Axel Springer 和微软扩大在广告、人工智能、内容和 Azure 服务的合作关系

两家公司将利用彼此在数字出版和技术方面的优势，在人工智能时代加速增长

华盛顿州雷德蒙德和柏林2024年4月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Axel Springer SE 和微软公司宣布，扩大在广告、人工智能 (AI)、内容和云计算领域的多方面合作伙伴关系。该合作旨在运用尖端创新来支持世界各地的独立新闻。

该合作伙伴关系，将扩大和深化现阶段和不同层面的合作。现有的广告技术合作，将扩大到包括 POLITICO。在共同承诺负责任的 AI 原理和潜力的基础上，两家公司将合作为其用户开发新的 AI 驱动体验。此外，微软 Start-MSN 用户将有机会获得 Axel Springer 新闻品牌的更多优质内容，而 Axel Springer 将把其 SAP 解决方案迁移到微软 Azure。

Axel Springer 首席执行官 Mathias Döpfner 表示："在这个 AI 新时代，对于保护和促进独立新闻业以及确保媒体格局蓬勃发展，伙伴关系至关重要。" "对新闻业的未来，以及通过扩大与微软的合作伙伴关系而衍生的机会，我们抱持乐观态度。"

微软董事长兼首席执行官 Satya Nadella 表示："新一代 AI 正在改变工作和生活的几乎方方面面，包括人们在线搜索和消费内容的方式。" "我们扩大了与 Axel Springer 的合作伙伴关系，将这公司在数字出版领域的领导地位与微软云的全部力量（包括我们的广告解决方案）合而为一，以打造创新的 AI 驱动体验，为广告商和用户创造新的机会。"

伙伴关系的关键要素

将广告技术合作扩展至美国： Axel Springer 将采用微软广告作为其广告服务器解决方案，将其现有的合作伙伴关系从欧洲扩展到美国。POLITICO 将整合微软广告技术作为综合解决方案，由 Axel Springer 的广告技术管理和优化层 AdLib 进行增强。POLITICO 还将整合到微软广告网络中，使广告商能够吸引更广泛的受众。

Axel Springer 将采用微软广告作为其广告服务器解决方案，将其现有的合作伙伴关系从欧洲扩展到美国。POLITICO 将整合微软广告技术作为综合解决方案，由 Axel Springer 的广告技术管理和优化层 AdLib 进行增强。POLITICO 还将整合到微软广告网络中，使广告商能够吸引更广泛的受众。 推动新的 AI 体验和盈利： Axel Springer 将与微软合作，试点新的创新 AI 驱动的聊天体验，以便更好地向用户提供 Axel Springer 的新闻内容，提升用户的阅读体验。此次合作将进一步加强 Axel Springer 在 AI 领域的投资，这些项目建立在由 Azure OpenAI 服务提供支持的 AI 助手 Hey_ 等项目基础上。此外，Axel Springer 将利用微软广告的聊天广告 API，进行生成式 AI 货币化。

Axel Springer 将与微软合作，试点新的创新 AI 驱动的聊天体验，以便更好地向用户提供 Axel Springer 的新闻内容，提升用户的阅读体验。此次合作将进一步加强 Axel Springer 在 AI 领域的投资，这些项目建立在由 Azure OpenAI 服务提供支持的 AI 助手 Hey_ 等项目基础上。此外，Axel Springer 将利用微软广告的聊天广告 API，进行生成式 AI 货币化。 通过 Microsoft Start-MSN 提供的增强内容： Axel Springer 正在扩大与微软 Start-MSN 的合作伙伴关系，为用户提供来自《商业内幕》、POLITICO、BILD 和 WELT 等领先新闻品牌的更多优质内容，覆盖来自不同设备和市场的数百万用户。

Axel Springer 正在扩大与微软 Start-MSN 的合作伙伴关系，为用户提供来自《商业内幕》、POLITICO、BILD 和 WELT 等领先新闻品牌的更多优质内容，覆盖来自不同设备和市场的数百万用户。 微软 Azure 扩展： 除了扩大使用 Azure AI 功能进行 AI 创新之外，这家数字出版商还将对其 SAP 解决方案进行转型，并迁移到可信和安全的云平台 Microsoft Azure，以增强其数字基础架构的可扩展性、可靠性和性能。

关于 Axel Springer

Axel Springer 是一家媒体和技术公司，活跃在 40 多个国家。通过提供有关其不同媒体品牌（包括 BILD、WELT、BUSINESS INSIDER、POLITICO）和分类门户（Stepstone Group 和 AVIV Group）的信息，Axel Springer 使人们能够为自己的生活做出自由的决定。

该公司已成功从传统的印刷媒体公司，转型为欧洲领先的数字出版商。通过加速增长，Axel Springer 的目标是成为数字内容和数字分类广告领域的全球市场领导者。该公司总部位于柏林，在全球拥有超过 18,000 名员工。

关于微软 (Microsoft)

微软（纳斯达克 "MSFT" @microsoft）创建了由 AI 驱动的平台和工具，以提供创新解决方案，满足客户不断变化的需求。这家科技公司致力于以负责任的方式广泛提供人工智能，其使命是赋予地球上每个人和每个组织获得更多成就的能力。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com