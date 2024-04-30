在城市更新领域，立邦始终奔跑在前列

上海2024年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月29日，以"为新而生•助力城市高质量发展"为主题的2024建筑文化&色•材趋势论坛在上海成功举办。论坛上，来自设计院、学协会、高等院校以及企业的行业专家汇聚一堂，共同从行业政策、设计实践、技术创新、绿建应用、生态共建等维度为城市更新、城市高质量可持续发展这一重大命题建言献策。立邦中国作为论坛的协办方之一，更作为一个在城市更新领域有着深刻洞察、体系化解决方案以及大量成功经验的企业践行者，在论坛上与产业链伙伴共谋城市高质量发展的路径。



立邦中国首席运营官林育麟

立邦中国首席运营官林育麟在论坛上分享到，"城市更新政策的不断推进，为建筑工程领域的企业带来了巨大机遇。扎根中国30余年，立邦很早就进入了城市更新领域，持续不断的提供更创新的产品体系、更高效的服务以及更全面的整体解决方案，打造了非常多的标杆项目。在与此同时，我们期望联动产业力量，探索更多利于城市、社区、居民生活质量提升的城市更新路径，共享在城市更新实践经验、技术与人才资源方面的优势资源，协力推动城市高质量可持续发展，创造宜居环境。"

城市更新需"以人为本"

2023年，我国城镇化率突破66%，城镇建设逐步进入存量提质改造和增量结构调整阶段。作为新型城镇化高质量发展的关键路径，城市更新不断改善着城市的空间形态和功能，推动着人居生活质量的持续提升。

对于建筑工程领域而言，城市更新不仅意味着改善老旧建筑的面貌与功能，更强调以"人"推动城市建筑理念的转变，一体化构建更加人性化、更具文化色彩的城市人居场景。

立邦，城市"附近"的构建者

当我们在谈到"城市更新"的时候，实际更新的是什么？上海浦东唐镇小湾村以产业项目为主带动"城中村"改造；北京中关村丰台科技园将老厂房改造为运动空间，助力全民健身，促进体育事业发展；重庆点亮"十八街"，保护历史文化遗存，延续城市一线文脉；江苏宿迁古城街道府前社群改造老旧小区，提升居民获得感；江西赣州经开区加强园林绿化建设，"口袋公园"让市民转角遇到美好。

这些社区、街区、园区、城区的改造，大多是以建筑为载体，重建"附近"的美好。作为人们居住的家园、漫步的街区、学习工作的校区和园区、疗愈的医院、娱乐和休憩的场所……"附近"，各有其脉络、生态和场景。

多年来，立邦为不同城市"量体裁衣"，持续升级色材+设计+材料+施工的集成专业场景化解决方案，兼顾专业解决方案和人文环境的链接。

立邦中国TUB事业群建筑更新事业部总经理徐莉表示，"刷新美好生活空间，是立邦一以贯之的信念。我们期望通过专业的场景化一站式解决方案，宜人、宜居、宜环境的美好构建，以及文化的传承、传递和传延，来重建因地制宜的‘附近’、人的附近和有脉络的‘附近’。"

立邦，城市更新领域的"排头兵"

凭借在城市更新领域的创新解决方案，截至目前，立邦已成功参与城市更新项目数千个。其中，立邦参与的上海市虹口区巴林小区改造翻新项目获评了全联房地产商会城市更新和既有建筑改造分会发布的"2020年度中国城市更新优秀案例"。

在今年3月公布的"2024房建供应链企业综合实力TOP500"评选中，立邦更是荣登12个榜单榜首，一举包揽了"城市更新与改造项目类涂装应用"等四大场景方向落地交付品牌首选第一，这是继2023年包揽四大场景榜单冠军后的再度蝉联。

也是因为立邦在城市更新领域的优秀工作，2022年，立邦入选中国工程建设标准化协会城市更新分会常务会员单位，助力推进行业标准化的建立，促进城市更新行业的健康发展。

在全国各地加快推进实施城市更新行动的大背景下，城市更新的内在要求和发展目标在不断迭代升级。未来，立邦也将继续秉承"用科技构建最赋价值的生态平台，成为涂装整体解决方案的引领者"的企业愿景，不断扩大产业生态合作，赋能可持续宜居城市的发展。

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