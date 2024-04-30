【新唐人快報】美成立小組 助各國對抗中共經濟霸凌 【新唐人北京時間2024年04月30日訊】2021年，立陶宛同意設立「台灣」（非台北）聯絡處後，遭到來自中共的經濟脅迫。美國立即推出貿易融資、採購協議和市場的一攬子計劃，協助立陶宛對抗中共經濟脅迫。 彭博社週日（4月28日）報導，立陶宛這一事件促成一個關鍵成果，美國國務院成立了一個八人小組，應對在政治爭端發生時，北京利用經濟貿易武器對付其它國家時，為這些國家提供幫助。韓國、日本、澳大利亞和立陶宛等國家，都曾經遭到中共經濟霸凌。 2016年8月，韓國正式宣布部署「薩德」系統，中共祭出禁韓令，禁止韓國的任何元素，包括企業、藝人與品牌；此後三年，大陸各大旅行社被全面要求禁止組團去韓國旅遊。 在COVID-19疫情期間，澳大利亞要求進行病毒溯源調查惹怒中共，隨後澳洲的煤炭、葡萄酒和牛肉等產品遭遇中共禁令。 據一位匿名知情人士透露，亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲的十多個國家正尋求美國的指導，如何應對中共的經濟脅迫。 負責經濟增長和環境的次國務卿何塞‧費爾南德斯（Jose Fernandez）表示：「各國紛紛加入，其中許多人說『我們想要立陶宛的待遇』。」 國務院這個八人小組被非正式地稱為「the firm」，由費爾南德斯辦公室的中國政策協調員梅蘭妮‧哈特（Melanie Hart）領導。 美國對「客戶」提出的主要應對步驟有，該小組經濟學家對中國貿易脆弱性進行分析；然後幫助受霸凌國家的出口市場多元化，並根據客戶要求公開表示支持。 知情人士稱，該小組還進行了桌面演習，以制定應對北京的不同反應。 以立陶宛被打壓為例，當時台灣貿易辦事處在立陶宛的名稱使用了「台灣」，而不是北京批准的「台北」，中共就開始在經貿和外交上向立陶宛施壓。 幾個月內，中共封鎖了與立陶宛的貿易，包括將立陶宛從中共海關系統中刪除，迫使在華跨國公司停止去立陶宛採購，取消貿易信貸，並廢除立陶宛駐北京外交官的官方身分證。 美國次國務卿費爾南德斯立即行動，從美國進出口銀行獲得價值6億美元的貿易信貸，與國防部達成互惠採購協議，以改善雞蛋等立陶宛農產品進入美國市場的准入。 立陶宛外交部長表示，「（美國）反應非常迅速，真的非常迅速」，他稱讚美國等七國集團支持所發出的強烈信號。 在遭受中共經濟脅迫後，2022年2月13日，立陶宛國家廣播公司（LRT）報導，立陶宛出口顯著增加，未受持續的中共病毒（COVID-19）疫情、地緣政治和中共打壓的影響，商品出口同比增長20.5%（不包括石油，增長16.4%）。 《新唐人快報》製作組