Axel Springer 和微软扩大在广告、人工智能、内容和 Azure 服务的合作关系
两家公司将利用彼此在数字出版和技术方面的优势，在人工智能时代加速增长
华盛顿州雷德蒙德和柏林2024年4月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Axel Springer SE 和微软公司宣布，扩大在广告、人工智能 (AI)、内容和云计算领域的多方面合作伙伴关系。该合作旨在运用尖端创新来支持世界各地的独立新闻。
该合作伙伴关系，将扩大和深化现阶段和不同层面的合作。现有的广告技术合作，将扩大到包括 POLITICO。在共同承诺负责任的 AI 原理和潜力的基础上，两家公司将合作为其用户开发新的 AI 驱动体验。此外，微软 Start-MSN 用户将有机会获得 Axel Springer 新闻品牌的更多优质内容，而 Axel Springer 将把其 SAP 解决方案迁移到微软 Azure。
Axel Springer 首席执行官 Mathias Döpfner 表示："在这个 AI 新时代，对于保护和促进独立新闻业以及确保媒体格局蓬勃发展，伙伴关系至关重要。" "对新闻业的未来，以及通过扩大与微软的合作伙伴关系而衍生的机会，我们抱持乐观态度。"
微软董事长兼首席执行官 Satya Nadella 表示："新一代 AI 正在改变工作和生活的几乎方方面面，包括人们在线搜索和消费内容的方式。" "我们扩大了与 Axel Springer 的合作伙伴关系，将这公司在数字出版领域的领导地位与微软云的全部力量（包括我们的广告解决方案）合而为一，以打造创新的 AI 驱动体验，为广告商和用户创造新的机会。"
伙伴关系的关键要素
- 将广告技术合作扩展至美国： Axel Springer 将采用微软广告作为其广告服务器解决方案，将其现有的合作伙伴关系从欧洲扩展到美国。POLITICO 将整合微软广告技术作为综合解决方案，由 Axel Springer 的广告技术管理和优化层 AdLib 进行增强。POLITICO 还将整合到微软广告网络中，使广告商能够吸引更广泛的受众。
- 推动新的 AI 体验和盈利： Axel Springer 将与微软合作，试点新的创新 AI 驱动的聊天体验，以便更好地向用户提供 Axel Springer 的新闻内容，提升用户的阅读体验。此次合作将进一步加强 Axel Springer 在 AI 领域的投资，这些项目建立在由 Azure OpenAI 服务提供支持的 AI 助手 Hey_ 等项目基础上。此外，Axel Springer 将利用微软广告的聊天广告 API，进行生成式 AI 货币化。
- 通过 Microsoft Start-MSN 提供的增强内容： Axel Springer 正在扩大与微软 Start-MSN 的合作伙伴关系，为用户提供来自《商业内幕》、POLITICO、BILD 和 WELT 等领先新闻品牌的更多优质内容，覆盖来自不同设备和市场的数百万用户。
- 微软 Azure 扩展： 除了扩大使用 Azure AI 功能进行 AI 创新之外，这家数字出版商还将对其 SAP 解决方案进行转型，并迁移到可信和安全的云平台 Microsoft Azure，以增强其数字基础架构的可扩展性、可靠性和性能。
关于 Axel Springer
Axel Springer 是一家媒体和技术公司，活跃在 40 多个国家。通过提供有关其不同媒体品牌（包括 BILD、WELT、BUSINESS INSIDER、POLITICO）和分类门户（Stepstone Group 和 AVIV Group）的信息，Axel Springer 使人们能够为自己的生活做出自由的决定。
该公司已成功从传统的印刷媒体公司，转型为欧洲领先的数字出版商。通过加速增长，Axel Springer 的目标是成为数字内容和数字分类广告领域的全球市场领导者。该公司总部位于柏林，在全球拥有超过 18,000 名员工。
关于微软 (Microsoft)
微软（纳斯达克 "MSFT" @microsoft）创建了由 AI 驱动的平台和工具，以提供创新解决方案，满足客户不断变化的需求。这家科技公司致力于以负责任的方式广泛提供人工智能，其使命是赋予地球上每个人和每个组织获得更多成就的能力。
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