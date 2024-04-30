从现在•到未来，2024HRoot人力资本论坛•北京站成功举办

北京2024年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由HRoot主办的人力资源年度大型论坛——"2024HRoot人力资本论坛（Human Capital Forum 2024）•北京站"于4月26日在北京嘉里大酒店隆重开幕并成功举办。

本次论坛以"存在与现在——重新审视企业管理中的常识"为主题，特邀20余名行业专家、知名学者及专业领袖，通过15场精彩演讲和2场深度圆桌对谈，从多元化的维度解读和呈现主题内涵，以深层次的洞见引领对企业与人才"存在与现在"的理性思考。

"2024HRoot人力资本论坛•北京站"现场，来自奥迪中国、环球影城、联想、道达尔能源、三星电子、北控集团、京东、华电煤业集团有限公司、汽车之家、埃森哲、安富利电子、爱德曼、电装中国、华润置地、滴滴、柯尼卡美能达、万科、北京发那科机电有限公司、中国民生银行股份有限公司、中海石油、安捷伦、和睦家、中外运—敦豪、全日空航空公司、佳能（中国）有限公司、东芝（中国）有限公司、一汽—大众汽车有限公司、中远海运、天津红日药业股份有限公司、费森尤斯、金拱门、施维雅、科德汽车、默克投资、恩德斯豪斯、丹佛斯等知名企业的人力资源高管和企业管理者参会，共同见证了论坛的盛大举办。

论坛伊始，中国国际技术智力合作集团有限公司党委副书记、董事张杰先生为论坛开幕作了精彩致辞。

论坛现场还隆重举办了HRoot 2023年度人力资源服务机构榜单100强颁奖典礼。现场嘉宾和观众们第一时间见证了人力资源外包、招聘与雇佣、人力资源软件、人力资源咨询、培训五个赛道获奖机构的闪耀瞬间，帮助企业端及HR同仁更清晰、更直观地了解中国人力资源服务业市场，最终达到助推行业良性循环，对接供需的目的。

共鸣当下，重构"现在"的力量

在智能与数据交织的新时代背景下，人力资源的疆域正经历前所未有的重塑。技术的每一次飞跃，不仅催生了前所未有的工作场景，更在悄无声息中重塑组织与个体间的互动模式。这不仅标志着一个时代的转折，更赋予了个体成为引领组织跃迁、共塑未来的关键力量。如何在这一波澜壮阔的变革中，把握本质，甄别真伪，为企业的可持续发展蓄积深沉势能，成为每一位管理者亟待解答的核心命题。

作为高规格的人力资源年度大型论坛，"2024HRoot人力资本论坛•北京站"上午主会场由中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会首席专家宋志平，中国管理科学学会可持续发展专委会副主任、全球报告倡议组织（GRI）董事局董事吕建中，蔚来人力资源高级副总裁周全，6秒钟情商网络大中国区总监、6秒钟董事会成员Natalie Roitman四位重磅嘉宾开场，承袭HRoot人力资本论坛行业观察的视角，立足于"存在与现在"的核心主题，前瞻发展趋势，引领与会者洞悉在变化莫测的商业环境中，组织如何通过战略的创新与优化，实现蜕变，把握先机。

本次论坛下午场特别设立了"卓越大奖专场"、"中智专场"、"出海专场"。在"卓越大奖专场"，获奖企业分享各自优秀的企业实践，为企业的人力资源管理提供可操作、可复制、可借鉴的成功案例。"中智专场"以"质与效，人力资源的常识与新知"为主题，分享嘉宾深度分享如何凭借前瞻性的策略思维和精细化的操作手段，驾驭人力资源的质与效，助力企业在变幻莫测的市场中乘风破浪，稳健前行。在"出海专场"，分享嘉宾聚焦企业国际化发展策略与实践，探讨企业在海外市场拓展中所面临的挑战与机遇，为参会嘉宾提供了宝贵的经验分享与启示。

前沿交汇，解锁人力资源革新全景

论坛现场展区也为参会嘉宾提供了直观感受行业最新动态与技术的窗口。中智集团、佩信集团、卡内基训练、Deel、点米科技、中智关爱通、比利时列日大学、聚和人力、蔚来、RGF、香港大学中国商业学院、中欧商业在线、627国际人才港、卓悦会等众多行业领先的人力资源服务机构和企业及高校设立了展台，展现行业"黑科技"与"新思维"，让现场参会嘉宾深入了解行业趋势和创新成果，体验创新科技为人力资源管理带来的变革与机遇，进一步促进了行业内的合作交流。

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