台湾国安人士警告：立委访中恐成对岸渗透新破口

台湾17名国民党籍立委组团访问中国，大张旗鼓宣传带回来所谓的惠台措施，，反遭质疑是“卖台之旅”。台湾国安人士早于国民党立委行前示警，称在立院“朝小野大”的现况下，中国政府密集邀访在野人士，目的就是要拉拢他们进行共同议程，形塑出有利于中国渗透的环境。 由国民党立院党团总召傅崐萁率领的立委团结束访中行程之后，中国接连宣布重启福建居民赴马祖观光、恢复台湾文旦进口等13项“惠台措施”，但也遭其他本土政党质疑，作为交换的代价是什么? 国民党立委团访中 民进党团批“卖台之旅” 傅崐萁一行人前脚返抵国门，民进党立院党团便于4月29日召开记者会，痛批傅此行是“卖台之旅”。会中民进党团干事长吴思瑶要求傅崐萁说明，他在与中国全国政协主席王沪宁闭门会见时有无做出返台后要推动“反渗透法”修法等出卖台湾的承诺。 5月2日，台湾基进也召开记者会，抨击蓝营立委选后大摇大摆前往中国“朝拜”，回国后还想阉割国安法条款，他们说“有这种在野党，谁还需要敌人”? 据台湾中央社报道，王沪宁在27日会见国民党立委访问团时表示，“我们都是中国人，都属中华民族一家人”，应该常来常往、越走越亲；傅崐萁则说此行是带着台湾新民意，希望恢复到2016年以前两岸的大交流、大繁荣。 备受争议的是，中国台商组织“全国台企联”会长李政宏在接待访问团时公开表示，台商特别希望两岸交流能够回到正轨，关于“反渗透法”等不利于两岸交流的因素都希望有新的改变。 在台北的民进党立委王定宇接受美国之音访问时表示，中国拉拢在台湾国会占多数席次的在野党组团访问，是要“利用台湾的民主来消灭台湾的民主”。 王定宇表示，中共对台渗透并非新招，只是过去着重于中小企业、宫庙、青年等族群，但今年立院出现“朝小野大”新情势，加上国民d党的党鞭、书记长等重要职务为亲中人士所控制，就让中国对台统战找到新的着力点。 王定宇说:“他们(中共)现在有个新名词叫内统，战术、战略基本上没有新的差别，因为找到一个新的着力点，发现可以利用台湾民主的国会来建构一个中国（原则）的环境，或者被中国并吞的环境，所以他们在这一块就加大力道。” 王定宇指出，在立院亲中势力协助下，中国政府不仅可以破坏台湾内部团结，还向世界民主国家传递出“不须再声援台湾”的错误信号，甚至把中共过去对台湾的霸凌跟武力威胁合理、合法化。 王定宇警告，台湾现在处于过去20年来都未面临过的风险，危险程度甚至超过国民党籍前总统英九执政时期。 国安人士:中共邀访在野立委 扩大对台政治影响 早在傅崐萁一行人出发前，台湾国安单位就已经对此类风险有所警惕。 在4月中旬的一场简报中，一名因职务敏感拒绝透露姓名的国安人士指出，自4月10日“马习二会”以来，中方就延续2023年其所谓“民主协商元年”的作法，积极邀请台湾政党或政治圈具有影响力的人物访中。 这段时间内，先后传出国民党主席朱立伦要在6月率党内立委访中，立法院长韩国瑜也被传将在8月立院休会期间率团访中。 此外6月间还有每年一度的福建“海峡论坛”，依惯例是由国民党副主席连胜文率团出席，其中最值得关注的共同特征就是中方积极邀请在野党立委同行。 国安人士透露，有越来越多信息显示，这类交流不只是单纯访问，而是中方想要透过国民党从立院院长以下的关键人士，对台湾内部持续施加政治影响力。他说，“除了设定一中框架，对台湾内部则开始对一些议题，甚至是立法的法案进行操作。”