神韻不來梅持續售罄 藝術界：身心得到昇華

【新唐人北京時間2024年05月03日訊】2024年5月1日下午，美國神韻世界藝術團在德國不來梅大都會劇院（Metropol Theater Bremen）上演了今年當地第二場場演出，票房提前一個月售罄。正值假日，許多主流觀眾甚至很早預訂了不來梅酒店，從外地趕來觀賞演出。各界精英不斷以掌聲與笑聲反饋精彩瞬間，最後觀眾起立鼓掌，藝術家四次謝幕。在場的藝術界人士讚歎神韻以高超的藝術形式表達深刻內涵，令身心昇華。 高檔美容美髮工作室老闆Marina Meyburg：「演出令人印象深刻。讓我感到非常驚訝的是，演出結合了精妙的天幕效果。」 攝影師、音樂人Thomas Neffgen：「今天看到的是一個夢幻般的中國，很不一樣，一個理想的國度，我非常喜歡。也很高興看到，（神韻）以這樣的（藝術）方式將之演繹出來。」 Marina Meyburg：「我很驚訝，節目包含那麼多詼諧幽默元素，不可思議地吸引人。令人感同身受，追隨故事內容，心潮隨之起伏。」 國標競技舞蹈選手、舞蹈老師Harald Ballweg：「（演出）真的令我們非常非常感動。我們也跳舞，了解舞蹈方面的表達，以及通過舞蹈所傳遞的訊息。我們非常欽佩舞蹈演員散發的慈悲，他們舞蹈中的平衡感和協調性，這個（藝術）團體還有著非常獨特的表現力。這是我們今天獲得的饋贈，是精神食糧。」 國標競技舞蹈選手、舞蹈老師Marianne Wiedemann：「演出令我們很感動，一方面是舞蹈動作，高超的技巧，動作的優雅，以及整體極其精彩的表現形式。有時真的令我們感動流淚。」 Harald Ballweg和Marianne Wiedemann在德國甲級舞蹈俱樂部跳舞和參加比賽，並且也自己教授舞蹈。他們感到尤其驚喜的是，神韻通過高超美妙的藝術形式傳遞了啟迪人心的訊息。 Marianne Wiedemann：「這個團體釋放出令人難以置信的光彩，他們同時在傳遞著訊息。 Harald Ballweg：「我們感到非常驚訝，這個訊息其實是人類的訊息，只有當我們真正注重屬於人類的價值觀時，我們才能最終存活下去。」