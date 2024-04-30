ECOPRO BM 获得 CAMX POWER 最新 GEMX® 锂离子电池阴极活性材料平台的许可

马萨诸塞州列克星敦2024年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 韩国公司 ECOPRO BM 和马萨诸塞州公司 CAMX Power LLC (CAMX) 宣布，ECOPRO BM 已获得 CAMX 公司 GEMX® 平台的非独家知识产权许可。该平台采用镍基高能量、高功率的低钴阴极活性材料，可用于锂离子电池，特别是电动汽车 (EV)。

GEMX® 平台以 CAMX 的基础发明为基础，已获得全球 30 多项专利，包括美国、欧盟、韩国、日本和中国。GEMX 的发明通过分子工程技术，将钴、铝等材料置于阴极颗粒的关键部位，从而减少了钴的使用，并且对于高锰等各类镍基阴极材料，具有更高的稳定性、更佳的性能和更低的成本。其衍生产品的品牌名为 gNMC®、gNMCA®、gNCA® 和 gLNO®。

CAMX 创始人兼总裁 Kenan Sahin 博士表示："阴极材料是锂离子电池的关键材料，也是成本最高的部分。全球只有少数几家公司能够提供并实际提供这种关键材料，ECOPRO BM 是其中主要的一家。CAMX 很荣幸 ECOPRO BM 能将 GEMX 平台纳入电池技术选项组合。"

Sahin 继续表示："随着 ECOPRO BM 加入 Umicore、L&F、LGES、EV Metals 和 Samsung SDI 成为 GEMX 的被许可方，这种多产品阴极平台对阴极的重要性将得到进一步的提升。CAMX 无需自行生产，通过这样的许可协议，可以让其发明更快速、更广泛地进入市场，造福社会。"

关于 ECOPRO BM

ECOPRO BM Co., LTD （韩国交易所股票代码：247540）是一家世界级公司，在韩国首次成功开发和量产高镍阴极活性材料 (CAM)，在国内外高容量 CAM 市场处于领先地位。其主要产品是镍含量超过 80% 的高镍镍钴铝酸锂 (NCA) 和镍钴锰酸锂 (NCM)，是韩国唯一一家同时生产这两种 CAM 的公司。

近年来，ECOPRO BM 将产品组合扩展至中低价 CAM，例如高压中镍、无钴 NM、OLO、LFP 和 SIB，以满足市场的多样化需求。此外，该公司还通过扩大国内外产能、降低单位投资成本，开展积极的经营管理活动，抢占市场先机。

除 CAM 外，ECOPRO BM 还在积极开发电池的其他组成部分，比如硅基阳极活性材料和固体电解质，以实现大规模生产。

ECOPRO BM 致力于通过持续的技术创新和扩大产能，为我们的客户提供最优质的电池材料，以适应不断变化的市场环境。

如需了解更多信息，请访问 www.ecoprobm.com

关于 CAMX Power

CAMX Power LLC 总部位于马萨诸塞州波士顿附近，是美国最大的独立锂离子电池材料和设计实体之一。

CAMX 经营着一个以开发锂离子电池材料为目的的综合设施，配套有进行量产验证的阴极试生产工厂，以及进行先进电芯制造设计的设施。

我们孵化早期技术，以降低风险、保护知识产权、扩大规模或为扩大规模做好准备；通过深度技术转让，将其许可给大型制造合作伙伴，让他们扩展、制造和出售这些技术，以加速为造福社会和环境做出更多贡献。

其旗舰产品是 GEMX 阴极平台 (GEMX-CP)。该平台可改善所有镍基阴极，从而显著增强主要电芯和材料制造商所提供的 emobility 和 eportability 储能产品。2020 年，GEMX 获得了 Samsung SDI 的许可，目前已广泛应用。2022 年，占据全球电芯市场近四分之一份额的 LG Energy Solution (LGES)，获得了 GEMX 的许可。2023 年，韩国 L&F 及 Umicore 获得了最新 GEMX 专利组合的许可。L&F 是 LGES、Tesla 等公司的主要国际生产商和主要供应商，而 Umicore 则是市场领导者兼 VM 的 PowerCo 的合资合作伙伴。如需了解更多信息，请访问：www.camxpower.com

媒体垂询

ECOPRO BM Co., Ltd.

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CAMX Power

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