为工业图像处理设备供应商，隶属于阿特拉斯·科普柯集团工业技术领域，其推出的电芯检测方案可以对电芯进行360°完整检测，确保电池生产商交付电池的质量。

除了尺寸测量，检测项目还包括表面瑕疵检测和污染检测，可以区分常规缺陷和凹凸类缺陷。该系统还可以极为可靠的检查条形码和二维码。

在隔膜生产过程中，伊斯拉视觉检测系统可以实现实时高速在线检测，并对小缺陷进行分类。多重扫描和HDR等先进技术可以对凸出缺陷检查，用于检测并准确区分薄点和针孔类缺陷。



电芯与膜材检测解决方案

电池装配 —— 工业装配解决方案

顺应工业4.0时代，工业技术业务领域将数据驱动型服务贯穿整个生产工艺周期，从涂胶技术、自冲铆接到流钻连接，数据分析贯穿工艺评估、安装调试、工艺优化、维护保养、升级改造的全过程，赋能全生命周期的数字化方案。深挖数据价值，助力预测维护，实现降本增效，帮助客户智能制造。

本次展会，工业装配部展出包含SCA产品线基于粘接、密封、导热和防护等在内的涂胶技术，Henrob 产品线的自冲铆接技术和自冲铆钉方案，K-Flow产品线的流钻连接技术和弹夹送钉方案以及Scheugenpflug产品线基于导热应用和真空灌封的点胶技术。以全套的连接解决方案助力创新、增效、可靠的新能源电池生产。



工业装配解决方案

三天活动中，阿特拉斯•科普柯集团不仅将展示其创新成果和前沿技术，也将与众多行业内外人士及合作伙伴进行深入的交流。

阿特拉斯•科普柯集团致力于为客户提供可持续的整体电池解决方案。展望未来，集团将继续秉承创新、合作、共赢的理念，助力电池生产技术发展，为全球客户提供更加优质、高效、环保的解决方案，共筑电池产业的美好未来。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com