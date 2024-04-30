香港航空重启“拥抱世界”学生赞助计划

首季业务表现及航班运力恢复情况理想 积极扩充机队及航线网络

香港2024年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 香港航空今天庆祝重启“拥抱世界”学生赞助计划2024/25，于香港国际航空学院顺利举行启动礼，由香港航空董事长孙剑锋先生和香港机场管理局机场运行副总监方瑞文生先共同主礼，并邀请一众校长及学生代表出席参与见证。

香港航空今届的“拥抱世界”学生赞助计划赋有多重义，除了与香港机场管理局携手合作派发1,000张机票外，更是公司推出这项企业社会责任的旗舰活动的第十个年头，也是在相隔5年后重启计划的第一年，让香港航空继续贯彻致力培育航空业新世代的理念，支持香港学生实现振翅高飞的梦想。

今届学生赞助计划的目的地为北京和上海，香港航空希望学生们通过前往内地作实地考察、交流和游学等，真切体会到国家的最新发展和最真实一面，对国家的理解更为完整，从而巩固和深化课堂所学，提升国民身份认同。

香港航空董事长孙剑锋先生表示：“香港航空重视培育年少年，而‘拥抱世界’赞助计划是个难得机会，有助激发思考及鼓励新一代人才放眼世界。今届反应跟往年同样热烈，迄今已有超过40所学校申请参与，且内容非常丰富，行程富有特色，其中包括到当地学校进行英语义教、参观军校、参加文物保育工作坊、跟当地学生作科创交流及参加体育训练营等。我们非常期待学生们在乘坐香港航空完成旅程后，将他们的交流经历、所见所闻以及整体体验跟我们分享。”

“我们将继续不遗余力地投放更多资源与学校及社福机构合作，举办更多令本地青少年受惠的计划。除了研究扩大机票赞助计划范围，让更多学生得益外；同时透过举办学生航空体验活动，安排学生到香港航空训练大楼参观，体验机舱设施运作及安全训练，培养其对航空的兴趣，未来成为航空界一份子。”



由孙剑锋先生(左4)及方瑞文先生(右4)，以及香港航空助理 总裁郑方祥先生(左3)、品牌营销总经理姚祺小姐(左2)，联同机管局机场业界助理总经理陈诗敏小姐(右3)、国际青少年创科教育协会创会副董事长林孝勤先生(右2) 代表颁赠机票，由中、小学校长及学生代表(中间) 接受

香港机场管理局机场运行副总监方瑞文先生表示：“我们很高兴赞助这项公益活动。 在中央政府“十四五”规划的支持下，香港国际机场致力于利用其国际航空枢纽的领先地位，为航空业培养人才。 该计划让学生不仅可以加深对祖国和中华文化的了解，还可以亲身感受飞行的乐趣。通过这次体验，我们希望启迪学生投身于航空业的发展与建设。”

孙剑锋先生在启动礼上同时分享了公司业务增长的好消息，包括：第一季业务表现及航班运力恢复情况理想 ，乘客人次较去年同期增长超过两倍，另5月份每天航班量将恢复到疫情前的水平；五一黄金周整体航班预订率比去年增长超过1.5倍，其中以中国内地及亚洲免签证城市最受欢迎，公司将于期间增加华东及曼谷航班运力以应付需求。

“自去年4月完成重组以来，我们在过去的一年里已重上健康营运的轨道，并与世界重新建立了联系，陆续恢复航线和开辟新航点。目前，我们的航线网络已经涵盖接近30个目的地#，平均客座率已恢复到85%。今年，我们将积极扩充机队，引进多架飞机，包括A321机型，首架最快将于5月投入服务，到年底机队规模将达28架。此外，加上开办多条区域航线，公司需要增聘1成多机师及5成机组人员以满足恢复业务和发展的需求，因此我们将持续在本地及全球进行招聘。”

#包括常规性、季节性和包机航班

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