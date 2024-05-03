哈萨克斯坦与中国的边贸蓬勃发展，但好处是双向的吗？

“我们不仅仅是沿着普通的道路行驶，我们是沿着伟大的丝绸之路行驶，”正在带我向东驶向与中国边境的司机埃尔图甘自豪地说道。但今天，与其说是驼队运送丝绸和香料，不如说是装满运动鞋和床单的卡车在路上轰鸣。 当我们接近哈萨克斯坦东南部杰提苏地区的扎尔肯特时，我们遇到了一辆汽车运输车，它与运往市场的中国电动汽车一起被烧成了灰烬。 据埃尔图甘称，火灾可能是由短路或随意丢弃的香烟引起的。司机在火势蔓延时设法卸载了一些车辆，但大部分电动汽车都被毁坏了。 在扎尔肯特，我发现对于当地人来说，中国汽车是一个敏感话题。一些人认为，中国在向当地市场大量推销价格实惠的汽车之后，将借此在哈萨克斯坦国内站稳脚跟。 “他们行动缓慢，但正在一点一点地占领这里，”大约50岁的当地人阿西尔别克说，“现在他们正在引入大量设备：汽车、电动车、卡车。你知道吗，如果一辆中国车坏了，在这里修不好吗？如果发动机坏了，你将无法再次启动它，因为在哈萨克斯坦我们既没有零件也没有专家进行修理。” 阿西尔别克曾驾驶汽车从中国前往哈萨克斯坦，但在新冠疫情大流行期间边境关闭后，他改行养牛。 阿西尔别克表示，一旦市场被中国汽车饱和，“他们就会在大城市开设公司，为中国汽车提供零部件。他们会派自己的工人到哈萨克斯坦去修理这些车。这样一来，中国人就已经渗透进来了。渐渐地，你会在这里看到很多中国人。” 阿西尔别坚信，同样的情况也发生在工业领域。“中国人正在那里建厂并安装他们的设备，哈萨克斯坦的专家无法操作。随着设备的到来，中国的工程师也会来到这里，而当地居民充其量只能在工厂里找到卡车司机或工人的工作。” 中国汽车品牌在哈萨克斯坦的销售榜单上占据主导地位。2023年，哈萨克斯坦畅销的十大汽车品牌中有七个是中国品牌。行业专家预测，2024年中国汽车在这个中亚国家的销售将进一步增强。 扎尔肯特有四万多人口，但它几乎感觉不到像个城市。旧车在崎岖的道路上颠簸行驶，在城郊，牛群和马匹在啃食着稀少的青草。 该城市的大多数人口是哈萨克族和维吾尔族穆斯林。我与之交谈的人都避谈新疆境内臭名昭著的“再教育营”。每当我试图询问有关北京方面反穆斯林的压制行动时，当地人要么迅速改变话题，要么干脆拒绝进一步讨论。 扎尔肯特周围是大片农田，种植着玉米。一家工厂将玉米加工成玉米淀粉、糖浆和动物饲料。 这座城市的主要景点是一座木制清真寺，19世纪末由一位中国建筑师根据当地商人的委托而建造。这座地标性建筑的独特卷曲的檐口让游客想起扎尔肯特毗邻中国。 清真寺内的工作人员告诉我，他们偶尔会接待一些西方游客，但大多数游客要么是参加中亚旅游团的中国人，要么是前往扎尔肯特以东约30公里的霍尔果斯的哈萨克人。 2005年，哈萨克斯坦和中国在霍尔果斯边境建立了一个免税贸易区。自那时以来，在中国一侧，一座整个城市已经崛起，铺设了道路，设立了购物中心，有精品店销售服装、鞋子、家用电器和纺织品。 在哈萨克斯坦一侧，近二十年的自由贸易几乎没有给人们带来什么实质性的收益。几家商店只有少量产品，包括糖果和蜂蜜，但这并不奇怪。对于哈萨克斯坦向中国最有价值的销售—主要是石油、天然气和贵金属来说，奢华的商店并不是必需品。 去年，哈萨克斯坦与中国的贸易额达到了创纪录的315亿美元。这一数字与2022年的240亿美元和2021年的180亿美元相比大幅上升。许多人认为，贸易额的飙升是西方对俄罗斯的制裁被与莫斯科友好，或至少愿意与莫斯科进行贸易的国家所颠覆的结果。哈萨克斯坦当局否认他们在帮助克里姆林宫规避制裁，并称与中国蓬勃发展的贸易是“可持续进步的长期动力”。 中国政府为其雄心勃勃的“一带一路”倡议投入了数十亿美元，该倡议旨在通过在欧亚大陆及其他地区实施一系列基础设施项目来增强中国的影响力。哈萨克斯坦之所以能成为“一带一路”的扣环，主要得益于其交通基础设施。通过铁路网络，只需两周时间就可以将货物从中国运送到欧洲。2015年，霍尔果斯“陆港”在与中国接壤的边境地区开港，货物在此加工和储存。 我已经阅读了相关的统计数据，但我想亲自去霍尔果斯看看，了解这种大规模的国际合作如何影响普通人的生活。 每天早晨，宽尼什都会启动他的老式大众高尔夫，前往扎尔肯特汽车站，与其他出租车司机一起将人们送往中国边境。他曾是一名修理重型卡车的机械师。他希望自己的出租车工作只是暂时的，很快就能找到一份更稳定的工作。他抱怨说：“你省吃俭用，结果车坏了，你不得不把所有钱都花在修理上。”