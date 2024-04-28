众合云科第三届PEO专业雇主论坛圆满举行

北京2024年4月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月25日，由众合云科主办的第三届PEO专业雇主论坛在北京千禧大酒店圆满举办。本次论坛以「服务变革，数字共生」为主题，邀请到蒙牛、华北利星行机械、动思创新、沃尔沃卡车中国等行业领先企业的人力资源高管出席现场，围绕雇员、HR、企业管理者的专业服务升级及数字化革新展开深入探讨。

以满意度为中心打造专业雇主服务，众合云科旗下51社保发布2024NPS净推荐值

论坛现场，众合云科创始人兼CEO余清泉先生带来《以满意度为中心打造专业雇主服务》主题分享并发布2024年51社保NPS净推荐值和服务五维模型调研情况。基于对在服客户的问卷调研和严格规范的数据清洗，51社保共收集有效问卷1644份，测算后NPS净推荐值为44.88。

结合数据调研结果和多年服务经验沉淀，51社保得出两大经验规律，一为服务认知偏差规律，服务者和客户视角往往存在偏差，需要坚持以客户为中心，不断提升服务体验；二是服务成熟曲线规律，随着甲乙双方合作时长和服务满意度呈正相关，需要坚持互相成就，合作共赢的长期主义精神，与客户共同增长。

余清泉表示，今年是「PEO专业雇主论坛」的第三年，我们的初衷就是倡导「专业雇主服务」理念，聚焦雇主品牌、雇员体验、专业服务、数字化转型等人力资源行业共识，与更多同行的HR伙伴携手前行。一切才刚刚开始，专业雇主服务的未来是星辰大海。

数字化提升服务体验成为企业共识，开放集成为企业人力资源升级助力

作为专业雇主服务TOP30领先企业之一，蒙牛集团人力共享服务中心负责人高峰女士带来“蒙牛数智化创新实践”主题分享。高峰女士表示，通过“牛闪耀”“电子签”“智能AI客服”等数字化服务工具，进一步提升了HR的服务效率和雇员的服务体验，让蒙牛集团的人力资源部门可以聚焦雇员职场全生命周期，针对性地对HRSSC团队的标准、运营、质量进行迭代升级，用专业服务提升雇员的人才向心力，和更多雇员共同成长。

来自华北利星行机械人力资源部总经理余玲女士同样重视如何通过数字化提升员工体验。余玲女士表示，在文化层面，我们通过“星社区”线上平台的沟通链接、团队归属、创新展示等功能板块实现文化落地；在安全层面，通过一系列数字安全管理机制，落实雇员“安全回家”的服务承诺。在平台和机制层面，多样化的数字化工具不仅提升了服务效率，还帮助雇员梳理绩效管理和人才发展目标，在提升能力的同时，促进目标实现。

针对不同阶段的企业数字化服务需求，众合云科产品与服务专家李文哲介绍了众合云科在开放集成领域的技术创新与产品突破。基于51社保的PEO SaaS开放集成能力，旗下101HR和智能社保SaaS可完美适配企业微信、钉钉等协同办公平台，也可无缝衔接企业自有数字化系统，充分共享51社保的专业雇主服务能力。以雇员入职为例，单一系统办理入职估算服务流程为30分钟，通过开放集成，5分钟即可完成雇员入职，服务效率提升了6倍。在薪酬核算方面，HR无须面对繁杂的计算公式和基数问题，点击即可获得结果，效率提升超60倍……目前，众合云科正携手更多行业伙伴持续开发迭代更多开放集成产品，持续为企业人力资源服务升级提供技术支持。

企业出海恰逢其时，共筑全球用工蓝图

随着国内产品方案和供应链体系的进一步成熟，企业出海恰逢其时。众合云联合创始人兼首席增长官张轶先生基于全球用工视角带来企业出海人力资源体系搭建分享。

从中长期来看，在组织建设方面，总部与海外组织要建立合理的集权、分权、授权协同机制，在保持战略方向一致的同时，赋予海外团队灵活行动的弹性；在人才和团队方面，要搭建人才供应、激励、成长的完整机制，凝聚外派雇员和海外雇员的战斗力；在文化和规制方面，既要符合当地硬性规定也要在文化层面由适应本土习俗走向融合。

目前，众合云科旗下HiWork已支持全球160+国家和地区的人才服务，并支持140+种货币支付，持续助力中国企业扬帆出海。

聚焦服务体验，打造最佳雇主，领先企业共话专业雇主服务

PEO专业雇主论坛上，原壳牌大中华集团人力资源总监王晶女士、动思创新副总裁王巍先生、沃尔沃卡车中国人力资源副总裁李香女士以及众合云科人力资源副总裁林枚女士出席“体验时代下的最佳雇主”圆桌讨论，从企业角度挖掘体验时代的雇主品牌建设共性，为专业雇主实践指明前进方向。

致敬专业雇主TOP企业，拓宽人力资源服务新范式

本届论坛同期发布「专业雇主品牌TOP30」「专业雇主服务TOP30」榜单。安硕信息、呷哺呷哺｜湊湊、歌力思、好医生、极米科技、金丰餐饮、金六福控股集团、君乐宝、卡士乳业、零食很忙、领航集团、迈克生物、美的集团、蒙牛集团、杉杉奥莱跨境贸易、太平鸟、泰盈科技、滔搏运动、王老吉、纬创软件、新希望乳业、伊芙丽、元气森林、源氏木语、远光软件、中海地产、中集冷云、中建国际投资、众能联合、转转集团等30家入选「专业雇主服务」企业。

爱慕、报喜鸟集团、碧水源、长城国际、长城汽车股份有限公司、长虹·美菱中国区、叮当健康、复医天健、gaga、孩子王、恒洁卫浴、华耐家居、欢乐口腔、嘉顿、金夫人、库迪咖啡、猫人集团、梦尔达科技、南光置业、南国、S·DEER、神州租车、天坛家具、URBAN REVIVO、万润餐饮、欣旺达、新秀丽、优乐赛集团、中粮万威客、中顺洁柔等30家入选「专业雇主品牌」企业。

他们在专业雇主的道路上不断探索，拥抱人力资源管理数字化变革，以行动与实践提升雇员幸福感，拓宽专业雇主服务新范式，为国内专业雇主的发展提供了对标案例和前进方向。

回到当下，数字化、国际化、服务化等多种趋势推动下，企业人力资源数正在发生剧烈变革，而以雇员为中心，以专业为底色的人力资源管理服务将是企业拥抱变化的强劲引擎。在快速发展的前进路上，众合云科希望携手更多企业，互惠共赢，持续增长。

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