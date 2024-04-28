DEKRA德凯2023年财年 创新引领韧性发展

营业额达到41亿欧元，创历史新高，较2022年增长8%

调整后EBITDA增长了7.8%，调整后EBIT增长了12.8%

"2025战略"持续推进：基于强大的核心业务以及重点发展的未来交通和出行、网络安全、可持续发展和人工智能领域，预期业务规模将持续增长

德国斯图加特2024年4月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — DEKRA德凯集团在2023年取得了辉煌的成绩。全球营业额显著增加，超越预期达到历史最高的41亿欧元（比2022年的38亿欧元增长8%），与同行相比表现出强劲的增长。同时集团盈利大幅增长，调整后EBITDA为4.555亿欧元（比2022年增长7.8%）和调整后EBIT为2.553亿欧元（比2022年增长12.8%）。

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2024年，DEKRA德凯将充分发挥其在新兴技术和新法规标准方面的先发优势。随着"DEKRA德凯集团2025战略"的持续推进，未来集团业绩将保持稳定增长。到2025年，即公司成立100周年之际，DEKRA德凯旨在成为未来交通和出行、网络安全、可持续发展和人工智能（AI）等尖端科技领域的首选TIC（检验、检测及认证）合作伙伴。

DEKRA德凯集团首席执行官Stan Zurkiewicz在年度新闻发布会上表示："尽管受到宏观经济和地缘政治环境影响，DEKRA德凯在2023年的业绩表现非常稳健。集团的全球六大区域和所有服务部门都为我们强劲的业绩势头和历史新高做出了卓越的贡献。DEKRA德凯强大的核心业务和在新兴技术上的先发优势使我们对收入和利润的双增长以及实现战略目标充满信心。"

从区域来看，DEKRA德凯美洲（增长27%）和中东欧及中东（增长13%）在2023年享有最高的增长率。从营业额来看，GSA区域（德国、瑞士、奥地利）最高，达到了26亿欧元。

从业务领域的角度来看，与车辆相关的服务是DEKRA德凯营收的支柱。DEKRA德凯每年完成3160万次车辆检测，再次奠定其在车辆检测领域的全球市场领导地位。

2023年，尽管因通货膨胀导致更高的运营成本，DEKRA德凯调整后EBIT利润率仍略有上升，增加了0.2个百分点，达到6.2%。股东权益比率保持在39.3%这个非常高的水平（2022年为41%）。

"DEKRA德凯集团2025战略"在2023年取得了重大的突破和成功。在过去的一年中，公司进一步投资战略领域相关服务，包括未来交通和出行、网络安全、可持续发展和AI。"DEKRA德凯对新兴科技的投资达到了1.435亿欧元的历史最高水平，"DEKRA德凯首席财务官Wolfgang Linsenmaier解释说。"此外，DEKRA德凯通过优化组织构架等方式提升了公司的利润水平。我们还进一步扩大了员工规模。"截至2023年底，DEKRA德凯在全球约60个国家和地区拥有约49,000名专家。

Stan Zurkiewicz补充道："我们的投资为成功推出新兴技术领域的新服务奠定了坚实的基础。在2024年，DEKRA德凯将加大投资力度，进一步扩展我们的服务组合。"

2024年乐观展望

受宏观环境影响，DEKRA德凯预计2024年全球增长可能趋缓。然而，公司在2024财年取得了良好的开端，第一季度营业额超过10亿欧元，同比2023年第一季度增长2.5%。基于目前良好的核心业务发展势头和战略性收购增益，DEKRA德凯预计营业额和利润将继续保持上升趋势。

DEKRA德凯计划通过开发最前沿的服务组合，并在内部流程和客户解决方案中应用数字化和人工智能来增强其盈利能力。在接下来的5年间，DEKRA德凯计划达到8%至9％的利润率。

战略增长领域：到2025年未来交通和出行的收入将增长两倍

2023年，DEKRA德凯在战略增长领域收获颇丰。

在未来交通和出行领域，DEKRA德凯成功推出了一系列新服务。针对电动汽车后市场，DEKRA德凯提供先进的动力电池测试服务，为动力电池剩余寿命和性能提供高度准确的快速测试。目前该项测试服务已经覆盖12个欧洲国家和超过100种车型，包括特斯拉，并预计测试量将大幅增加。

自动驾驶和互联互通领域是DEKRA德凯的战略重点。DEKRA德凯能够提供高度复杂的自动驾驶和网联测试场景，针对先进的驾驶辅助系统和自动驾驶功能，使用数字孪生技术将现实场景与数字化相结合。DEKRA德凯位于德国克莱特维茨的测试场正在被打造成全球最大最全面的独立自动驾驶和互联互通测试场，并持续升级。在互联互通领域，DEKRA德凯早已前瞻布局，位于西班牙马拉加的测试场发挥着重要作用。

到2025年，DEKRA德凯预计其未来交通和出行业务将比2022年增长约200%，这将巩固其作为全球汽车检验检测认证行业领导者的地位。预计到2025年，未来交通市场规模将达到180亿欧元。

"自成立以来，汽车安全一直是我们的使命。随着技术演进的加速和人工智能在新型汽车中发挥越来越中心的作用，DEKRA德凯积极应变，不断扩展我们的服务，"Zurkiewicz说道。

网络安全与人工智能：创新服务 焕然升级

在过去的七年中，DEKRA德凯成功地建立了网络安全业务，并在全球范围内拥有强大的影响力，覆盖亚洲、欧洲和美洲。我们合作的客户包括亚马逊、苹果、谷歌、比亚迪、宝马和大陆等领先的科技公司。在过去的一年中，DEKRA德凯在这一领域的员工人数翻了一番，收入增长了三倍，实现了两位数的利润率。

Zurkiewicz解释说："网络攻击日益严重。德国数字协会BITKOM估计在德国每年因网络安全问题造成的损失高达2060亿欧元。客户选择DEKRA德凯是因为我们在产品开发早期阶段就能识别出安全漏洞，并定义可靠的测试场景。"

DEKRA德凯能够为无人机提供网络安全认证服务，联合无线及联网技术，保障无人机运行安全。DEKRA德凯为数字汽车钥匙提供独特的安全性和可靠性认证服务，并得到了包括宝马、丰田、福特、苹果和三星在内的330多家行业合作伙伴的认可。在该领域，DEKRA德凯在全球拥有四个认可实验室，凭借全球化的业务布局和领先的技术能力，专注于不断改进和创新，以满足不断演变的网络安全挑战。

随着人工智能的快速应用，未来将需要进一步加强网络安全措施。因此，DEKRA德凯在2023年率先推出了人工智能顾问和测试服务，重点关注那些在飞机、汽车、医疗设备等受欧盟安全法规要求的产品中存在的高风险人工智能应用。

为了能够有效保障人工智能的安全运行，DEKRA德凯提供了全面的服务来帮助客户有效地遵循欧盟法规。在为瑞士最大的在线汽车租赁公司Migros Bank和Gowago进行的试点项目中，DEKRA德凯与合作伙伴LatticeFlow成功地评估了数据质量、模型稳健性，并确保符合即将颁布的欧盟法规，从而保证了人工智能模型的准确性和可靠性。

基于在网络安全领域和人工智能方面的卓越的技术累积和专业知识，DEKRA德凯计划到2025年人工智能的收入增加五倍，网络安全的收入增加一倍以上。

可持续发展服务：2025年达到集团收入占比40%

在2023年，可持续发展继续作为核心战略凸显其重要性。DEKRA德凯致力于推动可持续实践，已经推出了逾500项与可持续发展相关的服务，这些服务占到了公司整体服务组合的三分之一。公司的可持续发展解决方案不仅限于环境、社会和治理（ESG）领域，还广泛覆盖到循环经济、产品可持续发展，以及脱碳和能源转型等关键议题。

氢能作为绿色能源的重要环节，其重要性日渐增强。"如今，DEKRA德凯是少数几家能够提供全面的氢能测试服务的TIC机构之一，"Zurkiewicz提到，"我们预期将成为欧盟委员会认可的首批绿氢检验检测认证机构之一。"

随着监管框架的日益复杂化，例如《企业可持续性发展尽职调查指令》，DEKRA德凯正在积极协助企业更好地应对这些法令法规，并制定相应的ESG战略。

到2025年，DEKRA德凯预期其可持续发展相关领域的业务在集团营收占比将达到40%。

CDP B级评分 DEKRA德凯践行可持续发展承诺

DEKRA德凯对可持续发展和公司自身活动的透明度保持高度承诺。因此，公司在2023年再次通过CDP（Carbon Disclosure Project）进行了披露。"DEKRA德凯获得CDP B级评分证实了我们践行可持续发展承诺。CDP在促进环境管理的透明度和问责制方面发挥着至关重要的作用，在市场上享有很高的声誉。未来，我们将采取更严格和细致的措施，鼓励更强的减排行动，"Linsenmaier说道。

DEKRA德凯致力于帮助全球客户实现可持续发展目标，同时自身在可持续发展领域成绩优异，连续荣获EcoVadis铂金评级，位列前1%的可持续发展公司之列。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com