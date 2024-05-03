SIS International 推出独家个人护理产品咨询、战略咨询和市场研究解决方案

纽约2024年5月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球著名的市场研究和战略咨询公司 SIS International 推出了为个人护理产品行业量身定制的专业咨询服务。该公司最近宣布开发了新服务，以满足个人护理品牌不断变化的需求，并在激烈的市场中实现增长和成功。



SIS International Research 创始人兼总裁 Ruth Stanat

SIS International 提供了深入的市场研究和咨询服务，以满足个人护理行业对个性化消费者体验和可持续产品开发不断增长的需求。这些服务旨在帮助品牌优化策略、完善产品供应、提高客户参与度并利用新兴趋势。

"我们很高兴能够推出针对个人护理产品领域的扩展咨询解决方案。我们在支持 Avon、Colgate-Palmolive、Estee Lauder、Johnson Diversey、L’Oreal、Proctor & Gamble、Revlon 和 Shiseido 等行业领先品牌方面有着出色的表现。我们的目标是通过战略洞察力和数据驱动型解决方案为个人护理品牌赋能，以推动增长和创新，因为我们了解美容、护肤和卫生领域的独特挑战和机遇。" SIS International 首席执行官 Ruth Stanat 说。

SIS International 为个人护理产品量身定制的咨询服务包括品牌定位咨询、消费者行为研究、产品创新咨询、可持续发展战略制定、竞争格局分析、网红营销策略和市场趋势预测。这些服务使个人护理品牌能够驾驭复杂的市场并有效地利用新出现的机遇。

此外，SIS International 新兴咨询服务的推出再次证实了该公司对推动不断变化的个人护理产品行业创新和增长的承诺。

"SIS 将坚定地致力于为个人护理品牌提供在快速变化的市场环境中蓬勃发展所需的战略情报。我们的团队将 100％ 致力于提供切实可行的建议和定制化解决方案，以符合客户的独特目标和期望，" Stanat 补充说。

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