CTI华测认证助力首批一万吨碳减排量交易完成

深圳2024年4月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年3月，华测检测认证集团股份有限公司（简称CTI华测检测）旗下全资子公司——华测认证有限公司（简称CTI华测认证）作为VCS项目的审核方，凭借专业、资深的技术团队及优质的服务能力，完成了全球首个废弃电器电子产品回收处理VCS项目的审定和核证工作，项目成功在VCS注册并于2024年4月2日首次获得减排量签发。

资深专业，CTI华测认证精益求精

盛唐电子废弃物回收处理VCS项目（ID：4097），是在中国物资再生协会的开发与推动下，由华测认证有限公司（以下简称"CTI华测认证"）完成审定与核证的全球首个废弃电器电子产品回收处理VCS项目，开创了电器电子废弃物温室气体减排市场，是中国电子产品废弃物回收处理行业的一个重要里程碑。



央视新闻报道截图

项目审核过程中，CTI华测认证依照VCS标准严格开展审定和核证工作，对项目的边界、基准线、额外性、监测计划等进行严格审核，对涉及减排量的各项数据进行核实，从而确保最终数据的真实、可靠。最终，基于浙江盛唐每年拆解280多万台套废弃电器电子产品，CTI华测认证对该项目预计年均减排温室气体为34,113吨二氧化碳当量的结果出具了审定结论，获得VCS管理委员会VERRA的批准注册，同时第一个监测期签发经核证的21,603吨二氧化碳当量的VCS减排量（VCU）。

废弃电器电子产品回收处理过程的碳减排量如何测算是衡量其减排效益的关键。根据VERRA认可的电子垃圾回收与再利用方法学AMS-III.BA （Version 03.0），能够计算出通过专门设施回收、处理和再生利用电子废弃物的活动中产生的温室气体减排量。

从报废的"四脑一机"电子废弃物中回收，拆解，再生出铝、铜、钢铁等金属和ABS、HIPS等塑料，替代了使用原生材料生产出这些金属和塑料的情景，大大减少了温室气体排放。随着再生产业的不断发展壮大，再生资源的利用将成为温室气体减排市场的重要一环。通过将此类项目开发成为温室气体减排项目，获得碳信用的收益可有效改善项目经济性，促进再生资源利用行业的发展，为实现我国"双碳"目标做出有力贡献。

温室气体减排项目的开发流程如下：

多方合作，项目交易成功进行

2024年04月02日，全球首个废弃电器电子产品回收利用碳减排项目签发发布会在浙江省杭州市浙江盛唐环保科技有限公司召开。中国物资再生协会会长许军祥、中国物资再生协会秘书长于可利、联想集团电脑和智能设备首席质量官集团副总裁王会文、浙江盛唐环保科技有限公司总经理强毅、华测认证有限公司华东大区总经理赵琨莹以及废弃电器电子产品回收处理企业代表、行业专家，新闻媒体等出席发布会。

发布会上，中国物资再生协会会长许军祥、联想集团电脑和智能设备首席质量官集团副总裁王会文、浙江盛唐环保科技有限公司总经理强毅致辞，对浙江盛唐环保科技有限公司废弃电器电子产品回收利用温室气体减排项目的签发表示热烈的祝贺。



三方签署框架协议

浙江盛唐环保科技有限公司是世界领先的电子废物处理企业，通过拆解处理电子废物产生碳减排量，联想集团作为电器电子产品生产企业，通过消纳碳减排量来履行社会和环境责任。中国物资再生协会作为项目的开发方与浙江盛唐环保科技有限公司、联想集团签署了共同推进碳减排项目实施、消纳、交易的框架协议。同时，浙江盛唐环保科技有限公司和联想集团完成盛唐电子废弃物回收处理VCS项目首批一万吨碳减排量的交易。

浙江盛唐环保科技有限公司为每件待拆解的废弃电器电子产品贴上标签，详细记录名称、重量以及功率等信息，为后续温室气体减排量的核算与核查提供重要的证据支撑，确保每一吨减排量都保持透明、可追溯。

国家提出双碳战略后，各行各业都在采取更加有力的措施和行动助力双碳目标的实现。盛唐电子废弃物回收处理VCS项目的成功注册和签发，是我国资源再生行业践行双碳目标的有力证明。CTI华测认证积极响应国家双碳政策，通过认证、审定、核查等合格评定工作协助各行业提高资源利用效率、降低碳排放。我们将继续与各方合作，共同推进减排工作向更广泛、更深化、更专业的方向迈进。

关于CTI华测检测

华测检测认证集团股份有限公司成立于2003年，总部位于深圳，是第三方检测与认证服务的开拓者和领先者，中国检测认证行业首家上市公司（股票代码：300012）。秉承"诚信、团队、精益、创新、客户至上"的价值观，以"为品质生活传递信任"为使命，CTI华测检测为全球客户提供一站式测试、检验、认证、计量、审核、培训及技术服务，致力于在政府、企业和消费者之间传递信任，全面保障品质与安全，推动合规与创新，实现更健康、更安全、更环保的高质量发展。

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