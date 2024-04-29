TÜV莱茵保持稳健增长：并购与营收业绩双创新高

2023 年资产负债表：营收超过 24 亿欧元 / 并购业绩创下纪录，推动战略性增长 / 新增 1200 名员工 / 投资力度持续加大/ 重点领域：可持续发展和人工智能 / 2024 年强劲开局：第一季度营收增长 9%

德国科隆2024年4月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2023年，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV集团（以下简称"TÜV莱茵"）为战略性增长加大投资，在德国、英国、意大利和西班牙并购了10多家企业，创下150多年来的历史新高。新收购的公司来自技术咨询、环境与健康保护、功能安全与网络安全、职业医学与管理体系认证等领域。

TÜV莱茵集团首席执行官富笔博士（Dr. Michael Fübi）表示："聚焦目标领域有针对性的收购行为，使我们的服务组合得以增强。在此轮收购中，约有400名专家加入了TÜV莱茵，他们的专业知识将不断巩固TÜV莱茵在各领域的咨询和检测服务实力。"2024年初，TÜV莱茵完成了另外3家公司的收购，新增员工约500人。2023年，TÜV莱茵的现有业务也取得了显著增长，并再度加大投资。



TÜV莱茵集团首席执行官富笔博士（Dr. Michael Fübi）

2023 年：营收业绩和员工人数大幅增长

TÜV莱茵集团首席财务官Philipp Kortüm表示："TÜV莱茵的发展路径在营收增长上得到了充分体现。"2023财年，公司实现营收24.39亿欧元（2022年：22.75亿欧元），较上一年增长7.2%。按固定汇率计算，集团营收实现了11.1%的双位数增长。放眼全球市场，TÜV莱茵在大中华区、印度、中东和非洲地区再次创下高增长历史纪录。全球全职员工人数实现5.9%的增长，目前年平均人数为22,092人（2022年：20,870人），其中13,407人（占比60.7%）在德国以外的国家和地区工作。

息税前利润（EBIT）总计 1.039 亿欧元（2022年：1.803 亿欧元）。剔除一次性影响因素，2023年盈利（调整后的息税前利润）1.742 亿欧元（2022年：1.908 亿欧元），保持了上一财年的高盈利水平。TÜV莱茵的资产净值为6.313亿欧元，较上一年的6.413亿欧元略微下降1,000万欧元。报告期内的所有者权益比率为25.1%（2022年：27%），经营活动的正现金流为2.033亿欧元。"尽管面临地缘政治和经济环境的挑战，通货膨胀也居高不下，TÜV莱茵在全球范围内依然成功保持增长势头。"Philipp Kortüm补充说道。



TÜV莱茵集团首席财务官Philipp Kortüm

投资力度持续加大

TÜV莱茵的投资规模一直保持在较高水平。2023财年，集团投资总额为8,790万欧元（2022财年：9,080万欧元），重点布局数字化、人工智能、可再生能源、电动汽车等未来议题相关的检测服务领域。其中，毗邻上海的江苏省太仓市长三角运营中心将于2024 年年中竣工，投资额高达850万欧元。该中心将由本地专家团队提供包括电气和电子产品检测在内的各项服务。对于汽车行业尤为重要的光学测距和速度测量服务，TÜV 莱茵专门设置了带有创新技术的激光雷达（光探测和测距）实验室。在北美市场，TÜV莱茵已投入约600万欧元，用于打造位于波士顿地区的高科技产品检测认证基地，以及位于阿肯色州的化学实验室。在德国亚琛附近新建的动力电池检测实验室已于2023年竣工，这些年来该项目共计投入2,400万欧元。"汽车行业对我们的动力电池检测服务需求巨大。新实验室已成为我们交通服务业务的重要收入来源。"Philipp Kortüm称。

成功开展可持续发展服务

2023年，TÜV莱茵继续致力于拓展环境、社会和公司治理（ESG）相关领域业务，在财年内已创造了约5.8亿欧元营收，相当于集团总营收的1/4。目前，TÜV莱茵ESG相关的服务组合包括温室气体排放量测算、健康保护服务，以及包括光伏和氢能在内的能源领域检测服务。"我们的客户在可持续议题上投入巨大，这正是我们可以提供有效支持的领域。因此，我们ESG相关服务在2023年超额完成了营收目标。"富笔博士强调。

2023年，TÜV莱茵在实现自身的可持续发展目标方面也取到了卓越成果。TÜV莱茵首度荣获全球领先的可持续发展评级机构EcoVadis的铂金级认证，标志其在职业安全、多元化、反歧视以及可持续采购等领域都取得了显著进步。

为德国能源转型做好准备

全球能源行业转型是TÜV莱茵的一个重要课题。例如，德国计划在2030年前建造多达50座新的燃气和蒸汽发电厂，这些现代化设备未来将能完全靠氢气运行。富笔博士表示："TÜV 莱茵是传统发电厂的领先检测服务商之一。仅在德国，我们就有超过850名技术专家，将通过技术检验为未来复杂的电力世界提供保障，为能源转型做贡献。"

TÜV莱茵已将人工智能（AI）领域的动态发展融入自身的服务和运营流程中。例如，集团借助AI组件对医疗设备进行审核和认证、利用人工智能技术和Adomea扫描仪对车辆进行自动损坏检测，并在2023年底前引进基于OpenAI GPT-4模型开发的TUV-GPT，成为内部员工的得力助手。2023年，TÜV莱茵携手其他TÜV公司在德国柏林成立了TÜV AI实验室，此举将进一步推动安全关键型AI应用的检测方法与标准的发展。

2024 年强势开局

TÜV莱茵2024年的开局非常成功。据首席执行官富笔博士介绍，在2024年前三个月，集团营收增幅达到9%。他表示："TÜV莱茵定位明确，发展态势良好。我们期望通过推出对市场具有可持续影响的产品或服务，有效帮助客户实现ESG目标，在2024年再度取得显著增长。同时，我们也将继续在推动全球检测服务市场从高度碎片化迈向整合发展中发挥重要作用，并在未来持续实施我们的战略增长计划。"

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