VT Markets摩纳哥独家活动圆满落幕

摩纳哥2024年5月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 领先的多资产券商、玛莎拉蒂MSG车队官方合作伙伴VT Markets在2024年摩纳哥电动车大奖赛(Monaco E-Prix)期间成功举办了一系列独家活动，为贵宾、合作伙伴和媒体代表打造了一个私密而尊贵的交流平台。

这场媒体活动于4月26日拉开帷幕，吸引了众多合作伙伴、客户以及综合媒体、财经媒体、赛车媒体的代表，玛莎拉蒂MSG车队的车手Maximilian Günther和Jehan Daruvala也亲临现场。VT Markets关联公司主管Ludovic Moncla介绍了VT Markets的合作愿景，着重强调了创新、性能、可及性和可持续性等共同的价值观。玛莎拉蒂MSG车队主席兼主要所有者Scott Swid对VT Markets加入玛莎拉蒂MSG车队合作伙伴大家庭表示热烈欢迎，并强调了与志同道合的合作伙伴结盟的重要意义。双方还举行了象征性的代币交换仪式。

Scott Swid表示："摩纳哥电动车大奖赛是电动方程式赛车日程表上最具标志性的赛事，能够与我们的合作伙伴分享主场比赛经验无疑具有非凡的意义。VT Markets是玛莎拉蒂MSG车队大家庭中不可或缺的一员，作为车队的坚实后盾，它在塑造我们未来的征程中发挥着至关重要的作用。这样的经历只会深化我们之间的合作关系，我希望在第10赛季接下来的时间里，我们能够继续携手并进，共创更加激动人心、硕果累累的合作新篇章。"

与会者收到了车手亲笔签名的帽子，并在展示区与第10赛季Gen3玛莎拉蒂Tipo Folgore合影留念。媒体见面会结束后，与会者乘坐豪华双体船，沿摩纳哥海岸线游览，共同度过了一个愉快的下午。

Ludovic Moncla评论道："我们与玛莎拉蒂MSG车队的合作强化了我们为客户提供超越传统交易的体验并与全球车迷建立联系的承诺。"

比赛当天，VT Markets活动与会者在La Rascasse和看台上为玛莎拉蒂MSG赛车队加油助威。尽管在比赛中遇到了挑战，但玛莎拉蒂MSG车队还是取得了第九名的好成绩，为本赛季增添了两个积分。

此次活动获得了与会者的积极评价。VT Markets的一位VIP客户表示："无论是提供的交流机会，还是营造的奢华氛围，抑或是展现出的热情好客，都超出了我的预期。我期待能够再次受邀参加VT Markets的活动。"

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