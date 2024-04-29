杭州康莱德酒店里安餐厅蝉联两年米其林指南入选餐厅

杭州2024年4月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在日前发布的"2024杭州米其林指南"中，杭州康莱德酒店的里安餐厅再次荣获米其林指南入选餐厅。座落于酒店50层楼的里安餐厅是一家融合多地菜式精髓的创新杭帮菜餐厅，是杭城著名的景观餐厅之一，它以"太太的客厅"为设计灵感，始终致力于为宾客呈现极富灵感的餐饮体验，在竞争激烈的杭州餐饮市场上极具代表性，并受到宾客的广泛推崇。

里安中餐厅的行政总厨由薛双超先生担任。他曾先后到上海、北京、江苏、深圳等地的高级餐厅学习、工作十余年。在这十余年的工作经历，他吸取了各地的烹饪之法，了解了各地优质食材。对于菜品，他大胆的融合大江南北菜肴的特色与口味，并结合自己的理念，将精细严格的食材挑选和与众不同的烹饪技法，烹制出简约而不简单的出品。为食客打造的本地创新的特色菜式，不仅风味独特、令人垂涎，更有着宛如艺术品一般的创意呈现方式。其中里安麻婆豆腐龙虾深受食客喜爱，师傅们匠心打造，用一锅经5-6小时熬制的虾汤作为汤底，因地制宜的改良麻婆豆腐的传统味道加入河虾仁、雪花和牛粒、瑶柱丝，牛肉末等优选食材，回味无穷。果丹皮鹅肝山核桃，将酸甜可口的新鲜山楂做成薄至1.5毫米的果丹皮，包裹着低温烹饪三小时的鹅肥肝，醇厚浓郁。踏雪酥肉，选用黑毛猪的五花腩部位，提前腌制入味，当日烘烤，确保食品的新鲜程度，口感肥而不腻，柴而不干，酥化爽脆，上桌之前以糖霜和蔓越莓做点缀，一方面可以起到解腻的目的，又达到美化装盘的效果，是粤菜中的经典菜肴。

杭州康莱德酒店里安中餐厅位于50层，坐拥杭州高空景观。餐厅设计灵感为"太太的客厅"，体现主人以优雅的姿态为客人奉上各式精美菜式。餐厅的菜品基于中餐厅行政总厨薛双超先生及其团队对于传统杭帮菜的理解基础上，加之杭帮菜领军人物——俞斌先生的整体创意理念，博采众长，精工细作，将新鲜时令食材与匠心厨艺巧妙结合。对于菜品，薛师傅大胆的融合大江南北菜肴的特色与口味，并结合自己的理念，将精细严格的食材挑选和与众不同的烹饪技法，烹制出简约而不简单的出品，为每一位期望寻味新"杭州"的宾客，呈现如艺术品一般的盛宴。

前往里安中餐厅用餐的客人可有机会享受希尔顿荣誉客会会员餐饮礼遇，银卡会籍可享九折优惠，金卡及钻石会籍以上可享七五折优惠。所有折扣仅适用于大厅零点菜品，且服务费、包厢用餐及季节性产品礼品不可用。（法定节假日及特殊节日不享受此会员礼遇）更多优惠详情可致电酒店了解更多。

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