AEVUM奥斯芬联袂Swissline施维兰，盛启"白钻肌肤 臻美之选"逆时空之旅

深圳2024年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 万象生繁花，"她力量"于旷野盛放。当代女性，于万般舞台绽放光芒，勇于跨越传统美学边际，重塑美的境域。4月27日，AEVUM奥斯芬携手Swissline施维兰于深圳湾安达仕酒店，盛大举行"PURE DIAMOND, LUXURY CHOICE 白钻肌肤 臻美之选"暨Swissline新品发布会。两大品牌联袂，以全新的护肤解决方案触启肌源细胞能量，重新定义科学美肤力，在盛会现场，为与会贵宾构筑了一段穿梭岁月长廊、探寻肌肤奥秘的逆时之旅。

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"白钻肌肤 臻美之选"解决方案耀目发布

流光谧境，星光熠熠，本次发布会上，奥斯芬及Swissline双方高层和受邀的品牌尊贵会员们齐聚一堂，共同见证了这场璀璨闪耀的高阶美学护肤盛宴。

在发布会上，奥斯芬品牌创始人JOY回顾了与Swissline创始人Michael Massalsky长达20年的友谊，这也促成了双方品牌的紧密合作。她表示："奥斯芬于三年前引入Swissline的产品和护理服务迅速获得了会员们的喜爱。今天，基于对亚洲市场美白需求的深入洞察，双方再次联手，推出了‘白钻肌肤 臻美之选’。这不仅仅是一个单一的护理项目，而是基于面部层层精准抗衰，身体健康机能抗衰的一体化解决方案。"

Swissline中国区总经理Jaclyn表示："Swissline源自被誉为‘欧洲皇室抗衰养护圣地’的瑞士，是专注于皮肤生物学的类医学修护抗衰品牌，我们以自然之源的植物活细胞辅以先进的生物科技，并获得Swisscos权威认证。此次有幸再次携手奥斯芬推出‘白钻肌肤 臻美之选’解决方案，将为奥斯芬会员带来全新的感官呵宠护肤体验。"

发布会现场，光学和美学巧妙地无缝交汇，光影交叠下创造的飘渺沉醉、流光溢彩之感，一寸一景，一光一影，都让来宾们仿佛身临其境于梦幻的"乌托邦"，感受到别样的优雅美学。其间，奥斯芬会员倾情奉上的乐器演奏与Solo歌曲表演，伴随着奥斯芬Magnificence of AEVUM Music Poems , LOVE Poems 的音乐诗篇，构成了治愈身心的乐章，实现肌肤与心灵的双重滋养。

奥斯芬还为会员特设了点钻闪耀专区，让会员们沉浸式地体验了Swissline手部滤镜肌肤护理，让会员们在美的海洋中徜徉航行，寻找属于自己的抗衰美丽密码，最终收获由内散发润泽透亮的活力美肌。

欧系贵族SPA尊享"成就身心美"之旅

奥斯芬的品牌寓意源于拉丁文"美好生活"，这不仅是品质生活和优雅典范的象征，也传达了奥斯芬美的自然的态度，以及对"利他、信念、幸福、勇敢、独立"永恒品质的传承。

人生漫长却又转瞬即逝，一路有尘埃也有星辰，白月消逝的光辉，蓝色大海的风涌，世界万物不停流转，奥斯芬期望以柔和、自然、细水流长的力量，从内而外，打破时间的维度，回溯肌肤的年轻态，让时光不褪色，让每一个求美者重新找回昂扬的状态，活得恣意而精彩。基于此，奥斯芬始终秉承"层层精准抗衰"的理念，倡导面部、身体、情绪三维度精准抗衰，并以此提供定制化的解决方案，成就肌肤、身体、心灵的和谐美好新生。

历经14年的发展，奥斯芬已成为集美学、健康与生活哲学于一体的高端护肤殿堂，传递着一种新贵族的生活方式。成立至今，奥斯芬以专业和创新全方位构建了美丽事业的多元业态体系，创立了欧系贵族美容SPA、医美抗衰中心、ORiNERGiE法系芳疗精油、法系芳疗学院等，以高奢一线院线产品与体验馆的结合，赋予了会员尊贵的服务。在奥斯芬，医疗级别的保养保证安全和高效，对美的辨认与思考保证美得自然，管家式的全流程服务则保证了会员体验的舒适惬意。

目前，奥斯芬已入驻深圳各大主流商圈，开设了8家水疗中心。在奥斯芬的各大线下店，并不是简单地为会员提供一个物理空间，而是注重五感沉浸与艺术氛围营造，以优雅至简、纯粹至美的雅奢设计，及恰到好处的留白之笔打造了一方方专属奥斯芬会员的典雅、精致、放松、静谧的空间，低调而尊贵的气质遍及奥斯芬的每一隅角落，让会员时刻浸润在新美力的熏陶里。

每一位走进奥斯芬的会员，都以其独立、自信、善良和坚韧的生活姿态彰显了现代女性的形象。她们不畏现在，也不惧将来，以充满生命力的方式破圈，而这种特质也与本次发布的打破传统医学修护抗衰局限性的"白钻肌肤 臻美之选"解决方案理念不谋而合。

"白钻肌肤 臻美之选"解决方案包含了Swissline系列的滤镜肌面部护理、灯泡肌肤面部护理、SOS 面部护理、奇迹御龄面部护理，以来自自然之源的植物活性成分与前沿生物科技技术的有机融合，并辅以奥斯芬配备的高科技美容设备将植物精萃复合元素导入肌肤，以参与身体新陈代谢的护肤方式，帮助修复和稳固皮肤自身的屏障系统，为肌肤注入美肌新能量，牢牢锁住水分，分层焕肤，让肌肤紧致亮丽，水润通透，细腻有光泽，从内而外焕发年轻光采，不畏岁月风霜。

瑞士品质奢护 演绎智慧护肤抗衰奥秘

Swissline作为奥斯芬深度合作的甄选品牌，于1989年成立于苏黎世，有着纯正的瑞士血统，是极少数能够追溯到活细胞疗法为起源的类医学修护抗衰品牌之一。Swissline坚持以"自然之美"的原则率先弃用动物活细胞，转而采用植物干细胞萃取技术进行源头抗衰，以此确立了其在行业的开创性地位。而独特的植物活细胞核心优势和权威药厂的专利成分不仅共同赋予了Swissline优雅、尊贵的品牌调性，实现"表层抗衰-浅层抗衰-深层抗衰"的三层渐进式抗衰。

在三十余年的品牌沉淀中，Swissline秉持"智慧护肤"的理念，强调尊重肌肤，与肌肤协同作战，而非对抗。同时，Swissline作为瑞士化妆品原产地保护协会成员，100%瑞士制造的DNA贯穿于其全系产品的研发、生产和包装，其产品凭借优良品质证续写了瑞士护肤品牌在全球的美誉。

"白钻肌肤 臻美之选"解决方案不仅是奥斯芬坚持的"身心美"哲思下的再一次突破，更是对会员至高价值承诺的再次体现。奥斯芬各大直营店将一如既往秉承"安全、高效、舒适、愉悦"的理念，为会员们倾情臻献护肤奢享体验，臻享从容悦己生活。未来，奥斯芬将持续深化"层层精准抗衰"理念，携手更多奢护品牌，共同提升抗衰老科技与美学服务的标杆，驱动整个美业生态向更高峰攀登，携手会员与业界共创辉煌，共赢未来。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com