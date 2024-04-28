服务京津冀协同发展战略，TÜV南德天津办公室焕新升级

天津2024年4月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月26日，TÜV南德意志集团（以下简称"TÜV南德"）天津办公室全新升级，举行乔迁仪式落成启用。新办公室业务涵盖管理服务、工业服务、工业产品、电子电器、医疗服务等全业务线，可针对各领域不同行业提供专业的第三方认证检测服务支持，并战略协同TÜV南德华北地区整体资源，进一步提升本地化专业技术服务能力，拓宽业务范围，更好地协助当地企业开创数字经济蓝图，发展新质生产力。TÜV南德北亚区首席执行官范华德先生（Mr. Dirk von Wahl）、大中华区北京分公司负责人王卫杰、大中华区高级副总裁孙建军先生等出席活动仪式。



TÜV南德天津办公室乔迁仪式

TÜV南德始建于德国，拥有超过150年的历史，1991年进入并开拓中国市场。天津办公室作为TÜV南德在中国北方地区战略性布局的关键一步，于2006年成立。从最开始的审核与体系认证服务逐渐拓展到产品认证、风险管理、全球准入服务等，涉猎消费品与零售、能源、医疗健康、基础设施与轨道交通、制造业、汽车、房地产、化工与过程等各领域，服务于中国汽车技术研究中心、天津鹏翎、天津天辰、天津哈娜好等众多本地客户。

2024年是京津冀协同发展上升为国家战略十周年，天津在"疏解"和"协同"北京非首都功能的发展已进入高质量深入推进阶段，交通一体化网路加快构建，产业链上下游协作持续强化，并通过与北京及周边城市的合作，促进区域一体化发展。天津作为中国重要的经济中心之一，具备一定的经济发展能力和创新力，产业布局具有多元化和鲜明的特点。2023年天津地区生产总值达到16737.30亿元，同比增长4.3%，其中对欧盟进出口额达474.6亿元。天津在"十四五"规划提出的目标和任务总体进展顺利，并取得阶段性成效，下一步将重点推动京津冀协同发展走深走实、实施创新驱动发展战略、加快建设现代化产业体系、深入推进绿色低碳发展。

天津城市发展规划与TÜV南德的企业战略和业务板块高度契合。近年来，TÜV南德在工业4.0智能制造、数字化转型、绿色能源、企业社会责任与可持续发展等领域不断精进，积累了丰富的项目经验，构建了专业的技术团队。作为"一站式"认证检测服务解决方案提供商，TÜV南德一直致力于保护人类、环境安全与可持续发展，并始终坚持以国际视角，助中国企业在数字与绿色经济的道路上走向更广阔的市场，提升中国制造在世界舞台的影响力。

TÜV南德北亚区首席执行官范华德在致辞中表示，"非常荣幸在天津与我们的客户、合作伙伴以及媒体朋友们相聚，庆祝TÜV南德天津办公室的扩张乔迁。天津新办公室的启用，证明了TÜV南德对中国市场持续增长的信心和持续投资的决心。TÜV南德致力于将服务更贴近客户，并加强在该地区的行业影响力。TÜV南德将积极支持天津本地企业发展多元化的产业结构，推动经济的转型升级和可持续发展。"



TÜV南德北亚区首席执行官范华德先生致辞

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