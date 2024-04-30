2024中关村论坛年会闭幕 多项重大成果发布

北京2024年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 以下是来自《中国日报》的报道：



The ZGC Forum attracts a great number of overseas attendants. Photo by Wang Zhuangfei / China Daily

2024中关村论坛在北京举办，展示了一系列最新的技术创新成果。

论坛从4月25日持续到29日，共举办了128项活动，包括论坛会议、技术交流、科技成果发布和科技竞赛等。

在2024中关村论坛年会全体会议和60场平行论坛上，来自海内外的120多位全球顶尖科学家和学者登台演讲，分享了他们对前沿技术和相关产业的见解。

演讲者中30%以上来自海外，其中不乏10多位诺贝尔奖、菲尔兹奖和图灵奖的获得者。

出席会议的还包括来自218个外国政府部门和国际组织、162所国内外大学的代表以及来自全国各地的与会者。

企业界的参与热情尤其高涨，225家风险投资机构、100多家独角兽企业和10000多家科技企业的高管纷纷出席了会议。

2024中关村国际前沿科技大赛共收到来自74个海外国家和地区的1280个项目，占参赛项目总数的40%以上。

在2024中关村国际技术交易大会上，与英国、意大利、韩国、日本等多国合作的技术对接会也接踵而至。

今年的中关村论坛共签署了309个合作项目，合同总金额达673.2亿元（约93亿美元）。

本届中关村论坛的议题涉及多个领域。在人工智能方面，论坛围绕模型架构创新、人工智能伦理与安全、具身智能等热点话题展开了形式多样的对话，提升了研究与评估的前瞻性。

在生命科学领域，论坛聚焦脑机接口和合成生物制造等领域发布了重大的前沿科技成果。

在空间科学方面，论坛围绕极端宇宙、时空涟漪等课题进行了深入探讨，并发布了朱雀二号运载火箭等最新科技成果。

此外，论坛还发布了一系列高水平的研究报告，"对把握全球科技前沿趋势具有重要意义"。

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