TÜV莱茵亮相第十六届重庆国际电池展，推动新能源产业高质量发展

重庆2024年4月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月27日-29日，由中国化学与物理电源行业协会主办的"第十六届重庆国际电池技术交流会/展览会（CIBF2024）"在重庆国际博览中心举办，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区（简称"TÜV莱茵"）亮相C1T129展位，展示其在电池、储能和电池制造设备等领域的最新解决方案，协同产业链上下游探索可持续、高质量发展之道。



TÜV莱茵与格力钛新能源股份有限公司签署了战略合作协议



TÜV莱与广东中德电缆有限公司举行储能电缆2 PfG 2693新版标准项目签约仪

当前，新能源技术发展已成为全球能源、交通领域产业转型升级的关键抓手，是促进世界经济持续增长的重要引擎。本届CIBF汇聚了众多国内领军企业，集中展示了新能源企业的实力、最新技术和科研成果，为全球新能源产业提供强大的推动力。一直以来，TÜV莱茵坚持以覆盖新能源产业链上下游的技术优势和服务能力，助力企业更好地适应国际市场要求，提高海外市场竞争力。

CIBF2024期间，TÜV莱茵全球电力电子产品服务副总裁兼大中华区太阳能与商业产品服务总经理李卫春、大中华区产品服务事业群华东区销售总经理徐澍、太阳能与商业产品服务电力电子产品副总经理陈雄、太阳能与商业产品服务部门经理陈乔为多家企业颁发了储能、电池及零部件相关产品认证证书。

其中，安徽益佳通电池有限公司磷酸铁锂蓄电池系统通过TÜV莱茵基于IEC 62619:2022标准型式试验认证；深圳市华宝新能源股份有限公司便携式储能产品获颁TÜV莱茵2 PfG Q2881标准认证；深圳科瑞新能源装备技术有限公司包蓝膜产线获颁TÜV莱茵CE-MD机械指令符合性证书；深圳市沛城电子科技股份有限公司工商业储能系统BMS获颁TÜV莱茵测试标志证书；深圳昆联新能源有限公司储能连接器产品获颁TÜV莱茵2 PfG 2740 型式认证和UL 4128北美认证证书。

同期，TÜV莱茵与格力钛新能源股份有限公司签署了战略合作协议，将在锂离子电池、储能系统等电力电子领域加强技术合作，推动相关领域的专业人才和实验室专职人才培养以及储能行业平台资源的共享。TÜV莱茵还与广东中德电缆有限公司举行了储能电缆2 PfG 2693新版标准项目签约仪式，将依托各自优势，加强业内技术交流，提升储能电缆的可靠性和性能表现，为全球用户提供优质的产品和服务。

作为全球领先的技术服务商，TÜV莱茵深耕新能源领域，服务涵盖整个产业链，包括太阳能、储能系统、锂离子电池、燃料电池、新能源汽车、充电设备及设施等细分领域。未来，TÜV莱茵将继续携手产业链合作伙伴，在产品、服务、质量等多个层面深入合作，帮助企业应对各类挑战，为中国电池产业生态的可持续发展提供强有力的保障和支持，推动新能源产业转型升级，提升中国企业在国际贸易市场中的核心竞争力。

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