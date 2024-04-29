第九届中国旅游住宿业论坛暨金光奖颁奖典礼在济南举办

济南2024年4月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由中国酒店论坛组织、中国酒店联盟组织主办，君廷酒店及度假村集团、山东省旅游饭店协会协办，多家省市级旅游及饭店行业协会、国际及国内酒店集团、品牌酒店、供应链企业参与支持的第九届中国旅游住宿业论坛、2023-3024中国旅游住宿业金光奖颁奖典礼于2024年4月25-26日在济南君廷酒店圆满闭幕。

本届论坛大会的主题是"旅宿业再出发：繁荣与重构"。来自中国旅游住宿业的政、产、学、研、商等知名企业与机构，以及酒店衍生业运营服务商及供应商、主流媒体等各界特邀嘉宾代表近200人出席大会。十余家品牌企业参与了品牌荟主题展，十余个行业协会组织、近三十家酒店管理公司（集团）参会支持，共同见证行业发展、品牌传奇与荣耀辉煌。新闻稿网 – Xinwengao.com、酒店同期声传媒现场采访并报道，大众网、山东商报、山东文旅频道等本地媒体、今日头条、网易等多个网络平台同步报道。论坛大会还全程进行了图片直播。

中国酒店论坛组织主席、中国旅游住宿业论坛及金光奖创始人张楠、山东省人大常委会原副主任、党组成员王云鹏、中国酒店联盟组织主席、金陵酒店管理公司原总裁陈雪明、山东省委原副秘书长、山东省精品旅游促进会会长杜文彬、第九届中国旅游住宿业论坛暨金光奖组委会执行主席、中国酒店联盟组织高级顾问、君廷酒店及度假村集团亚太区首席执行官谷鹏、中国酒店联盟组织高级顾问、中国旅游饭店业协会原副会长、深圳市酒店业商会会长黄俭、第九届中国旅游住宿业论坛暨金光奖组委会联合主席、中国酒店论坛组织高级顾问、山东省旅游饭店协会会长、中国酒店论坛组织高级顾问、中国名酒店组织秘书长、中国旅游饭店业协会原副会长奚晏平、中国酒店联盟组织高级顾问、全联旅游业商会住宿业分会执行会长范光煜、中国酒店论坛组织高级顾问、金玫瑰国际酒店联盟主席、四川省旅游酒店女总经理协会会长李桂琴、中国酒店论坛组织高级顾问、上海市旅游行业协会饭店业分会秘书长杨炎平、中国酒店论坛组织高级顾问、天津市旅游协会饭店分会副会长兼秘书长张宝等十二位贵宾出席论坛大会启动仪式。

君廷酒店及度假村集团亚太区首席执行官谷鹏、山东省旅游饭店协会会长何庄龙、上海市旅游行业协会饭店业分会秘书长杨炎平、威海市委常委、秘书长、山东省精品旅游促进会副会长张剑分别代表协办单位和支持单位代表作嘉宾致辞。中国酒店论坛组织主席张楠发布主旨演讲"旅宿业再出发：繁荣与重构"。

为期两天的论坛大会，集聚了中国旅游住宿业最具影响力的演讲嘉宾和行业翘楚。通过"专题演讲分享、嘉宾对话交流、高端人脉互动、业界最高荣誉"等方式，思考并践行中国旅游住宿业所面临的"机遇与挑战、创新与融合、变革与谋划"，实现"精准资源对接、政产学研合作、跨界行业发展"等共赢目标。

2023-2024中国旅游住宿业金光奖颁奖典礼也于2024年4月26日晚在君廷宴会厅隆重举行，第十一届山东省政协副主席、党组副书记雷建国、山东省委原副秘书长、山东省精品旅游促进会会长杜文彬、中国酒店论坛组织主席张楠、中国名酒店组织秘书长奚晏平等为获奖单位及个人颁奖。上海旅游高等专科学校原校长、党委书记刘住先生荣膺金光奖"中国旅游业终身成就奖"，中国名酒店组织秘书长奚晏平先生荣膺金光奖"中国旅游住宿业终身成就奖"。全场莅会嘉宾和代表全体起立，给获奖人物送去发自内心的掌声和祝福。

现场还颁发了中国旅游住宿业发展贡献奖、企业类、个人类等奖项，100多个单位及个人荣膺奖项，充分展示了中国旅游住宿业在发展变革中的品牌形象。锦江、建国、金陵、金陵文旅、君澜、君廷、威斯汀、君廷、温德姆、豪生、君来、中维、维景、文澜、雅阁、格林东方、阳光、雷迪森、丽芮、希尔顿欢朋、莫林、珀林、廷泊、颐豪酒店、白玉兰、锦江之星、IU酒店、雅致、美豪、雅好、金鹏雅居、米漾米居等40多个品牌及200多家品牌酒店、酒管公司（集团）参与并入围了本次金光奖。祝贺本届金光奖获奖单位和个人，感谢为中国旅游住宿业做出的成就与贡献！

中国酒店论坛组织暨中国酒店联盟组织以打造"中国旅游住宿业上下游产业链覆盖面最广的高峰论坛年会"为目标，倡导并力行"思想旅业论坛并转身看酒店联盟"的理念发展模式，通过主题论坛峰会蕴生战略联盟，整合并推动旅游住宿业及其上下游产业链的资讯及资源的社会效应最大化。中国旅游住宿业论坛作为中国旅宿业的年度盛会，多年来坚持"主流、创变、跨界、融合"的行业导向，以聚焦本土酒店、关注品牌创新、覆盖面广、创新性强赢得业界赞誉，为行业高品质发展做出积极贡献，在业界产生了广泛的影响力，树立了"主题性、峰会型、联盟化"的品牌形象和良好口碑。

中国旅游住宿业金光奖承载旅业厚望、诠升酒店价值，象征中国旅游住宿业及其衍生业"星级化金星闪耀、主题化光芒四射"的业态格局和发展走势，为标杆企业和杰出个人彰显社会形象，为中国旅游住宿业再铸辉煌！

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