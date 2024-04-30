【快報完整版】美八人小組 對抗中共經濟霸凌 【新唐人北京時間2024年04月30日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。 今天是美東時間4月29日，星期一 。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：貪腐嚴重 字節跳動多人被辭遭控；憂被制裁 中俄貿易改走地下；中共經濟霸凌 美8人小組行動！英國動手了！ 移除全部中國監視系統；再訪中東 布林肯有兩大目標。 【字節跳動又爆貪腐 61人辭退 4人被控】 最新消息顯示，字節跳動再爆貪腐案件，61名員工涉嫌「違法違紀」被辭退，其中4人被刑事立案。 週一（4月29日），證券時報記者從字節跳動拿到的內部反腐通報文件稱，61宗員工涉嫌違法違紀，按性質被控罪。罪名分別為：刑事犯罪、違反廉潔誠信制度、違反利益衝突制度和違反信息安全制度。 其中，4名員工因涉嫌刑事犯罪，被警方立案偵查，被公司辭退。 抖音前員工陸瑒被指控利用職務便利，非法收受外部合作商巨額好處費。 生活服務前員工高生軍被指控，利用職務便利，違規引入服務商，以此收受服務商好處費共計4萬元。 產品研發和工程架構前外包員工曹正政被指控，違規使用虛擬帳號，聯合外部機構用於抖音帳號刷量並獲取非法收入。