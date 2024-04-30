LinoVa Energy 获得 1580 万美元 A 轮融资以加速开发高能聚合物阴极电池

加利福尼亚州蒙罗维亚2024年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Linova Energy Inc. (Linova) 已在由 Catalus Capital 牵头的 A 轮融资中筹集了 1,580 万美元，TotalEnergies 的子公司 Saft、 Chevron Technology Ventures 和一家投资者集团也加入了该轮项融资。LinoVa 将利用这笔资金加快其使命，通过其聚合物阴极电池彻底改变储能市场格局。

这重要的财务里程碑将使 LinoVa Energy 能够扩大其研发工作，扩展运营规模，并推动尖端电池的商业化应用加速发展。LinoVa 开发了一种高能聚合物电池技术，旨在替代含有钴、镍和其他关键材料的传统阴极的材料。

LinoVa 还宣布已与 Saft 签订了联合开发协议，根据该协议 LinoVa 和 Saft 将共同开发电池技术，以便在 Saft 的关键市场实现商业变现。"能够利用 Saft 研究团队的丰富经验、我们最新的原型生产线以及我们在电池生产方面的行业专业知识，与 LinoVa 合作扩大其技术规模，对此我们深感自豪。"Saft 首席执行官 Cedric Duclos 说。

Chevron 创新副总裁兼技术风险投资总裁 Jim Gable 表示："LinoVa 开发的技术旨在提高能量密度，同时为电池市场提供更安全、更轻、更低成本的解决方案。" "这是我们 3 亿美元的未来能源基金 II 的最新投资，这笔基金所瞄准的领域为工业脱碳、新兴交通、能源分散和不断增长的循环经济。我们欢迎 LinoVa Energy 加入我们的投资大计。"

Catalus Capital 副总裁 Saif Qazi 表示："我们很高兴能够带领 LinoVa 的 A 轮融资，支持其公司迈向商业成功之路。""LinoVa 的创新聚合物阴极技术是我们储能产品组合的有力补充。Catalus 对该领域的投资，侧重于将坚实的技术基础、有能力的管理团队和强有力的商业计划相结合的公司。LinoVa 是这种方法的象征。我们期待着彼此的伙伴关系迈向成功。"

LinoVa Energy 首席执行官 Michael Nagus 表示："我们感谢投资者的支持和信心。""这笔资金证明了我们技术的潜力及其对提供更可持续的电池以满足世界储能需求的影响。通过这项投资，我们完全有能力推进公司的使命，并向市场推广我们创新的聚合物阴极电池。"

Catalus Capital、Chevron Technology Ventures 和 Saft 带来了丰富的经验和战略资源，将有助于指引 Linova Energy 的增长轨迹。

随着 LinoVa Energy 向前迈进，此公司致力于利用这项投资在电池技术领域取得长足的进步，推动创新，为其客户和利益相关者创造价值。

有关 LinoVa Energy 及其改变能源格局的使命，请访问 https://www.linovaenergy.com/ 以了解更多信息

关于 LinoVa Energy, Inc.

LinoVa Energy 正在为电动汽车、航空航天和储能行业开发使用聚合物阴极的超高能电池。LinoVa Energy 的阴极不需要镍、钴或任何金属氧化物，从而确保了可持续且具有成本效益的电池解决方案。该公司致力于彻底改变世界储存能源的方式。

本新闻稿仅供参考，不构成卖出要约、买入要约或推荐任何证券。

联系方式：Michael Nagus，LinoVa Energy 首席执行官， [email protected]

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