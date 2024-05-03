台灣味好料上桌 520就職國宴移師台南 菜色曝光 【新唐人北京時間2024年05月03日訊】距離520就職典禮，剩下不到1個月時間，來看到，這次正副總統就職典禮的國宴，是首度離開台北，要移師到準總統賴清德的本命區台南舉辦。今天（3日）籌備會公布國宴菜色，八大主菜強調族群融合及地方特色，也把台灣之光「珍珠奶茶」端上桌，主廚還特地為就任後需要嚴格飲食控制的賴清德，把甜度調成「少糖」。 紅白綠黃紫，各色新鮮的蔬果食材，搖身一變，被烹調成一道道精緻餐點。520正副總統就職典禮就要到來，籌備會公布國宴菜色，將台灣好料，端上餐桌。 台南市長 黃偉哲：「非常高興能夠藉著這個機會，讓台灣各地的美食以及廚藝巧手，能夠在飯店呈現出來，讓所有的好朋友，能夠了解台灣文化的深邃，以及了解我們台灣美食的精粹。」 福爾摩沙遊艇酒店行政主廚 陳有華：「珍珠奶茶是台灣的美食，所以，賴總統也很喜歡，所以我們就，就把它放在（菜單）裡面。甜度是少糖。」 這次正副總統就職國宴，首度離開台北辦理，選在台南遊艇酒店舉行，這裡也是準總統賴清德在擔任台南市長任內，第1個簽約的旅館BOT案。國宴菜單，設計八道主菜，將「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大理念融入菜色。 準總統府秘書長 潘孟安：「這一次由總統府主辦的國宴，那也謝謝文化總會的細心安排，結合了台北山海樓以及台南的福爾摩沙酒店，南北黃金組合，包括所有的行政主廚全部都投入，那第一個在食材的選用上，有來自22個縣市的食材，那每一個縣市的食材，代表了這個縣市的在地特色，及這個族群融合的故事。」 而這次國宴籌備，由2名美食評論家、2名米其林大廚與2名飯店行政總廚組成。預估將迎接來自國內外千名賓客，共同體驗台灣在地飲食風情。 新唐人亞太電視曾奕豪、黃彥菱台灣台北報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/05/03/a103876973.html