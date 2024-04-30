豐田推全電動皮卡交通車 泰國試行 【新唐人北京時間2024年04月30日訊】泰國是東南亞電動車的一個重要兵家必爭之地，日本豐田汽車最近就在泰國推出由電動皮卡改裝的公共交通工具，並進行載運測試。 嶄新的白色電動皮卡平穩的在市區中行駛，準備在不久的將來成為大眾運輸重要的一環。 豐田汽車（Toyota）最近（4月25日）在泰國芭達雅（Pattaya）推出了十幾輛全電動皮卡（Hilux Revo），計畫未來將改造成大眾運輸工具，以固定路線承載旅客。 豐田泰國分公司執行副總裁 Surapoom Udomwong：「我們將與芭達雅雙排車業者和相關機構合作，將電動皮卡改造為大眾運輸用的雙排車。」 位於首都曼谷東邊約100公里的海濱城市芭達雅是泰國的觀光要地，因此降低污染至關重要。當地政府還希望將整隊700輛雙排車改裝為電動車。 豐田泰國分公司執行副總裁 Surapoom Udomwong：「豐田秉持多方發展的理念呈現了多樣化的旅行方式，以滿足旅行需求。重點是相同的，就是每次旅程都必須有助於減少溫室氣體或二氧化碳的排放。」 皮卡在泰國相當受歡迎，約佔汽車銷售量的一半。豐田在泰國約有三分之一的市佔率，先前曾宣布計劃在2025年量產電動皮卡。 新唐人亞太電視 林清玉 綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/04/30/a103876018.html