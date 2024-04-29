在外部环境挑战下，药明康德2024年第一季度达成目标，保持稳健经营

营业收入 79.82 亿元，剔除新冠商业化项目同比 -1.8%

归母净利润 19.42 亿元；稀释每股收益 0.66 元

经调整 Non-IFRS 归母净利润 19.13 亿元；经调整 Non-IFRS 稀释每股收益 0.65 [1] 元

自由现金流持续为正，达到13.26亿元

上海2024年4月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为全球医药及生命科学行业提供全方位、一体化新药研发和生产服务的能力和技术平台公司——无锡药明康德新药开发股份有限公司（股份代码：603259.SH / 2359.HK）发布2024年第一季度业绩报告：

公司整体营业收入79.82亿元；剔除新冠商业化项目，收入同比-1.8%。

公司经调整non-IFRS毛利30.90亿元，经调整non-IFRS毛利率38.7%。

归属于上市公司股东的净利润19.42亿元，稀释每股收益0.66元。经调整non-IFRS归母净利润19.13亿元，经调整non-IFRS稀释每股收益0.65元。

公司自由现金流持续为正，达到13.26亿元。

2024年第一季度，公司新增客户超过300家，过去12个月服务的活跃客户超过6,000家，全球各地客户对公司服务的需求持续增长。

报告期内，来自于全球前20大制药企业收入达到人民币27.0亿元，剔除新冠商业化项目后同比增长4.2%。

持续稳健的业务增长主要得益于公司独特的"一体化、端到端"CRDMO业务模式。化学业务（WuXi Chemistry）D&M分子管线保持快速增长，报告期内累计新增分子337个；截至2024年第一季度末，D&M分子管线总数总计3,286个，其中商业化和临床III期项目在报告期内合计新增11个。

作为创新赋能者、客户信赖的合作伙伴以及全球医药及生命科学行业的贡献者，公司致力于环境可持续发展。2023和2024年连续2年入选标普全球可持续年鉴，并同时获评Sustainalytics晨星"行业最高评级"和"区域最高评级"企业。公司出色的ESG表现也受到了MSCI（明晟）、CDP、EcoVadis和FTSE Russell（富时罗素）等全球ESG评级机构的高度认可。

公司秉承保护客户知识产权的坚定承诺，恪守行业最高质量体系及合规标准。2023年，公司接受来自全球客户、监管机构和独立第三方的质量审计总计748次，均100%符合质量审计要求且无重大发现项；公司通过总计83次全球客户的信息安全审计，且无重大网络安全和商业秘密信息泄露事件；公司24个主要运营基地获得了ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证，其中包括所有中国主要运营基地。

管理层评论

药明康德董事长兼首席执行官李革博士表示："2024年第一季度，公司如期达成设定目标。预计全年将实现收入383-405亿，自由现金流40-50亿，经调整non-IFRS归母净利率保持与去年相当。"

"自从2000年成立以来，药明康德存在的理由和价值就是做好行业的高效赋能者，为客户创造价值，最终造福病患。在过去二十多年中，公司始终恪守行业最高质量体系和合规标准，秉承客户第一、保护客户知识产权的坚定承诺，遵守全球各地法律法规。受益于全球广大客户的信赖和支持，公司不断发展，持续建能力、扩规模，不断为行业及客户创造价值。随着人工智能的快速迭代和科技的不断创新，行业对CRO、CDMO、CRDMO和CTDMO服务需求将持续增长，这是行业发展的必然趋势。虽然近期美国国会拟议法案可能会对公司、客户以及全球医药及生命科学行业产生短期的不确定性，药明康德会始终坚持 ‘做对的事，把事做好’的核心价值观，服务好客户，助力更多新药、好药问世，造福全球病患。"

分业务板块经营情况

化学业务（WuXi Chemistry）：一体化CRDMO商业模式驱动持续增长，新分子业务（WuXi TIDES）继续放量

– 化学业务实现收入55.6亿元，剔除新冠商业化项目，同比-0.6%。经调整non-IFRS毛利率为43.3%。

– 药物发现（"R"，Research）业务为下游持续引流。公司在过去十二个月里为客户成功合成并交付超过43万个新化合物，同比增长3%。公司贯彻"跟随客户"和"跟随分子"战略，与全球客户建立了值得信赖的合作关系，为公司CRDMO业务持续增长奠定坚实基础。

– 工艺研发和生产（"D"和"M"，Development and Manufacturing）业务持续增长。

i. D&M服务收入[2]40.0亿元，剔除新冠商业化项目，D&M业务收入同比增长1.2%。

ii. 报告期内，公司累计新增337个分子。截至2024年第一季度末，D&M分子管线总数达到3,286个，包括64个商业化项目, 74个临床III期项目，345个临床II期项目, 2,803个临床前和临床I期项目。其中，商业化和临床III期项目在报告期内合计新增11个。

– TIDES业务（主要为寡核苷酸和多肽）继续放量。

i. 报告期内TIDES业务收入达到7.8亿元，同比强劲增长43.1%。截至2024年第一季度末，TIDES在手订单同比显著增长110%。

ii. 报告期内，TIDES D&M服务客户数量达到146个，同比提升30%，服务分子数量达到276个，同比提升43%。

iii. 2024年1月，多肽固相合成反应釜体积增加至32,000L。

测试业务（WuXi Testing）：药物安全性评价及SMO业务保持领先地位，驱动持续增长

– 测试业务实现收入14.9亿元，经调整non-IFRS毛利率为35.6%。

– 实验室分析及测试服务收入10.5亿元，同比-0.6%。其中，药物安全性评价业务收入同比增长3.7%，保持亚太行业领先地位。

– 成都设施通过国家药品监督管理局（NMPA）GLP资质认证；启东设施分别于3月和4月通过国际经济合作与发展组织（OECD）和NMPA GLP资质认证。第一季度GLP资质设施总计新增22,000m2。

– 临床CRO及SMO业务收入4.4亿元，同比增长11.0%。其中，SMO业务同比增长26.4%，保持中国行业领先地位。报告期内，SMO赋能客户10个新药产品获批上市。报告期内，临床CRO业务助力客户获得7项临床试验批件。

生物学业务（WuXi Biology）：新分子种类相关业务驱动增长；生物学平台为公司持续引流

– 生物学业务实现收入5.6亿元，经调整non-IFRS毛利率为38.5%。

– 公司着力建设新分子种类相关的生物学能力。报告期内，生物学业务板块新分子种类相关收入同比增长12.2%，占比持续提升至生物学业务收入的29.2%。

– 进一步整合其体内药理学平台资源，持续提升平台能力和效率。

– 2024年3月底苏州郭巷智研平台正式投入运营，加强体外生物学和体内药理药效新能力布局。

– 作为公司下游业务的重要"流量入口"，在报告期内为公司持续贡献超过20%的新客户。

高端治疗CTDMO业务（WuXi ATU）：商业化项目逐步获批，驱动业务未来增长

– 高端治疗CTDMO业务实现收入2.8亿元，经调整non-IFRS毛利率为(32.8)%。主要由于：高毛利项目于2023年度完成；新增商业化项目于今年2月底获批，公司提前储备生产和质量控制人员，成本对应增加；以及，其他项目产能利用率不足。

– 公司持续加强CTDMO服务平台建设。截至2024年第一季度末，为总计65个项目提供工艺开发、检测与生产服务，包括2个商业化项目，5个临床III期项目（其中2个项目处于上市申请准备阶段），9个临床II期项目，以及49个临床前和临床I期项目。其中，报告期内新增1个美国客户的世界首个创新肿瘤淋巴细胞疗法（TIL）商业化项目。

– 公司正在为一项商业化CAR-T产品的LVV生产做BLA申报准备，已完成工艺验证（PPQ），同时已开始PPQ后的生产，预计将在2024年下半年申报FDA。另外，公司正在为一项重磅商业化 CAR-T产品的生产做BLA申报准备，预计将在2024年下半年完成工艺验证，并申报FDA。

国内新药研发服务部（WuXi DDSU）[3]：持续助力客户管线项目推进

– 国内新药研发服务部实现收入0.8亿元，经调整non-IFRS毛利率为26.9%。

– 截至2024年第一季度末，已有3款为客户研发的新药获批上市，2款治疗新冠感染，1款治疗肿瘤。公司持续获得已上市新药销售收入分成。目前另有2款药物处于上市申请阶段。

– 报告期内，公司为客户完成6个项目的IND申报工作，同时获得6个临床试验批件（CTA）。目前，公司已累计为客户完成196个项目的IND申报工作，并获得175个项目的CTA，包括3个项目已获批上市，2个项目处于上市申请阶段，以及4个临床III期项目，35个临床II期项目，和71个临床I期项目，覆盖多个疾病领域。

– 需求同比大幅减少，新签项目数量下降。

本文件纯属简报性质，并非意图提供相关事项的完整表述。更多详细信息请见公司官网披露的 药明康德 2024 年第一季度业绩 和 2024 年第一季度报告 ，以及公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、香港联合交易所网站 (www.hkexnews.hk) 和公司指定信息披露媒体刊登的2024年第一季度报告及相关公告。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

本文所披露的财务数据均以国际财务报告准则（International Financial Reporting Standards，或"IFRS"）进行编制，币种为人民币。

公司2024年第一季度报告财务数据未经审计。

分业务板块经营数据

单位: 百万人民币

板块 收入 同比变动 经调整Non-

IFRS毛利 同比变动 经调整

Non-IFRS

毛利率 化学业务 （WuXi Chemistry） 5,562.63 (13.5) % 2,409.05 (16.6) % 43.3 % 测试业务 （WuXi Testing） 1,490.61 2.6 % 531.11 0.6 % 35.6 % 生物学业务 （WuXi Biology） 560.81 (2.8) % 215.84 (9.9) % 38.5 % 高端治疗CTDMO业务 （WuXi ATU） 280.27 (13.6) % (91.96) 注1 (32.8) % 国内新药研发服务部 （WuXi DDSU） 80.08 (51.8) % 21.57 (46.0) % 26.9 % 其他业务 （Others） 7.54 (29.0) % 4.14 (37.0) % 54.9 % 合计 7,981.93 (11.0) % 3,089.74 (16.0) % 38.7 %

注：1. WuXi ATU经调整non-IFRS毛利在2024年第一季度为人民币(91.96)百万元，相较2023年第一季度同期的人民币(24.01)百万元，下降67.95百万元。

2.数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。

综合收益表[4] – 按照国际财务报告准则编制

人民币 百万元 2024年第一季度 2023年第一季度 同比增减 收入 7,981.9 8,963.7 (11.0) % 服务成本 (4,976.2) (5,438.1) (8.5) % 毛利 3,005.7 3,525.6 (14.7) % 其他收入 242.0 196.0 23.5 % 其他收益及亏损 192.9 197.8 (2.5) % 预期信用损失模式下的减

值亏损（扣除拨回） (19.7) (6.3) 213.2 % 销售及营销开支 (179.1) (175.9) 1.8 % 行政开支 (610.5) (669.4) (8.8) % 研发开支 (306.4) (357.3) (14.2) % 经营溢利 2,324.9 2,710.5 (14.2) % 应占联营公司之业绩 33.9 (45.8) (174.1) % 应占合营公司之业绩 0.2 8.3 (97.5) % 财务成本 (61.7) (64.2) (3.9) % 税前溢利 2,297.4 2,608.9 (11.9) % 所得税开支 (338.5) (423.1) (20.0) % 期内溢利 1,958.9 2,185.8 (10.4) % 期内溢利归属于 母公司持有者 1,942.2 2,168.1 (10.4) % 非控制性权益 16.6 17.7 (5.8) % 1,958.9 2,185.8 (10.4) % 加权平均普通股股份数(股) – 基本 2,919,696,373 2,933,625,180 (0.5) % – 摊薄 2,925,052,346 2,948,890,231 (0.8) % 每股盈利 (以每股人民币元

列示) – 基本 0.67 0.74 (9.5) % – 摊薄 0.66 0.72 (8.3) %

综合财务状况表[5] – 按照国际财务报告准则编制

人民币百万元 2024年3月31日 2023年12月31日 非流动资产 物业、厂房及设备 26,045.5 25,844.4 使用权资产 2,313.6 2,348.3 商誉 1,834.7 1,820.9 其他无形资产 883.4 906.7 于联营公司之权益 2,260.3 2,180.4 于合营公司之权益 36.0 35.2 递延税项资产 506.0 366.7 以公允价值计量且其变动计入损

益的金融资产 8,742.1 8,626.0 其他非流动资产 114.2 105.8 生物资产 1,050.6 1,012.5 43,786.5 43,246.9 流动资产 存货 3,148.5 2,886.1 合同成本 784.3 695.6 生物资产 1,115.2 1,154.6 应收关联方款项 95.3 86.7 应收账款及其他应收款 8,524.5 9,372.7 合同资产 1,249.5 1,234.4 应收所得税 7.4 17.5 以公允价值计量且其变动

计入损益的金融资产 503.1 11.0 衍生金融工具 0.0 414.0 其他流动资产 – 785.8 银行抵押存款 1.6 1.6 原到期日为三个月以上的定期存款 4,207.0 3,761.4 银行结余及现金 11,517.0 10,001.0 31,153.4 30,422.5 总资产 74,939.8 73,669.3

综合财务状况表(续)[6] – 按照国际财务报告准则编制

人民币百万元 2024年3月31日 2023年12月31日 流动负债 应付账款及其他应付款 6,487.5 7,333.5 应付关联方款项 7.3 11.5 衍生金融工具 793.5 501.9 合同负债 2,162.5 1,955.4 银行借贷 2,939.2 3,721.6 租赁负债 232.7 240.5 应付所得税 764.8 991.9 13,387.4 14,756.3 非流动负债 银行借贷 2,863.0 687.0 递延税项负债 516.7 530.1 递延收入 1,064.9 1,079.9 租赁负债 1,059.4 1,098.6 5,504.1 3,395.6 总负债 18,891.6 18,151.9 净资产 56,048.3 55,517.4 资本及储备 股本 2,933.3 2,968.8 储备 52,706.2 52,153.6 归属于母公司持有者之权益 55,639.5 55,122.5 非控制性权益 408.8 395.0 权益总额 56,048.3 55,517.4

经调整non-IFRS归属于上市公司股东的净利润[7]

人民币百万元 2024年 第一季度 2023年 第一季度 同比增减 IFRS下归母净利润 1,942.2 2,168.1 (10.4) % 加： 股权激励费用 87.8 166.3 (47.2) % 可转换债券发行成本 – 0.3 N/A 可转换债券衍生金融工具部分的公允价值收益 – (40.2) N/A 汇率波动相关损失 14.4 164.2 (91.2) % 并购所得无形资产摊销 13.6 14.1 (3.5) % Non-IFRS归母净利润 2,058.0 2,472.8 (16.8) % 加： 已实现及未实现权益类资本性投资收益 (144.7) (122.4) 18.2 % 已实现及未实现应占合营公司之收益 (0.2) (8.3) (97.6) % 经调整Non-IFRS归母净利润 1,913.1 2,342.1 (18.3) %

关于药明康德

药明康德（股票代码：603259.SH/2359.HK）为全球医药及生命科学行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务，在亚洲、欧洲、北美等地均设有运营基地。药明康德通过独特的"CRDMO"和"CTDMO"业务模式，不断降低研发门槛，助力客户提升研发效率，为患者带来更多突破性的治疗方案，服务范围涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试和临床试验研发、精准医疗研发、测试和生产等领域。2023年，药明康德连续第三年被MSCI评为ESG（环境、社会及管治）AA级。目前，公司的赋能平台正承载着来自全球30多个国家的6,000多家合作伙伴的研发创新项目，致力于将更多新药、好药带给全球病患，早日实现"让天下没有难做的药，难治的病"的愿景。更多信息，请访问公司网站：www.wuxiapptec.com

前瞻性陈述

本新闻稿有若干前瞻性陈述，该等前瞻性陈述并非历史事实，乃基于本公司的信念、管理层所作出的假设以及现时所掌握的资料而对未来事件做出的预测。尽管本公司相信所做的预测合理，但是基于未来事件固有的不确定性，前瞻性陈述最终或变得不正确。前瞻性陈述受到以下相关风险的影响，其中包括本公司所提供的服务的有效竞争力、能够符合扩展服务的时程表、保障客户知识产权的能力、行业竞争、紧急情况及不可抗力的影响。因此，阁下应注意，依赖任何前瞻性陈述涉及已知及未知的风险。本新闻稿载有的所有前瞻性陈述需参照本部分所列的提示声明。本新闻稿所载的所有信息仅以截至本新闻稿做出当日为准，且仅基于当日的假设，除法律有所规定外，本公司概不承担义务对该等前瞻性陈述更新。

Non-IFRS财务指标

为补充本公司按照国际财务报告准则呈列的综合财务报表，本公司提供non-IFRS毛利和non-IFRS归属于上市公司股东的净利润（不包括股权激励计划开支、可转股债券发行成本、可转股债券衍生金融工具部分的公允价值变动损益、汇兑波动相关损益、并购所得无形资产摊销、非金融资产减值和股东现金捐赠用于人才激励和保留的费用等）、经调整non-IFRS归属于上市公司股东的净利润（进一步剔除已实现及未实现资本性权益类投资收益、应占合营公司盈亏）、经调整non-IFRS每股收益作为额外的财务指标。这些指标并非国际财务报告准则所规定或根据国际财务报告准则编制。

本公司认为经调整之财务指标有助了解及评估业务表现及经营趋势，并有利于管理层及投资者透过参考此等经调整之财务指标评估本公司的财务表现，消除本公司并不认为对本公司业务表现具指示性的若干不寻常、非经常性、非现金及非日常经营项目。本公司管理层认为non-IFRS财务指标在本公司所在行业被广泛接受和适用。该等非国际财务报告准则的财务指标并不意味着可以仅考虑非公认准则的财务指标，或认为其可替代遵照国际财务报告准则编制及表达的财务信息。阁下不应独立看待以上经调整的财务指标，或将其视为替代按照国际财务报告准则所准备的业绩结果，或将其视为可与其他公司报告或预测的业绩相比。

[1] 2023年第一季度和2024年第一季度，公司稀释加权平均普通股股份数分别为2,948,890,231股和2,925,052,346股。 [2] 为进一步加强CRDMO一体化业务模式，随着业务单元调整，R和D&M收入口径对应调整（同时回溯调整2023年）。 [3] 由于WuXi DDSU收入目前占公司比例仅~1%，后续业绩演示材料中不再做单独展示。 [4] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。 [5] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。 [6] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。 [7] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com