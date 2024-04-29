LYB 将在 Knapsack 建造综合废弃塑料回收中心

德国韦瑟灵2024年4月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — LyondellBasell (LYB) 已在德国 Knapsack 工业园南部确定了综合废弃塑料回收中心的选址，并与 YNCORIS GmbH & Co. KG 签署了土地租赁协议。该中心计划将各种先进的分拣和回收业务相结合，以应对废弃塑料的挑战，推动循环经济的发展。该项目将分阶段开发，初始阶段将建造一个先进的分拣设施，处理混合废弃塑料，为机械回收和先进回收提供原料。目前这种混合废弃塑料无法回收利用，主要通过焚烧来回收能源。



照片中的人物为（从左到右）：Stephan Staender (LYB)、Ralf Müller、Christoph Kappenhagen（都来自 Yncoris）

综合回收中心的总占地面积与 20 个足球场相当。预计该中心的首个先进分拣设施将于 2026 年第一季度开始运营。这些新投资将助力公司实现宏伟目标，即到 2030 年每年生产和销售至少 200 万公吨的循环聚合物和可再生基聚合物。

LyondellBasell 循环和低碳解决方案执行副总裁 Yvonne van der Laan 表示："Knapsack 工业园是我们综合中心的理想选址，其位置靠近我们在韦瑟灵的世界级设施，有助于我们开发更多的废弃塑料回收技术。通过整合各种技术，我们能够扩大规模，利用回收和可再生资源，为我们的客户提供广泛的产品。"

韦瑟灵 Knapsack 基地临时经理 Stephan Staender 表示："综合回收中心还将为公司拟在韦瑟灵基地建造的先进回收设施生产原料。新中心还将为荷兰赫伦的机械回收设施和 Knapsack 的聚丙烯复合设施提供协同增效的机会。"

YNCORIS 首席执行官 Ralf Müller 表示："迁至 Knapsack 工业园的扩建基地是推动德国化工行业实现循环经济转型的重要举措。" 他的董事总经理 Christoph Kappenhagen 补充道："多年来，该基地不断发展壮大，这里的员工从不满足于现有成就，而是积极贡献力量，发挥创新潜能，引领基地迈向未来。"

关于 LyondellBasell

LyondellBasell 是全球化工行业的领导者，为日常的可持续生活提供解决方案。公司通过先进技术和重点投资，致力于推动循环低碳经济的发展。我们的目标追求即为客户、投资者和社会创造价值。作为全球最大的聚合物生产商之一和聚烯烃技术领导者，我们开发、生产和销售高品质的创新产品，应用范围涵盖可持续交通、食品安全、清洁水源和优质医疗保健等领域。如需了解更多信息，请访问 www.LYB.com 或在 LinkedIn 上关注 @LyondellBasell。

关于 Yncoris

作为领先的工业服务提供商之一，YNCORIS 是化学制药行业的理想合作伙伴。我们拥有 1200 名员工和 100 名实习生，从规划、建造、运营到维护，我们为每一项挑战制定合适的解决方案。我们秉持年轻有为的开创精神，依托深耕行业的百年积淀，为适应未来的生产营造适宜环境。我们将总部设在许尔特，并在多尔马根、杜伊斯堡、迪伦、科隆、克雷菲尔德和莱沃库森等战略地点设立分部，以更加贴近我们的客户。我们的服务范围涵盖工业设施的整个生命周期，从规划和建设到高效合规的运营，再到面向未来的工厂维护。在 YNCORIS，我们致力于帮助我们的客户在当今和未来的市场中蓬勃发展。

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前瞻性声明本

新闻稿中无关历史事件事项的声明为前瞻性声明。这些前瞻性声明以 LyondellBasell 管理层的假设为基础，这些假设时在当时被认为是合理的，并且这些假设受重大风险和不确定性的影响。实际的结果可能存在重大差异，影响因素包括但不限于：我们是否能够达成自己的可持续性目标，包括是否能够提高回收再生聚合物的产量；增长计划是否能够成功实施；以及本新闻稿中描述的设施是否能够顺利建成投用。其他可能造成实际结果与前瞻性声明中的描述差异较大的因素，请见截至 2023 年 12 月 31 日的表格 10-K 中"风险因素"一节，该表格可在 www.LYB.com 投资者关系页面和证券交易委员会官网 www.sec.gov 查阅。

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