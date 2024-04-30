李强会见“中国超粉”马斯克：各需什么？各取什么？

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）周日（4月28日）突访北京，在钓鱼台国宾馆会见中国总理李强。特斯拉在上海建厂时，帮助这家美国公司落地中国的正是时任上海市党委书记的李强。 路透社报道，马斯克此次访华的主要目的是争取让特斯拉的全自动驾驶软件（Full-Self Driving，简称FSD）落地中国。《华尔街日报》援引知情人士报道称，中国政府已对此表示初步批准。但北京和特斯拉尚未就此官方确认。 此外，马斯克访华当天，中方宣布特斯拉通过了中国汽车数据安全的四项检测要求。特拉斯由此成为首家获得中国数据安全监管机构批准的外国汽车制造商。 “特斯拉方面对此表示，特斯拉通过了国家车辆数据安全的权威标准和要求，有利于全面解除（如机关单位、机场、高速等）对特斯拉等智能汽车的禁行禁停限制。这可能为该公司所生产的汽车在政府、国企和军事场所的使用铺平道路，” 中国媒体澎湃新闻报道说。 “马斯克和中国政府的这波操作很高明…可以关注一下过去几天里特斯拉期权的成交量，”美国知名中国问题专家利明璋（Bill Bishop）在社媒平台X上评论说。 奥尔布赖特石桥集团（Albright Stone Group）负责中国事务与技术政策的合伙人保罗·特廖洛（Paul Triolo）看似认同利明璋的观点。“埃隆同时在下围棋和国际象棋…其他人则在玩跳棋或弹圆片游戏…”他在X上回应利明璋的评论。 股市也积极回应马斯克这趟不到24小时的中国行。特斯拉股价周一在盘前最新上涨超7%，冲上180美元。就在上周，特斯拉股价一度跌至142.5美元低谷。 马斯克这趟“说走就走”的中国行不到24小时，但他立刻就得到中国政府二号人物在国宾馆的接待，左右对坐，“主客平等”。 美中贸易关系寒意日增的背景下，特斯拉与北京之间这股“暖流”显得格外令人瞩目。警告中国停止对美不公平贸易行为的美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）刚离开北京，几天后，“中国超粉”马斯克抵达中国首都。 “我是中国的粉丝，我必须要说。如果我有很多中国粉丝的话，那么这种感情是相互的。我是中国的超级粉丝，”马斯克在会晤中国贸促会会长任鸿斌时对现场媒体说。 特斯拉与北京的这股新“暖流”背后，双方各自何所求？各自何受益？ 特斯拉急需重振疲软业绩，FSD进入中国市场很关键