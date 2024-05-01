五一｜高鐵站逼爆 內地客穿漢服復古裝遊港 旺角中環尋「港風」

一連五日內地「五一」黃金周假期今日開始，大批內地旅客來港旅遊，早上約10時，西九龍高鐵站抵港大堂人潮擠擁。不少旅客打算留港三至四日，花費由五、六千元，至近萬元不等。有身穿80年代港風的內地旅客，計劃到中環等地探索港風味道，「打卡」留念；亦有穿著漢服的深圳旅客，到旺角一日「city walk（城市散步）」。 一連五日內地「五一」黃金周假期今日開始，大批內地旅客來港旅遊，早上約10時，西九龍高鐵站抵港大堂人潮擠擁。（黃寶瑩攝） 早上10時，西九龍高鐵站的抵港大堂人頭湧湧，大堂閘口迫爆，出現「人貼人」情況，抵場內自動提款機亦見排隊人龍。 身穿80年代港風衣著的盧小姐黎來港4天，打算去迪士尼、中環等景點遊玩。（黃寶瑩攝） 身穿80年代港式衣著旅遊打卡 整體行程料花八、九千 身穿80年代港風衣著的盧小姐表示，假期會留港4天，打算去迪士尼、中環等地遊玩。盧小姐指，自小喜歡看香港劇集，故悉心打扮來港旅遊，特意穿懷舊服飾，探索港風味道和「打卡」。維港晚上舉行煙花表演，她表示，從小紅書和抖音得知，計劃到場觀賞，但擔心下雨令表演取消。她透露，行程預算約五千港元，酒店則約一千元一晚。 而身穿漢服的趙小姐，因工作關係第二天要上班，所以只會在港遊玩一天。（黃寶瑩攝） 穿漢服旅客旺角city walk 只留一日不過夜 身穿漢服的內地旅客趙小姐稱，一直喜愛漢服文化，「出來玩的時候會穿」，所以來港繼續一番打扮。她指，由於翌日要工作，只在港遊玩一天，在旺角「city walk（城市散步）」，晚上會觀賞煙火表演，預計花費約500元至1000元。 張先生從福建來港遊玩4天，計劃到傳統景點參觀遊玩，例如迪士尼、維港一帶等。他透露是次行程沒有預算，主要平價遊港，亦會參考小紅書的遊港攻略。他表示，晚上會看煙火表演，不太擔心天氣影響，會備雨具，以備不時之需。 從杭州來的葉先生第一次到香港旅遊，打算留港3天。（黃寶瑩攝） 從杭州來的葉先生第一次到香港旅遊，計劃留港3天，除會看維港煙火表演，亦會到九龍、銅鑼灣、迪士尼等地遊玩。他認為，香港物價比較貴，單計住宿和車費，已經花費六、七千人民幣，料以平價遊港為主 。 + 14