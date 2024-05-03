走出北京的阴影：一位遭遇极度跨国骚扰的华人记者如何拒绝低头

这是一个阴冷的下午，但是苏雨桐漫步在柏林的一个公园，心情愉悦。 她扎着马尾，戴着帽子，帽檐侧向一边。47岁的她颇有动物缘。一只法国斗牛犬跑过来和她打招呼。天鹅和鸭子游弋着向她靠近。 苏雨桐一边走着一边摇晃着她那装饰着亮片的钱包。她向美国之音(VOA)记者夸口她的乒乓球打得有多好。她的举止与风天里匆匆而过的柏林人形成鲜明对比。 但这位新闻工作者看起来的无忧无虑，掩盖了更黑暗的一些东西。 在走回公寓的路上，苏雨桐说这些建筑在白天看起来很不一样。作为经常被中国政府盯上的一个人，这位自由亚洲电台(RFA)记者更喜欢走夜路。 “因为在夜晚，没有人认识我，”她说。 你不必听太多苏雨桐的经历就能理解她为什么更喜欢不被认出。 这位记者曾在中国遭到软禁，后逃往欧洲，但她仍然因为报道人权和政治而成为被攻击的目标。从抹黑行动，到她的住址被人发在地下色情网站上，到以她的名义制造虚假炸弹威胁，骚扰行为留下了深深的伤痕。 “我不断讲述真相，所以他们希望我闭嘴，包括威胁我，”她说。她指的是中国政府，她和其他人称中国政府是这些攻击的幕后黑手。 十多年来，北京支持的骚扰一直是苏雨桐要面对的现实。专家表示，中国是跨国镇压最严重的国家之一，但是即使按照这些标准，苏雨桐的情况也很极端。 “跨国镇压的日常影响是巨大的，”公民实验室(Citizen Lab)的研究员戈兹德·博库(Gözde Böcü)说。这个多伦多大学的组织专注于对人权的数字威胁。 影响是直接的，但对日常生活造成的后果更为严重。长期后果包括偏执、抑郁和孤立。专家表示，这也可以给实施跨国镇压的行为体带来他们最想要的东西：沉默。 据自由之家(Freedom House)说，过去十年来，至少有26个政府把打击目标针对海外记者。对苏雨桐的骚扰凸显了一种更广泛的模式，即威权政府越来越自信地跨境打击批评者。 中国外交部及其驻柏林大使馆都没有回复美国之音发出的多封对本报道的电子邮件置评请求。 距离苏雨桐上次踏足中国，已有十多年之久，但北京仍然是她的家。苏雨桐在中国首都出生长大，由于那里缺乏自由流动的信息，她决定追求新闻行业。 “中国封锁真相。需要有很多记者来讲述真实的故事、真实的事件和真相，所以我决定成为一名记者。”苏雨桐说。 她曾在北京广播电台工作，但2004年因政府的审查制度而离开。