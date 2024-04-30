2024全球机器学习技术大会上海站圆满闭幕，共奏AGI变革新时代

北京2024年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4 月 25-26 日，备受业界关注的大模型风向标会议 ML-Summit 2024 全球机器学习技术大会在上海环球港凯悦酒店盛大开幕。此次大会由中国开发者网络CSDN与高端IT咨询与教育平台Boolan联合主办。

本次盛会汇聚了来自微软、阿里、小米、百度、蚂蚁集团、智谱、零一万物、智源、面壁智能、中科院、北大、复旦、上海交通大学、南方科技大学等大模型领域专家和学者，涵盖了产学研各个领域，共同探讨了大模型技术的前沿动态及其在各行业的应用实践。大会吸引了超 1000 名各行各业的AI 技术精英参与，围绕大模型各层次技术栈与行业落地实践共12 大主题展开研讨与热议。



2024全球机器学习技术大会现场盛况

CSDN高级副总裁、Boolan首席技术专家李建忠在主旨演讲《AGI 2024 技术创新研究与思考：大模型驱动的计算产业范式转换 》中详细论述了大模型为计算产业带来的三大范式转换：计算范式、开发范式、交互范式，以及它们将为包括基础设施、开发流程和应用形态带来的深远影响。Kaldi 之父、IEEE Fellow、小米集团首席语音科学家 Daniel Povey 博士分享了AI 整个历史长河的发展中如何看待当下的大模型技术。复旦大学教授、眸思大模型负责人张奇在《大语言模型是实现 AGI 的必由之路吗》的主旨演讲中着重分析了大模型的推理能力，发出"忘记 AGI、涌现、对齐、激发 …"等网红术语，从统计机器学习角度"再出发"的呼吁。此外，水木分子联合创始人乔木博士的演讲则聚焦于多模态生物医药大模型及其行业应用，预示着通用大模型与行业应用的深度融合。高峰对话环节中，各位专家围绕"大模型的演进与AI创新之路"进行了深入讨论，为与会者提供了宝贵的行业洞察和答疑解惑。大会的成功举办不仅展示了前沿研究成果和技术应用，也为AI技术的未来发展方向提供了新的思路和框架。



李建忠 CSDN 高级副总裁、Boolan 首席技术专家

12大主题专场并行，参会嘉宾热情高涨

大语言模型技术演进、多模态大模型前沿、大模型工程与架构、大模型应用开发实践、GenAI产品创新与探索、大模型应用框架与工具、AI智能代理、代码大模型与软件变革、ML/LLM Ops 大模型运维、AI Infra 大模型基础设施、算力基建与性能优化和大模型+行业落地实践12大主题专场两天同步举行。

大型模型的兴起和发展正在彻底改变着软件行业的面貌，为开发者们带来了更强大的工具和技术支持，使他们能够构建更智能、更复杂的软件系统。在大模型赋能软件开发变革专场，我们特邀请了微软首席应用科学家经理黄寓凡、阿里巴巴通义实验室资深算法总监李永彬、百度 Comate 架构师张立理、智谱 AI-CodeGeeX 算法工程师张鑫鹏等众多行业翘楚，共同探讨大模型在软件开发领域的应用前景和创新实践。他们分享各自在大模型赋能软件开发方面的宝贵经验和前沿技术，为我们带来一场别开生面的技术盛宴。

大模型视频生成等多模态技术正在通过模拟一切事物来引领我们走向通用人工智能（AGI），无论是文生音频模型，还是文生视频模型都在一次次刷新行业认知。本次大会在多模态大模型前沿技术专场，零一万物联合创始人潘欣深入探讨了多模态技术的应用，并指出大规模多模态数据的重要性。同时，微软亚洲首席研究员刘树杰分享了预训练模型在语音识别和生成方面的助力。此外，编解码器的新方法为语音处理带来了创新突破，预示着广泛的应用前景。北京大学袁粒教授介绍了与兔展AIGC联合实验室合作的Open-Sora Plan，这一开源计划旨在推动视频生成模型的发展，并鼓励开源社区的参与。同时，上海交通大学教授倪冰冰、新浪微博新技术研发负责人张俊林、潞晨科技副总裁李彤就原生多模态、多模态架构及具体应用进行精彩分享。

AI Infra是支撑人工智能发展的坚实基石。它就像四通八达的高速公路，为大模型的运行提供了稳定、高效的环境。在AI Infra 大模型基础设施专题现场，来自元戎启行副总裁兼技术合伙人刘轩，揭示端到端模型在智能驾驶中的应用案例和技术突破；MiniMax技术总监星龙，分享了大模型在AI Infra方面的挑战与实践，以及应对策略；PPIO联合创始人兼CTO王闻宇，探讨了如何实现算力基建和推理优化的"软硬兼施"与创新突破；中科曙光存储产品事业部副总经理杨志雷展示了曙光存储自研XDS技术如何提升AI大模型的训练效率和加速行业AI应用落地；蚂蚁集团AI Infra技术专家王勤龙，介绍了DLRover训练故障自愈技术，以大幅提升大规模AI训练的算力效率，为参与者呈现一场前沿科技的盛宴，引领新质生产力的崛起。

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圆桌论坛环节

10大AI领域新产品和解决方案亮相现场，吸引与会者驻足

在主会场之外的展厅中，深圳元戎科技、曙光存储、金茂绿建、PPIO、支付宝小程序云、西云算力、北京容数科技、戴尔&英伟达、异步社区、北京初心开源等展位吸引了较多参会者的目光，现场热闹非凡。

深圳元戎科技展示了其端到端模型智驾解决方案，让驾驶有了更多可能， "超级AI司机"不再是梦。曙光存储现场展示其高性能AI数据基础设施如何助力AI企业释放算力潜能，提升训练效率。金茂绿建作为全栈智能算力服务商现场展示其在训练、推理、渲染算力等领域的服务优势；PPIO展示了欧派算力云如何助力AI模型企业降低成本，加速AI应用落地；支付宝小程序云现场展示其领先的以云原生高可用为基础的，降低成本、免运维、高并发业务支撑的服务端解决方案；戴尔联合英伟达展示了其Precision工作站，深度挖掘"智能"背后的"新动能"；西云算力在现场首次亮相了面向行业应用的软硬一体化智算基础设施丹摩智算平台，引发大家关注热议；容数信创现场展示了其商业版Lustre并行文件系统如何为AI平台提供高速存储系统。

同时现场还有异步社区为与会者带来最新出版的人工智能技术图书和北京初心开源带来的2024中国互联网发展创新与投资大赛现场招募，让这场盛会得以精彩纷呈，与会者的体验更加丰富多彩。

ML-Summit 2024 全球机器学习技术大会圆满落幕，通过精彩的分享和深度的讨论，与会者们深入探讨了大模型技术的前沿与应用，探索了大模型工程与架构、多模态、产品创新的技术挑战和解决方案。本次会议不仅展示了人工智能领域的新进展，也为业界人士提供了宝贵的交流与学习机会。我们期待着在未来的研究与实践中，进一步推动机器学习、人工智能、大模型、生成式 AI 等技术的创新与发展，共同开创智能化时代的新篇章。最后感谢所有参与者的支持与贡献，期待与您再次相聚！

与此同时，2024 全球软件研发技术大会（http://sdcon.com.cn/）将于 7 月 4-5 日在北京威斯汀酒店隆重举行，敬请关注。

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