招徠陸客來台觀光 台旅會在廣州推薦台灣旅遊資源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社台北29日電）台旅會北京辦事處今天在廣州東方賓館舉辦成立14週年慶，與業者展示台灣鐵道、離島、美食等旅遊資源。台旅會表示，華南及粵港澳大灣區是中國大陸出境旅遊大宗地區，組團社家數多，因此選在廣州展示，為陸客來台旅遊開放提前準備。 兩岸重新相互開放組團觀光近來成為話題。台灣海峽兩岸觀光旅遊協會北京辦事處先是自27日起，在北京王府井希爾頓酒店合作舉辦「當老北京美食遇上台灣美食」主題活動，以主題自助餐形式展現台灣美食，並於今天在廣州東方賓館舉辦週年慶活動。 台旅會今晚發布新聞稿表示，該會北京辦事處今天邀請雄獅旅遊集團、易遊網旅行社等2家業者，向中國大陸華南地區組團社宣傳台灣鐵道旅遊，並說明金門、馬組、澎湖的旅遊資源，同時介紹台灣美食、離島及鐵道旅遊等主題，宣傳台灣整體旅遊魅力，為陸客赴台旅遊開放提前準備。 此外，台灣方面包括中華航空、長榮航空，以及中國大陸方面含廣東在內的華南地區赴台旅遊組團社代表，也應邀出席這場週年慶活動。 台旅會北京辦事處主任李嘉斌表示，台旅會歡迎大陸朋友到台灣旅遊的信念始終不變。至於花蓮地區近來雖發生地震，但在相關單位搶修下，基本上都已恢復正常運作，除部分鎮區受影響外，其他各地一切如舊。 台旅會北京辦事處表示，兩岸旅遊雖有風風雨雨，經過多年，很多中國大陸民眾都迫不急待想到台灣旅遊，品嚐美食及體驗美麗人文風情。而這幾年，台灣也陸續完善旅遊環境整備，提升接待品質服務，台灣的觀光產業已經做好了接待準備。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 往年台旅會北京辦事處都在北京舉辦週年慶活動。該會表示，考量華南及粵港澳大灣區是中國大陸出境旅遊大宗地區，加上當地往返台灣交通便利，且組團社家數多，更看好廣東省的「送客（發送出境旅客）實力」，因此今年改在廣州辦理週年慶。 台旅會表示，未來將繼續以不同的台灣旅遊主題，持續向中國大陸民眾介紹及推廣，增進來台灣旅遊的興趣及意願，並希望早日實現兩岸雙向旅遊交流。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130429