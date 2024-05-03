顶级运动员再次团结起来参加备受期待的 FlowBank 锦标赛

日内瓦2024年5月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 瑞士创新在线银行 FlowBank 自豪地公布了第二届 FlowBank 锦标赛的阵容。领军人物包括 Anthony Joshua、Israel Adesanya、Antoine Dupont、Ana Marković、Esteban Ocon 和 Peter Sagan，将参加这场独特的、定于 2024 年 5 月 1 日至 5 月 31 日举行的在线交易竞赛。继首届 2023 年 FlowBank 锦标赛取得巨大成功之后，这些体育偶像渴望展示其交易技巧，并向粉丝和在线社区强调金融市场的可及性。



The 2024 FlowBank Championship Participants

FlowBank 创始人 Charles Henri Sabet 对该活动的回归表示兴奋，他说："我们去年目睹了运动员的积极参与，可见这项计划成效显著。这计划不仅引起了人们高度关注卓越体育与交易之间相似之处，还强调了金融知识的重要性。在锦标赛举办的第二年，我们自然而然地提升了比赛的档次。"

一个激动人心的事态发展是：FlowBank 大使兼首届锦标赛第三名获得 Alexander Zverev，将担任指导职务。"从竞争对手过渡到导师，真是痛快之至。在探讨了这些运动员在本次比赛中将遇到的挑战之后，我热切希望分享我的见解并指导今年的杰出运动员。" Alexander Zverev 说。

在整个锦标赛期间，FlowBank 将为运动员提供工具、平台和资源，以加深运动员对金融市场的理解，再在虚拟投资组合中争夺顶级交易者的头衔。

同时，FlowBank 社区将获得前所未有的机会，去了解运动员的交易策略，更有机会通过量身定制的教育内容（包括播客和综合文章）来提高其金融素养。

Charles Henri Sabet 总结说："FlowBank 锦标赛不仅是一场竞赛；它凸显了我们对实现金融市场准入民主化、培育知情和参与度高的社区的承诺。"

FlowBank 锦标赛还将收录来自 FlowBank 长期大使 Severin Lüthi 和网球传奇人物 Martina Hingis 的见解，辛吉斯将在整个比赛期间的每周播客中发表评论和分析。

除了 FlowBank 锦标赛之外，FlowBank 仍然是瑞士网球、瑞士冰球和 Gonet 日内瓦公开赛的主要赞助商，加强了其对瑞士各级体育运动的坚定支持，并加强了其赞助组合。

自 2020 年 11 月成立以来，FlowBank 实现了显著增长，并继续扩大其服务。FlowBank 目前提供超过 50,000 种金融工具的访问权限，是唯一一家对瑞士股票提供零佣金和瑞士最低交易费用的瑞士银行。此银行仍然致力于持续投资技术、功能和产品创新，最重要的是，优先考虑客户体验。

请在社交媒体上关注 @flowbank，了解有关 FlowBank 锦标赛的最新消息和更新。

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